Litigi, sgarbi, confidenze e regali: qual è il rapporto tra Kate e Camilla

T ra la regina consorte e la duchessa di Galles regna davvero il sereno? Ecco quale sarebbe il rapporto che hanno costruito nel tempo

Così diverse, eppure così legate da un destino comune. Non avevano niente a che vedere con la Royal Family, ma l'amore per i due eredi al trono le ha rese protagoniste indiscusse delle vicende che da anni animano le sorti della corona britannica. Camilla Parker Bowles per anni è stata criticata e bistrattata dai sudditi, considerata l'amante che ha complicato il rapporto tra Carlo e Diana, fino alla fine del loro matrimonio. Ma ha pazientato con tenacia e non si è mai lasciata intimorire dalle critiche: ora è regina consorte, si lascia alle spalle attacchi e dicerie e al fianco dell'uomo che ha sempre amato è pronta ad assumere le redini della monarchia. Kate Middleton, così affascinate e impeccabile, si è aggiudicata da subito un posto nel cuore dei cittadini, al di là di voci e pettegolezzi che la riguarderebbero da vicino. Ma qual è il vero rapporto tra Camilla e Kate?

Il rapporto tra Kate e Camilla

Se sul presunto rapporto tra le due cognate più chiacchierate di tutto il Regno Unito, Kate Middleton e Meghan Markle, si è a lungo vociferato, non può dirsi lo stesso per Kate e sua suocera, Camilla Parker Bowles. In pubblico, nelle occasioni ufficiali, le due donne sono sempre apparse in sintonia. Nei momenti più difficili, in occasione dei funerali di Elisabetta II per esempio, sembravano darsi forza a vicenda. Nei momenti di festa, invece, hanno regalato sorrisi e sguardi complici.

Probabilmente se la regina Camilla negli anni è riuscita a farsi accettare dalla Royal Family e dai sudditi deve dire grazie anche a Kate Middleton. Come dimenticare i duri giudizi rivolti per decenni a Camilla? Per anni è stata forse la più odiata del Paese. E pare non sia stato facile neppure farsi apprezzare all'interno della Royal Family. Carlo e Camilla hanno ufficializzato la loro relazione dopo la morte di Lady Diana, ma è risaputo che dopo una frequentazione in giovane età erano tornati a vedersi dalla fine degli anni Ottanta. Come non pensare a quel matrimonio «un po' troppo affollato» di cui parlava Lady D? Dopo anni di vita parallela, voci, gossip e dure critiche, i due hanno detto "sì", convolando a nozze il 9 aprile 2005.

Accettare la scelta del futuro re non è stato facile, soprattutto per i suoi due figli, William e Harry. E proprio il duca di Sussex ha svelato alcuni retroscena di quel periodo. In "Spare", infatti, il secondogenito di re Carlo non si limita a indirizzare a Camilla parole poco lusinghiere. Ha raccontato che lui e suo fratello «pregarono» il padre di non sposarla. Il loro legame, tuttavia, era più forte che mai.

Il ruolo di paciere della principessa

A fare da paciere sarebbe stata poi Kate Middleton, che avrebbe riportato il sereno tra padre e figli. Lo spiega la giornalista Angela Levin, nel suo libro "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort". «Fortunatamente, il tempo ha contribuito a migliorare il rapporto di Camilla con i reali senior, incluso il principe William, in gran parte grazie alla principessa del Galles, che è una pacificatrice», ha rivelato l'autrice.

Non solo: stando a quanto raccontato dalla Levin, l'attuale principessa del Galles e sua suocera hanno una passione in comune grazie alla quale si sono concesse diverse uscite insieme. Ed è così che hanno rafforzato il loro rapporto. In particolare, fa sapere: «Catherine ha un grande amore per le arti, che William non condivide particolarmente, e spesso va sia privatamente sia pubblicamente con la regina consorte e re Carlo a vedere le mostre». Insomma galeotta fu l'arte, che ha permesso alla nuora di conoscere meglio i suoceri, avvicinando poi il marito William alla matrigna. «Anche Camilla è conciliatrice e non nutre rancori. Entrambe credono che sostenere i loro mariti sia una priorità», precisa la giornalista.

E stando a quanto spiegato da Darren Stanton, esperto di linguaggio del corpo, la sintonia che lega Kate e Camilla non sarebbe una mera finzione. I gesti che si scambiano lo confermerebbero. «Ho notato che le due hanno aspetti simili del linguaggio del corpo, compresa la postura e il modo in cui camminano. A volte sono entrambe piuttosto tattili, con Kate che spesso tocca Camilla mentre scambia una battuta. Agli eventi, anche le loro espressioni facciali sembrano corrispondere e rispecchiarsi, il che denota un profondo livello di fiducia e di legame. Nel complesso, le due mostrano sorrisi e risate genuine mentre sono fuori insieme», ha dichiarato l'esperto. Allora le voci pessimiste sul loro conto sono del tutto infondate? Sono solo frutto di alcune malelingue o davvero qualcosa tra le due donne si è rotto?

L'aiuto di Camilla

Entrata ufficialmente nella Royal Family nel 2011, Camilla è stata subito una consigliera per Kate, che aveva molte cose da imparare. Pare che proprio la moglie di Carlo le abbia insegnato come comportarsi in pubblico al fianco di William.

Lo confermerebbe l'esperto e biografo reale Robert Lacey, secondo cui Camilla diede a Kate un prezioso suggerimento. Nel suo libro, "Battle of Brothers", Lacey fa sapere: «Camilla aveva confidato a Kate il segreto di restare al fianco di un principe indaffarato: adatta il tuo calendario intorno al suo». E dopo le nozze tra William e Kate, la duchessa di Cornovaglia regalò alla giovane sposa un braccialetto in oro con una piccola placchetta, che pare sia stato particolarmente gradito e sfoggiato in diverse occasioni pubbliche. Il charm riporta la lettera C di Catherine e una una piccola coroncina. Dall'altro lato, invece, c'è la C di Camilla e una corona più grande, quasi a indicare una sorta di eredità che le unisce.

Che rapporto c'è tra Kate a Camilla? Nuove faide all'orizzonte...

Gli scettici non smettono di farsi sentire: non a caso, c'è chi ritiene che tra le due ci siano solo sorrisi di circostanza, sfoggiati per mettere a tacere le malelingue, evitare pettegolezzi e non accedere i riflettori per l'ennesima volta su Buckingham Palace... Se nel 2022, in occasione del Commonwealth Day, non era passata inosservata l'accoglienza affettuosa che Kate aveva riservato alla suocera, durante l'incoronazione c'è un dettaglio che non è passato inosservato. Solo un anno prima, sottolineano gli esperti di corte, la Middleton ha compiuto un gesto inconsueto nei confronti di Camilla. Prima le ha toccato il braccio con la mano sinistra e poi, piegandosi sulle ginocchia, l'ha baciata sulla guancia. Il mancato inchino in occasione dell'incoronazione, tuttavia, ha alimentato le malelingue e insinuato il dubbio: che rapporto c'è davvero tra Kate e Camilla?

Il 6 maggio 2023, alla cerimonia solenne con cui è stato ufficializzato il regno di Carlo e Camilla, Kate Middleton è stata incolpata di uno sgarbo plateale (e pubblico) nei confronti della regina consorte. Davanti a Camilla, infatti, Kate non si è inchinata. E la stampa locale non ha dubbi: «Era arrabbiata». Il motivo? La Middleton pare abbia «potuto invitare solo quattro membri della sua famiglia». La regina, al contrario, tra figli e nipoti ha radunato ben venti familiari, incluso addirittura il suo ex marito Andrew Parker Bowles. Un'«ingiustizia», a detta dei media. Eppure fino a quel momento i rapporti tra le due erano stati descritti come «ottimi».