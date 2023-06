Beatles, nuovo singolo grazie all’intelligenza artificiale

I Beatles "tornano" con un singolo inedito. Utilizzata l'intelligenza artificiale per ricreare la voce di John Lennon

In arrivo entro l'anno un'inedita canzone dei Beatles registrata utilizzando l'intelligenza artificiale per ricreare la voce di John Lennon. Lo ha annunciato Paul McCartney in un'intervista alla Bbc, a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno.

La voce di Lennon ricavata da una vecchia audiocassetta

Il componente dei "Fab Four" ha spiegato al programma Today di Bbc Radio 4 che la traccia della voce di Lennon è stata ricavata da una vecchia audiocassetta. È stata successivamente separata dall'accompagnamento musicale al fine di creare un nuovo brano, sfruttando la tecnologia per una reunion virtuale della band.

"Siamo riusciti a prendere la voce di John e purificarla usando l'intelligenza artificiale per mixare la registrazione", ha detto McCartney parlando dell'"ultima registrazione" dei Beatles. E ha aggiunto: "Abbiamo appena finito e uscirà quest'anno", senza però rivelare da quale canzone l'IA abbia ricavato la voce di Lennon.

Beatles, sarà "Now And Then" l'inedito?

Secondo la Bbc è probabile si tratti di una una composizione di Lennon del 1978, intitolata "Now And Then". Il brano era già stato considerato come una possibile "canzone reunion" dei Beatles nel 1995, quando stavano stilando la loro serie Anthology che ripercorreva la loro carriera.

Lo zampino di Yoko Ono

McCartney aveva ricevuto la demo un anno prima dalla vedova di Lennon, Yoko Ono. Era una delle numerose canzoni su una cassetta con l'etichetta "For Paul" che Lennon aveva composto poco prima della sua morte nel 1980. Lo-fi ed embrionali, i brani sono stati in gran parte registrati su uno stereo mentre il musicista sedeva al pianoforte nel suo appartamento di New York.

Ripulite dal produttore Jeff Lynne, due di quelle canzoni, "Free As A Bird" e "Real Love", furono completate e pubblicate nel 1995 e nel 1996, segnando il primo "nuovo" materiale dei Beatles in 25 anni.

Il lavoro sull'inedito dei Beatles

La band tentò anche di registrare "Now And Then", ma la sessione fu rapidamente abbandonata. "Si è trattato di un pomeriggio passato 'a scherzare' - ha ricordato Lynne -. La canzone aveva un ritornello ma mancava quasi totalmente di strofe. Avevamo fatto la base musicale, un lavoro approssimativo che non abbiamo finito".

Paul McCartney in seguito affermò che George Harrison si era rifiutato di lavorare alla canzone, dicendo che la qualità del suono della voce di Lennon era "spazzatura". Si diceva anche che ci fossero stati problemi tecnici con la registrazione originale, che presentava un "ronzio" persistente dai circuiti elettrici nell'appartamento di Lennon.

Nel 2009, una nuova versione della demo, senza il rumore di fondo, è stata rilasciata su un Cd bootleg. I fan hanno ipotizzato che questa registrazione potrebbe non essere stata disponibile nel 1995, suggerendo che sia stata rubata dal suo appartamento, insieme ad altri effetti personali, dopo la sua morte. Negli anni successivi, McCartney ha ripetutamente parlato del suo desiderio di treminare la canzone.