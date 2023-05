Garbine Muguruza, l’ex regina di Wimbledon sposa il fan: le chiese un selfie

G arbine Muguruza, ex numero 1 del tennis mondiale, convolerà a nozze con il modello Arthur Borges

Garbine Muguruza si sposa. La tennista ispano-venezuelana, 29 anni, salirà all'altare con Arthur Borges, un suo fan conosciuto a New York nel 2021. Singolare il primo incontro fra i due. Arthur, che lavora come modello, incontrò all'ex regina di Wimbledon per strada - allora era la n. 3 al mondo - e le chiese un selfie. Così scoccò la scintilla. I due hanno intenzione di sposarsi nel corso del prossimo anno.

L'annuncio della Muguruza su Instagram

Muguruza ha annunciato ai suoi 881.000 follower su Instagram il fidanzamento ufficiale con Arthur, postando una tenera foto della coppia con accanto alla didascalia: "Mi hai preso a 'Hello'". Garbine e Arthur non hanno ancora fatto piani precisi, ma hanno deciso che il matrimonio sarà celebrato in Spagna, da qualche parte vicino a una spiaggia.

La proposta di fidanzamento alla Muguruza

La Muguruza ha rivelato a "¡Hola!" di essere stata attratta da una persona non coinvolta nel mondo del tennis ma in quello della moda. I due si sono fidanzati a Marbella. Borges ad un tratto si è inginocchiato. "È stato strano", ha detto Garbine ricordando quegli attimi. “Stavo pensando a qualcos'altro e poi quando mi ha fatto la proposta ho iniziato a piangere. Non sapevo come reagire. Ho detto di sì in mezzo alle lacrime, è stato molto romantico”.

Galeotto fu un selfie al Central Park

È stata Garbine Muguruza, vincitrice del Roland Garros e di Wimbledon, a ricordare il primo incontro con Arthur. "Il mio hotel era vicino a Central Park ed ero annoiata, quindi ho pensato di fare una passeggiata", ha raccontato la tennista. “Esco e lo incontro per strada. Improvvisamente, si volta e dice 'Buona fortuna agli US Open'. Sono rimasto a pensare, 'Wow, è così bello.'” Dopo questo episodio, i due hanno continuato a incontrarsi e a trascorrere del tempo insieme, spesso passeggiando per Central Park.

Chi è Arthur Borges?

Arthur Borges è nato in Spagna e ha vissuto la maggior parte della sua vita in Finlandia. Nel periodo in cui ha incontrato Garbine Muguruza, stava lavorando a New York per Tom Ford. Ha oltre 10.000 follower su Instagram. Di lui, l'ex numero uno del tennis mondiale ha detto: “È un mix, come me. Sono mezzo venezuelano e mezzo spagnolo, quindi ci capiamo. Condividiamo quella sensazione di essere cittadini del mondo”.

Muguruza, ex numero uno al mondo

Garbine Muguruza ha toccato i vertici del tennis femminile dopo aver vinto gli Open di Francia nel 2016 a soli 22 anni (battendo Serena Williams) e replicando a Wimbledon nel 2017 (superando Venus Williams). La giocatrice spagnola è stata la numero uno al mondo dopo il suo trionfo a Wimbledon, anche se negli ultimi anni è scesa in classifica. Nel 2023 ha giocato solo quattro partite, scendendo al numero 168 della classifica WTA. Dopo aver perso contro l'adolescente ceca Linda Noskova nel primo round del Lyon Open a febbraio, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalle competizioni.