Le ricette beauty del lockdown

M issione: allestire una spa in casa. Motivo: essere pronte e toniche quando ci ritroveremo davanti le solite fan del fitness online

Il gioco dell’Italia da colorare ci ha messo in zone rosse e arancioni e in sostanza siamo di nuovo chiusi in casa. Dopo il primo lockdown, abbiamo capito che per passare il tempo, se non vogliamo buttare via tutto il guardaroba perché abbiamo cambiato 3 taglie, ci conviene dedicarci a hobby che non siano fare il pane. Io lo so che la vostra voglia di prendervi cura di voi è ai minimi storici: non usciamo, non vediamo nessuno, non ci dobbiamo mettere carucce per l’aperitivo con le amiche o per la cena o per la riunione della scuola.

Stiamo in tuta, giorno dopo giorno, al massimo facciamo le orrende videocall nelle quali sembriamo comunque tutti brutti quindi perché sbattersi. Mi viene voglia di urlarvi “perché voi valete” come in un noto spot ma sarò più pratica. Usciremo prima o poi da questa situazione, non vogliamo farci trovare impreparate al cospetto delle fanatiche che hanno passato mesi a fare squat con lezioni di fitness online, giusto? Ok, noi pigre possiamo limitare il degrado allestendo una Spa in casa. Basta poco, fidatevi.

Anticellulite a bagnomaria

Partiamo con i fanghi, che devono essere freschi (se li avete in casa da 2 anni buttateli e comprateli nuovi). Poi servono un sacchetto di sale di Epsom (lo vendono online) e pellicola da cucina. Condite tutto con delle candele, che non servono ma aiutano a entrare nel mood, se volete esagerare aggiungete incenso e una musichetta noiosa di acqua che scorre e uccellini che cinguettano. A questo punto tirate fuori la panificatrice che è in voi. Mettete il fango in una ciotola di vetro e lo scaldate a bagnomaria. Serve a mettersi il fango caldo, molto più piacevole del fango freddo visto che siamo in pieno inverno.

Mentre si scalda, sciogliete un cucchiaio bello pieno di sale di Epsom in mezzo bicchiere di acqua calda e lo aggiungete al fango. Il sale di Epsom drena anche lo spumante di Capodanno. Siete pronte: cospargete tutte le zone che vi sembrano inciccite e avvoltolatevi col domopack come se foste un petto di pollo da mettere in congelatore. Scegliete una serie tv, proteggete il divano con un telo mare e sdraiatevi con una bella copertina addosso per un’ora. Scommettiamo che sarete molto più sgonfie?

Crema all’olio

Mentre state nel vostro bozzolo fangoso, potete farvi una maschera. Stessa regola di prima: se l’avete in casa da un anno, buttatela, è un buon momento per liberare i cassetti dai cosmetici scaduti. Per la maschera viso e occhi, nessun bisogno di intrugli con frutta e miele, bastano la vostra crema viso e il vostro contorno occhi, più qualche goccia di olio viso o del semplice olio di mandorle. Spalmate un abbondante strato di crema su viso e collo, fate lo stesso con il contorno occhi evitando la palpebra mobile. Tenete in posa per una buona mezz’ora, poi rimuovete l’eccesso con un tovagliolo di carta e massaggiate il viso. A posto.