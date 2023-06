Kate Middleton “sfida” Roger Federer a Wimbledon

I n attesa del torneo di Wimbledon, la principessa del Galles Kate Middleton ha giocato con la leggenda del tennis Roger Federer

Roger Federer e Kate Middleton hanno incontrato i raccattapalle del torneo di tennis più famoso del mondo. Sull'erba di Wimbledon, la leggenda della racchetta e la principessa del Galles - vestiti di bianco come vuole la tradizione - hanno preso parte a un doppio misto.

Kate Middleton

Un vincente contro Federer

Kate si è perfino tolta la soddisfazione di conquistare un punto contro l'otto volte campione di Wimbledon, giocando un passante vincente mentre Re Roger era a rete.

Il feedback di Federer a Kate

Kate ha approfittato dell'incontro con Federer per chiedergli alcuni consigli sul suo servizio, ricevendo il tipo di feedback che qualsiasi appassionato di tennis si sognerebbe: "Sembrava buono", ha dichiarato il vincitore di 20 Slam.

Roger Federer e Kate con i raccattapalle

Roger Federer e Kate Middleton hanno incoraggiato i raccattapalle di Wimbledon, che attraversano un duro processo di selezione e formazione per garantire un livello sempre altissimo ai prestigiosi Championships. La duchessa e il mito vivente del tennis hanno hanno assistito agli allenamenti dei giovani e delle giovani raccattapalle e registrato un video celebrativo del loro prezioso lavoro. Per Federer, che si è ritirato dal tennis lo scorso anno, è stato un ritorno alle radici della sua infanzia avendo lavorato da piccolo come raccattapalle nella sua città natale di Basilea, in Svizzera. "Quando diventi un raccattapalle, lo resti per tutta la vita. - ha detto Roger - La dedizione e la passione per questo sport passa soprattutto per questo ruolo".

La passione di Kate Middleton per il tennis

In qualità di madrina dell'All England Lawn Tennis Club, Kate è stata spesso vista nel Royal Box per assistere ai match di Wimbledon. Di recente si è anche assunta la responsabilità di consegnare i trofei ai vincitori del torneo, che quest'anno inizierà il 3 luglio.