Aspettando “And Just Like That 2”, su TikTok spopola il trend “Sex and The City”

L a seconda stagione di And Just Like That..., la serie che racconta che fine hanno fatto le protagoniste di Sex and The City, andrà in onda a giugno. Intanto, su TikTok tutte a filmarsi mentre "camminano" vestite come Carrie Bradshaw

Ormai manca poco. Ancora qualche settimana e poi, a giugno, finalmente debutterà su Sky e Now Tv l'attesissima seconda stagione della serie And Just Like That..., il remake di Sex and the City che racconta che fine hanno fatto Carrie, Charlotte e Miranda - grande assente è Samantha - e come vivono i loro cinquant'anni a New York. Il trailer ufficiale e alcune immagini sono state già diffuse. Nel frattempo, su TikTok è esplosa una nuova tendenza: i fan di Carrie Bradshaw si filmano mentre “corrono” da qualche parte sfoggiando look che sembrano usciti dalle due serie tv.

Tutte con i capelli al vento su TikTok

A lanciare il trend è stata la tiktoker fashionista Chelsea as of Late. Nel dicembre del 2021 ha pubblicato un video dove faceva notare che, ogni volta che deve andare da qualche parte, Carrie Bradshaw non si limita a camminare, ma corre con i capelli al vento. Praticamente, ha fatto notare la tiktoker, Carrie fa jogging. Da qui l'idea di farsi filmare mentre si affretta per strada con un look da Sex and The City e di pubblicare il video. Non lo avesse mai fatto: la clip ha ottenuto 10 milioni di visualizzazioni e 842mila “like” sul social network più amato dai giovanissimi. Da quel momento sempre più tiktoker hanno cominciato a pubblicare i propri video mentre corrono a fare la spesa, sulla spiaggia, nelle periferie delle città e così via, ovviamente vestite da Carrie Bradshaw. E adesso che manca poco all'uscita della seconda stagione di And Just Like That..., il trend è diventato virale.

Essere come Carrie Bradshaw

Il motto delle tiktoker che si atteggiano a Carrie Bradshaw? «Tre passi, corri e cammina», ha spiegato una utente del social network. La maggior parte delle tiktoker indossa abiti ispirati a Sex and The City e ogni video ha come sottofondo la sigla originale della serie tv.

Ipa 1 di 9 - Da sinistra: Kristin Davis alias Charlotte, John Corbett alias Aidan e Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw in una scena di And Just Like That 2. Ipa 2 di 9 - Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in una scena di And Just Like That 2. Ipa 3 di 9 - In And Just Like That 2 vedremo di nuovo il famoso abito da sposa di Vivienne Westwood che Carrie indossò per sposare Mr. Big. Ipa 4 di 9 - Nella seconda stagione di And Just Like That... torna l'ex fidanzato di Carrie Bradshaw, Aidan. Ipa 5 di 9 - Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That 2. Ipa 6 di 9 - Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That 2. Ipa 7 di 9 - Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That 2. Ipa 8 di 9 - Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That 2. Ipa 9 di 9 - Il gattino di Carrie Bradshaw nella seconda stagione di And Just Like That 2.

In And Just Like That 2 più sesso e più New York

Intanto, cresce la curiosità su And Just Like That 2. Il regista Michael Patrick King ha spiegato in una intervista a Entertainment Weekly che questa seconda stagione sarà più simile all'originale e ci saranno più sesso e più New York. «I temi principali della serie erano il sesso e New York ed entrambi torneranno protagonisti nei nuovi episodi», ha detto Michael Patrick King. Ha aggiunto: «Gran parte della nuova stagione di And Just Like That nasce in risposta alle reazioni del pubblico rispetto alla stagione uno».

Le critiche dopo l'uscita della prima stagione

Infatti, nel 2021 l'uscita di And Just Like That scatenò non poche polemiche a causa delle tante novità e modifiche apportate rispetto alla serie originale. Da un lato l'assenza di Samantha, dall'altro l'improvvisa omosessualità di Miranda e la sua nuova relazione con Che Diaz avevano fatto tanto discutere i fan della serie. Il regista ha confermato di avere accolto le critiche. Ma ha anche spiegato: «Se avessimo fatto Sex and the City senza nessuna delle modifiche non sarebbe stato un prodotto attuale, non ci sarebbe stato niente di cui discutere».

And Just Like That 2: il ritorno di Aidan

Intanto, si è scoperto che nel cast di And Just Like That 2 ci sono delle new entry. Oltre alle protagoniste interpretate da Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) tornano Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton, Mario Cantone, David Eigenberg e Evan Handler. Ma ci sarà anche il ritorno di Candice Bergen, che in Sex and the City interpretava la giornalista di Vogue, Enid Frick. Tra i più attesi, però, c'è John Corbett, che interpreta l'ex fidanzato storico di Carrie, Aidan Shaw. Ma per sapere se la coppia tornerà insieme e come finirà, bisognerà aspettare la messa in onda.