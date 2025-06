La storia d’amore di Chris Martin e Dakota Johnson sembra essere finita dopo 8 anni. Lo racconta il magazine americano People che, citando fonti vicine alla coppia, parla di un addio definitivo. Dai due non arrivano conferme, ma il fatto che non smentiscano come hanno sempre fatto quando erano circolate voci analoghe sembra deporre a favore di questa tesi. Quella tra il frontman dei Coldplay e l’attrice è stata sempre una relazione tira e molla, ma solo due settimane fa sono stati paparazzati insieme a Malibu e sembravano felici insieme.

Le nozze sfumate sono state la causa della rottura?

Non c’è nessuna certezza sui motivi che abbiano condotto Chris Martin e Dakota Johnson al capolinea. L’unica “pista” la offre una dichiarazione dell’attrice, che in questi giorni sta promuovendo il film Materialists (cui recita al fianco di Chris Evans e Pedro Pascal). Parlando con il Los Angeles Time si è lasciata andare ad alcune riflessioni: «Per molto tempo siamo stati tutti così veloci nel giudicare le relazioni… Quando le persone dovrebbero sposarsi, o il fatto che il divorzio sia un male… Tutte queste cose che in realtà, se ci pensi, perché il divorzio è un male? Perché le persone devono sposarsi o a una certa età o solo una volta? Perché? Non importa» ha detto. Frasi sibilline, che con il senno di poi assumono l’aria di una frecciatina al cantante, che alle spalle ha un matrimonio finito con Gwineth Paltrow. Per diverso tempo è sembrato che tra Chris Martin e Dakota Johnson i fiori d’arancio fossero in arrivo, ma i progetti non sono mai arrivati a concretizzarsi.

Una famiglia allargata e (apparentemente) felice

Eppure passato sentimentale di Chris Martin non era sembrato mai un problema per Dakota Johnson. Lui e la sua ex moglie Gwineth Paltrow dopo il divorzio hanno mantenuto un rapporto splendido, di amicizia e complicità. Anche le due attrici tra loro andavano d’amore d’accordo e più volte si sono mostrate complici e serene. Inoltre di recente la star di Cinquanta sfumature di grigio aveva detto a proposito dei figli del cantante Apple (21 anni) e Moses (19): «Li amo come fossero tutto per me. È un amore viscerale, totale».

La storia d’amore tra Chris Martin e Dakota Johnson

Chris Martin e Dakota Johnson sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2017. I due però sono stati sempre gelosi della propria privacy e sono usciti allo scoperto gradualmente. Prima ci sono stati alcuni avvistamenti da parte dei paparazzi, sempre più frequenti, ma l’ufficializzazione è arrivata solo l’anno successivo quando hanno partecipato in coppia alla sfilata di Stella McCartney. Nel 2019 già si vociferava di una rottura a causa del fatto, pareva, che lei non volesse figli.

Nel 2020 si è iniziato a parlare di nozze, ma la notizia del fidanzamento ufficiale è arrivata solo dopo quattro anni a base di tira e molla. Passano solo pochi mesi, e i beneinformati li danno nuovamente al collasso. Un loro amico in quell’occasione si era affrettato a far sapere: «Hanno attraversato momenti difficili in passato, si sono anche lasciati per periodi, ma adesso va tutto benissimo. Hanno due carriere impegnative, stanno trovando il loro equilibrio». Stavolta tutto tace, e questo fa pensare che l’addio sia proprio definitivo.

