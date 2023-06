And Just Like That 2: c’è Samantha! Il ritorno di Kim Cattrall

L a seconda stagione della serie del remake di Sex and the City vedrà la partecipazione di uno dei personaggi più amati

I milioni di fan di Sex and the City sono stati accontentati. Nella seconda stagione di And Just Like That, il remake che riprende le fila dell'iconica serie con al centro Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker) e le sue amiche, vedrà il ritorno dell'amica più attesa di tutte: Samantha Jones (Kim Cattrall).

Le critiche sull'assenza di Samantha

Se una delle critiche più feroci alla prima stagione era proprio legata all'assenza della sfrontata pr bionda, nella seconda i produttori sono corsi ai ripari. E hanno convinto Kim Cattrall a prendere parte alle nuove puntate, in onda in Italia a partire dal 23 giugno su Sky e in streaming su Now. La notizia è stata diffusa prima dal New York Post e ha ricevuto conferma da numerose testate americane.

Il cameo a sorpresa

In realtà la partecipazione di Kim Cattrall alias Samantha in And Just Like That dovrebbe ridursi a un cameo nell'ultima puntata della serie. Secondo le indiscrezioni, la vedremo impegnata in una conversazione telefonica con Carrie. Le due attrici, che non sono mai andate troppo d'accordo, non avrebbero girato scene insieme quindi.

La scena "top secret"

HBO ha cercato di tenere top secret il ritorno di uno dei personaggi più amati di Sex and the City. Le riprese sono state così clandestine, raccontano, che Cattrall è arrivata in un Suv con i finestrini oscurati per nascondersi da occhi indiscreti. Ma la bomba alla fine è uscita comunque.

L'anticipazione nella prima stagione

Nel finale della prima stagione in realtà, c'era già stato un anteprima del disgelo tra Carrie e Samantha, trasferitasi a lavorare a Londra. Le due amiche si erano promesse via messaggio un incontro mentre Carrie era a Parigi per disperdere nella Senna le ceneri del suo amato Mr. Big (Chris Noth).

Chi ha convinto Kim Cattrall?

Ma chi ha convinto Kim Cattrall che aveva più volte ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare nel progetto? Secondo alcune indiscrezioni, a farle cambiare idea sarebbe stato il capo di HBO, Casey Bloys, che l'avrebbe contattata personalmente.

Non solo Samantha

And Just like That 2 avrà molti colpi di scena. La seconda stagione vedrà il ritorno di un altro personaggio amatissimo di Sex and the City, Aidan Shaw, lo storico fidanzato di Carrie interpretato da John Corbett.