Kate e William come Carlo e Diana? La presunta amante divorzia

I n pubblico, il principe William e Kate Middleton sembrano una coppia perfetta. Ma in privato sarà anche così? Secondo i tabloid britannici, lui avrebbe un'amante, Rose Hanbury. Che cosa sta succedendo

Una coppia che sembra uscita da una favola. A guardarli dall'esterno, il principe William e Kate Middleton sembrano uniti e felici come quando, dodici anni fa, si affacciarono al balcone di Buckingham Palace scambiandosi il tradizionale bacio da novelli marito e moglie. Da allora, mai un broncio. Mai una parola di troppo o un segnale di un qualsiasi, anche banale, disaccordo. A ogni loro uscita pubblica, magari con i tre figli, riflettono l'immagine della famiglia perfetta. Ma è davvero così? Forse, troppa perfezione nasconde delle ombre. Da mesi, infatti, sui tabloid britannici si è tornato a parlare di una presunta amante del principe William, Rose Hanbury, la moglie del marchese di Cholmondeley. Che adesso sarebbe in procinto di divorziare. Per colpa di William?

Chi è Rose Hanbury

Classe 1984, ex modella dell’agenzia di Kate Moss e con un patrimonio di 100 milioni di dollari, Rose Hanbury fino a pochi mesi fa era una tra le socialité più gettonate ai party. Poi, dopo che suo marito è stato “promosso” Lord-in-Waiting, una specie di dama di compagnia del re al maschile, è entrata ufficialmente a corte. Rose è sposata con il marchese di Cholmondeley, David Rocksavage, più grande di lei di ventitré anni. La coppia si è conosciuta durante una vacanza in Italia. Hanno tre figli: i gemelli Alexander e Oliver, nati nel 2009, e Iris, nata nel 2016. Dopo il matrimonio, sono andati a vivere a Houghton Hall, poco distante da Anmer Hall, la residenza di campagna dei principi del Galles. Per molto tempo le due coppie si sono frequentate. Poi il legame si è rotto. Il motivo? Secondo i tabloid britannici, stanca del marito più anziano di lei, Rose Hanbury avrebbe rivolto le sue attenzioni al principe William.

Rose Hanbury parla con Kate Middleton davanti al principe William.

William e Rose: una liaison che dura da anni?

Se questi gossip siano veri, non si sa. Ma circolano da anni. Da quando, cioè, il principe William venne fotografato a una festa mentre baciava una donna. Le immagini mostravano il futuro re d'Inghilterra avvicinarsi a una ragazza, poggiarle la mano sul fianco e darle un bacio. A seconda delle angolazioni, poteva trattarsi di un semplice saluto o qualcosa di più. Qualcuno ipotizzò che la bella donna fosse proprio Rose Hanbury. I rumors furono messi a tacere. Ma adesso sono tornati a risuonare sempre più forte. Già, perché secondo i tabloid scandalistici britannici, Rose Hanbury avrebbe chiesto il divorzio dal marito per un motivo gravissimo: la loro bambina più piccola sarebbe figlia del principe William. Sarà mai possibile? Forse, sono solo cattiverie. Anche perché, secondo altre voci, William e Rose avrebbero avuto una liaison un po' più tardi nel tempo, cioè mentre Kate Middleton era incinta del terzogenito Louis, che oggi ha quattro anni.

William e Kate: lei lo tratta come un figlio

Una cosa è certa: la storia tra Kate e William non è così rosea come i principe del Galles vorrebbero farci credere. D'altra parte, in tanti anni di matrimonio non è possibile che non ci sia mai stato uno screzio. Secondo voci di corte, le liti ci sarebbero eccome. Ma Kate avrebbe deciso di sorvolare sui gossip e, per mantenere unita la famiglia, avrebbe iniziato a trattare il marito come se fosse il suo quarto figlio. Con infinita pazienza, dunque. In fondo, se sei la moglie di un membro della Royal Family, un tradimento devi metterlo in conto. Se non altro, perché le mele non cadono mai lontano dall'albero.

Se la mela non cade lontano dall'albero

Nella famiglia reale britannica c'è una lunga storia di infedeltà. Il duca di Edimburgo, quando sposò la regina Elisabetta nel 1947, era considerato un playboy. Ed è risaputo che, durante il loro lungo matrimonio, lui abbia avuto un “occhio errante”. Secondo Philip Eade, autore del libro Prince Philip: The Turbulent Early Life of the Man Who Married Queen Elizabeth II, al duca piacevano gli «addii al celibato travolgenti». La sua lista di presunte conquiste includeva la performer teatrale Patricia Kirkwood e Sacha Hamilton, la duchessa di Abercorn.

William e Kate come Carlo e Diana?

Quanto a re Carlo III, la sua storia è ben nota. Ancora risuonano nelle nostre orecchie le parole di Lady Diana durante una famosa intervista: «Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po' affollato». Carlo, infatti, frequentava Camilla Parker Bowles fin dagli Anni Settanta. E continuò a farlo anche dopo il matrimonio con la principessa morta il 31 agosto del 1997. Lei scoprì che qualcosa non andava nella sua favola d'amore poche settimane prima di sposarsi. «Ero ancora troppo immatura per capire tutti i segnali», rivelò Lady Diana, «poi qualcuno nel suo ufficio mi ha detto che mio marito aveva fatto fare un braccialetto per lei».

Kate Middleton e Rose Hanbury sono rivali?

William, il principe di Galles, sembra mostrare un po' più di finezza rispetto a suo padre e suo nonno, un po' più di moderazione. Per ora tutte le voci su una sua liaison con Rose Hanbury restano confuse e senza conferme. Ma i segnali di una rivalità tra Kate e Rose non mancano. La marchesa è stata invitata all'incoronazione di re Carlo III, dove ha sfoggiato un paio di scarpe Aquazzura uguali a quelle che la principessa del Galles aveva indossato pochi giorni prima. Solo un caso o un messaggio per il suo presunto amante?