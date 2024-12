Arriva la svolta nella battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie. I due attori hanno infatti raggiunto un accordo di divorzio dopo otto anni di contenzioso, ponendo fine a una delle dispute più lunghe e controverse nella storia di Hollywood. Come riporta la rivista People la coppia ha firmato una dichiarazione di default presso la Corte Superiore di Los Angeles, affermando di aver trovato l’intesa scritta sui rispettivi diritti matrimoniali e patrimoniali.

«Angelina esausta ma sollevata»

L’avvocato di Angelina Jolie, James Simon, ha confermato la notizia affermando in un comunicato che nel corso di questi anni l’attrice «si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia. Si tratta solo di una parte di un lungo processo in corso iniziato otto anni fa». L’avvocato ha poi aggiunto che «Angelina è esausta ma sollevata che questa fase sia finita».

Jolie-Pitt, continua la causa per Château Miraval

Secondo quanto si apprende l’accordo di divorzio non influisce sulla causa legale separata riguardante la vendita da parte di Jolie della sua metà di Château Miraval, prestigiosa azienda vinicola nel sud della Francia che i due possedevano insieme. Pitt ha accusato Jolie di aver venduto senza il suo consenso, definendo la mossa «vendicativa» e «illegale».

La svolta dopo il volo privato del 2016

La battaglia legale tra i due attori è iniziata nel 2016, dopo un volo privato di famiglia dall’Europa agli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni del team di avvocati dell’attrice, la storia degli abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie sarebbe iniziata prima di quel viaggio aereo dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, ma «quel volo segnò la prima volta in cui lui è stato violento anche con i bambini». L’episodio portò l’attrice a lasciare il marito e a chiedere il divorzio.

Nonostante le indagini dell’FBI e del Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia della Contea di Los Angeles, che non hanno riscontrato la necessità di azioni legali contro Brad Pitt, la disputa è continuata per anni.

La lunga disputa sui figli

Nel 2019 un giudice dichiarò Jolie e Pitt divorziati e single, ma la divisione dei beni e la custodia dei figli rimasero questioni irrisolte (la coppia ha sei figli insieme, quattro dei quali adulti, mentre i gemelli Knox e Vivienne, di 16 anni, sono ancora minorenni). Durante il lungo processo di divorzio, Jolie ha cercato di rimuovere un giudice privato incaricato del caso a causa di un conflitto di interessi non dichiarato, costringendo la coppia a ricominciare da capo.