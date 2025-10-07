I rumor si susseguivano da settimane, e alla fine, i Coma_Cose li hanno confermati con un post social: Fausto Lama e California si sono lasciati. «Ormai eravamo una coppia solo sul palco», hanno scritto su Instagram comunicando la loro decisione ai follower.

Il post che annuncia la rottura dei Coma_Cose

Per Fausto Lama (vero nome: Fausto Zanardelli) e California (all’anagrafe Francesca Mesiano) sono stati mesi di riflessione, che li hanno portati a una conclusione inevitabile. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni» hanno scritto a commento del video che racconta la loro decisione e la scelta di proseguire il percorso separatamente.

«La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere».

«Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. – hanno proseguito nel post i Coma_Cose – L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».

I forfait degli ultimi giorni

L’annuncio ufficiale, in verità, non ha sorpreso nessuno. Le voci di crisi tra Fausto Lama e California giravano già da tempo e sembravano già aver trovato conferma nei forfait che i Coma_Cose avevano dato nelle ultime settimane. Prima c’era stata l’assenza al concerto di Francesca Michielin giustificata con «motivi personali». Poi erano stati cancellati i concerti del 27 ottobre al Forum di Assago e del 30 al Palazzo dello Sport di Roma.

Le voci di tradimenti in estate

Di una rottura in corso si parlava già dall’estate. California, infatti, era stata avvistata in atteggiamenti affettuosi insieme a un uomo che non era Fausto Lama. Il video del presunto tradimento aveva iniziato a girare sui social e alcuni live erano stati annullati senza spiegazioni. Poi però erano tornati e esibirsi, dando prova sul palco della solita complicità. Il gossip su di loro si era placato, ma senza spegnersi del tutto.

La storia dei Coma_Cose

California e Fausto Lama si sono conosciuti a Milano nel 2016 e si sono innamorati subito durante un karaoke. Sono stati 10 anni di amore e musica, nei quali la vita personale procedeva di pari passo con l’ascesa dei Coma_Cose nel panorama musicale. Sono arrivate le prime hit, poi l’exploit a Sanremo nel 2021 con Fiamme negli occhi che ha scalato subito le classifiche.

Sembrava andare tutto a gonfie vele quando sono iniziate le prime crepe: L’addio, presentata al Festival 2023, racconta un periodo di crisi e la riconciliazione. I due infatti si sono sposati il 10 ottobre 2024 con una cerimonia civile intima e riservata a Palazzo Reale, a Milano. Con la fede al dito sono tornati all’Ariston quest’anno, conquistando il pubblico con Cuoricini. Sembravano felici per aver coronato il loro sogno di amore e musica. Invece per loro era appena iniziata la fine.

