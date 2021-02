Anche tu fai parte del team rossetto?

L a mascherina ci ha privato del rossetto, ma c'è che non rinuncia al rossetto tutti i giorni, come toccasana per l'umore

Ci avete mai fatto caso? Le donne che si truccano si dividono in due. Quelle che mettono in risalto lo sguardo con matite e kajal. E quelle che preferiscono dare importanza alla bocca e hanno il beauty traboccante di gloss e lipstick. Io faccio parte del team rossetto: lo metto da quando ho 16 anni! Tradizione di famiglia, direi: mia madre ignorava l’esistenza del mascara, ma truccava la bocca anche per stare in casa. «Mi sento nuda senza» diceva. E non è solo una questione di look.

Secondo gli psicologi, indossare il rossetto ha un effetto positivo sulla psiche. Incrementa l’autostima e la consapevolezza di sé. «Se siete tristi, se avete un problema, mettete un rossetto rosso e attaccate» diceva Coco Chanel. Io ci credo. Il lipstick su di me funziona proprio come un antidepressivo naturale. Ho in programma una giornata impegnativa? Scelgo il rouge che mi ispira di più e lo applico con cura. Che sia corallo, fucsia o bordeaux, è lui l’alleato giusto per affrontare i percorsi a ostacoli quotidiani. Quel flash di colore non solo mi fa sentire più carina, ha anche il potere di rendermi più determinata. Un po’ come le scarpe con il tacco, indispensabili in certe giornate no.

Se state già pensando che con l’obbligo della mascherina abbia dovuto cedere agli antidepressivi, vi sbagliate. Il rossetto lo metto comunque. Certo un po’ di prodotto resta sul tessuto, ma l’energia positiva che passa attraverso il gesto beauty non cambia. Greta Garbo, parlando della sua abitudine di acquistare lingerie raffinatissima, diceva: «Nessuno la vedrà mai, nessuno saprà mai che è di seta. Lo saprò io, e camminerò in modo diverso». Ecco, il lipstick sulle labbra per me funziona allo stesso modo: lui c’è. E con le dovute attenzioni resiste anche alla mascherina. Fate come me: prima di tutto scegliete una texture mat (ne stanno uscendo tantissime e non seccano più le labbra). Poi applicate senza fretta. Delineate il contorno con una matita (evita le sbavature) e applicate il colore (abbondate pure). Ora prendete una velina e premetela sulle labbra per tamponare, così fissate bene. Ah, resiste anche ai baci!