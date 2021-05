Il calendario dei controlli medici da 8 a 100 anni

Silvia Rocchi La prepubertà (8-13 anni)



I controlli

◗ Misurazione di peso e altezza ogni sei mesi e valutazione del BMI (Body Mass Index), cioè della proporzione tra peso e altezza, per identificare un problema di sovrappeso, obesità o, al contrario, eccessiva magrezza.

◗ Analisi del sangue per controllare i valori di ferro e vitamina D in caso di alimentazione squilibrata o vegetariana.

◗ Radiografia del polso e della mano in caso di crescita troppo rapida ed eccessiva magrezza, per valutare la densità ossea.



Gli integratori

◗ Ferro, acido folico, vitamina B12, calcio e vitamina D se la dieta è sbilanciata e quindi carente di queste sostanze.

Silvia Rocchi L'adolescenza (13-25 anni)





I controlli

◗ Prima visita ginecologica entro i sei mesi dal primo rapporto sessuale, oppure in caso di disturbi.

◗ Ecografia pelvica se le mestruazioni sono abbondanti, oppure se ci sono dolori durante i rapporti.

◗ Pap test a 25 anni, o a distanza di due anni dal primo rapporto sessuale, da ripetere ogni tre anni fino ai 30 anni.

◗ Test della clamidia una volta entro i 25 anni, e in assoluto a distanza di 2-3 settimane da ogni rapporto non protetto. La clamidia è una malattia sessualmente trasmessa e asintomatica che può dare infertilità.



Gli integratori

◗ Vitamina B12 se la dieta è vegetariana.

◗ Magnesio e vitamine del complesso B in caso di disturbi premestruali come irritabilità e calo dell’umore.

◗ Vitamina D se risulta una carenza di questa sostanza.

Silvia Rocchi L'età fertile (25-45 anni)



I controlli

◗ Pap test ogni tre anni fino ai 30 anni e poi test HPV ogni cinque anni. ◗ Visita annuale ginecologica con ecografia pelvica se necessario.

◗ Visita senologica a 30 anni.

◗ Ecografia mammaria ogni due anni fino ai 45 anni.

◗ A 30-35 anni analisi del sangue per il controllo del TSH, l’ormone che indica la salute della tiroide e dell’ormone antimulleriano (AMH) che verifica la riserva ovarica.



Gli integratori

◗ Acido folico a cicli di tre mesi una volta all’anno per la durata del periodo fertile.

◗ Magnesio e vitamine del complesso B per stabilizzare tutti i disturbi della sindrome premestruale da abbinare ad Agnocasto in caso di tensione mammaria ed esagerato stress psico-fisico.

◗ Eleuterocco se c’è super affaticamento mentale, per migliorare la concentrazione e l’attenzione.

Silvia Rocchi La premenopausa (45-55 anni)



I controlli

◗ Mammografia ogni due anni, da sola oppure associata all’ecografia.

◗ Visita annuale ginecologica con ecografia.

◗ Test Hpv ogni cinque anni.

◗ Analisi del sangue per verificare i valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia e del TSH, l’ormone della tiroide, oltre che di FSH per verificare se si è entrate in menopausa.

◗ Densitometria ossea (MOC) in caso di eccessiva magrezza, terapie cortisoniche, intolleranza al lattosio: serve per controllare lo stato dell’osso.



Gli integratori

◗ Magnesio, vitamina D, biotina per la salute di capelli.

◗ Trifoglio in caso di prime vampate.

◗ Tiglio per gli stati di ansia.

◗ Riso rosso fermentato se c’è ipercolesterolemia lieve.

◗ Berberina contro il sovrappeso.

◗ Omega 3 per proteggere la salute del cuore.