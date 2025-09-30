Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di porre fine al loro matrimonio dopo quasi vent’anni di vita insieme. La separazione è stata confermata da una fonte alla BBC, che ha anche precisato che la coppia vive separata dall’estate. Nonostante la decisione, secondo alcune indiscrezioni, l’attrice non avrebbe voluto la fine del rapporto.

Una storia lunga quasi vent’anni

La relazione tra l’attrice australiana e il cantante, anch’egli originario dell’Australia, era cominciata nei primi anni Duemila e si era consolidata con il matrimonio celebrato nel giugno del 2006. Durante il loro percorso insieme, Kidman e Urban sono diventati genitori di due figlie: Sunday Rose, oggi diciassettenne, e Faith Margaret, che ha quattordici anni.

Kidman e Urban, un legame tra successi e momenti difficili

Nicole Kidman e Keith Urban hanno attraversato sia momenti luminosi che prove complesse. Entrambi hanno raggiunto importanti traguardi professionali, ricevendo premi e riconoscimenti nei rispettivi ambiti: cinema per lei, musica per lui. Non sono mancate le apparizioni pubbliche mano nella mano, a cerimonie, premiere cinematografiche ed eventi ufficiali. La coppia ha vissuto, però, anche momenti difficili e faticosi. Pochi mesi dopo il matrimonio, Urban ha affrontato un periodo di riabilitazione per problemi legati alla dipendenza da sostanze e alcol. La vicinanza di Kidman, che aveva anche organizzato un intervento insieme ad amici stretti, ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita. In più occasioni, il cantante ha riconosciuto quanto quel momento difficile abbia rafforzato la loro unione e abbia segnato un cambiamento profondo nel suo percorso personale.

Le ultime apparizioni pubbliche insieme

Nonostante le voci di crisi, fino a pochi mesi fa i due sono stati visti insieme in pubblico. A maggio avevano partecipato a una cerimonia di premiazione a Las Vegas, dove erano stati fotografati mentre si scambiavano gesti affettuosi. Anche a giugno, durante una partita della Coppa del Mondo per club FIFA a Nashville, erano apparsi in pubblico, alimentando l’idea che il loro legame fosse ancora saldo.

Le ragioni della rottura tra Nicole Kidman e Keith Urban

Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi che hanno portato alla rottura. Le fonti vicine alla coppia si sono limitate a confermare la separazione senza entrare nel merito delle cause. Quel che è certo è che, nonostante gli sforzi reciproci e gli anni condivisi, il rapporto ha raggiunto un punto di non ritorno. Per l’attrice si tratta del secondo matrimonio giunto al termine. In passato, era stata sposata con Tom Cruise, da cui ha divorziato nel 2001 dopo oltre un decennio di relazione. Anche da quell’unione sono nati due figli, adottati durante il matrimonio con l’attore statunitense.

