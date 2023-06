Eugenie di York presenta il suo secondo figlio

E rnest George Ronnie è il secondo figlio di Eugenie di York, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson

Tra polemiche, scandali e pettegolezzi, dalla rottura con il principe Harry al rapporto tra William e Kate, la Royal Family celebra anche i momenti speciali. Non sono l’incoronazione di Carlo III. Eugenie, seconda figlia di Andrea di York e di Sarah Ferguson, è diventata mamma bis: lei stessa ha pubblicato le foto del secondo figlio. Gli scatti del nuovo arrivato sono dolcissimi.

È nato il secondo figlio di Eugenie di York

Si chiama Ernest George Ronnie ed è nato alle 8.49 del 30 maggio. È il primo pronipote che la regina Elisabetta, deceduta a settembre 2022, non è riuscita a conoscere. Ancora fiocco azzurro in casa di Eugenie, che dopo August ha dato alla luce Ernest George Ronnie. Lei e il marito, Jack Brooksbank, hanno dato il benvenuto al piccolo di casa presentandolo su Instagram.

L’annuncio, tuttavia, è arrivato qualche giorno dopo la sua nascita. La coppia ha preferito un po' di discrezione.

Poco dopo la nascita, il bebè ha raggiunto casa insieme a mamma e papà. Ad aspettarlo c’era il fratello maggiore August, per tutti Augie, di appena 2 anni (compiuti lo scorso febbraio). Proprio mamma Eugenie ha raccontato che il suo primo figlio «ama già essere un fratello maggiore».

Che la gravidanza di Eugenie fosse ormai agli sgoccioli era risaputo. Era già stata immortalata in dolce attesa durante la cerimonia di incoronazione dello zio, vicina al cugino Harry, ma la conferma è arrivata quando la sorella Beatrice di York ha preso il suo posto a un evento ufficiale a Londra, prima di partire per il royal wedding di Al Hussein di Giordania e Rania Al Saif.

Il nome

Il piccolo ha tre nomi: il primo è slegato dalle tradizioni familiari, mentre il secondo è di famiglia (in onore a un vecchio parente paterno, oltre a essere lo stesso del cuginetto George). Il terzo, infine, è il vezzeggiativo di Ronald, nonno materno di Eugenie, scomparso nel 2003.

Cosa avrebbe detto la compianta Elisabetta II di Ernest George Ronnie? Un nome importante, sicuramente, in parte slegato da qualsiasi tradizione, ma al passo con i tempi, legato principalmente ai gusti dei suoi genitori. Nessuna regola o vincolo reale da seguire: semplicemente la scelta di due genitori come tanti altri. L’importante poi, si sa, è che il piccolo sia felice e in salute.