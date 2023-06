La principessa Charlotte conosce (e rispetta) la regola dei 5 secondi

I n ogni apparizione pubblica è stata impeccabile, una vera principessina. Ma probabilmente anche tra le fila della Royal Family si conosce la "regola dei 5 secondi"

All'incoronazione di re Carlo III a dominare la scena è stato, non poi così inaspettatamente, il piccolo Louis. Il nipote del nuovo sovrano britannico in più occasioni si è fatto riconoscere tra smorfie e gag irresistibili e lo stesso è successo al termine della cerimonia solenne, affacciandosi dal balcone di Buckingham Palace. Composta, regale, fine e delicata, invece, la sorella maggiore Charlotte. Fortunatamente però, anche la piccola Lady ci ricorda la bellezza di essere bambini. Nonostante la sua giovanissima età, la principessa Charlotte sa già come muoversi fuori dal Palazzo, ma capita di cedere all'ingenuità e compiere gesti semplici - all'apparenza banali - che ci ricordano che lei è prima di tutto una bambina. A confermarlo sarebbe un dettaglio che non è passato inosservato alla stampa locale.

Principessa Charlotte, davvero conosce la regola dei 5 secondi?

William e Kate, insieme ai loro tre figli, hanno trascorso una giornata tra giardinaggio, pittura e altre attività manuali. Sono stati degli scout professionisti e un piccolo dettaglio che coinvolge la femminuccia di casa ha destato un certo clamore. Quando si tratta di royal baby ogni gesto suscita una certa curiosità...

Qual è allora l'episodio che la vede protagonista? In occasione dell'evento organizzato dall'Upton Scout Group, a Slough, la principessina ha raccolto da terra un pezzo di pane, che le era caduto mentre mangiava. Senza alcun tipo di remora, lo ha messo in bocca e ha finito il suo spuntino.

Il dettaglio non è sfuggito ai media britannici e non solo. Così, in men che non si dica, si è cominciato a parlare della cosiddetta "regola dei 5 secondi". Anche la principessa Charlotte la conosce? Si tratta di un principio - non pienamente scientifico - secondo cui qualsiasi oggetto (alimenti inclusi) raccolto velocemente da terra (in meno di 5 secondi, appunto) riuscirebbe a non essere infettato dai batteri. La "regola", tuttavia, non considera numerose variabili e, per questo motivo, non dovrebbe ritenersi universalmente valida. Che tipo di cibo è caduto? Su quale tipo di superficie? Il pane della secondogenita di Kate e William, per esempio, è finito sull'erba bagnata dalla pioggia del giorno prima e sicuramente calpestata da diverse persone. Forse non il massimo dell'igiene, ma a chi non è capitato - almeno una volta, da bambini - di mangiare dopo aver giocato in giardino senza fare tappa in bagno? O di raccogliere da terra la merenda e mettersela in bocca in fretta e furia?

Cosa sappiamo della principessina

La somiglianza con papà William è impressionante, per non parlare dei tratti che richiamano la fisionomia della sua bisnonna, la compianta regina Elisabetta II. Di lei si sa che è una bambina particolarmente sportiva, ha una vera passione per la ginnastica e per la danza, che pratica da quando aveva tre anni. Ama anche stare all'aria aperta, soprattutto se a farle compagnia c'è Orla, la cocker spaniel di casa.

Altro, per il momento, non si sa. La sua vita resta privata, com'è giusto che sia a quell'età e nonostante l'alto rango a cui appartiene.

Media e Royal Family, anche i bambini meritano lo stesso trattamento?

Se davvero Charlotte conosca la "regola dei 5 secondi" non è dato a sapere. È certo però che una bambina di appena 8 anni meriterebbe di restare nell'ombra, senza che i riflettori si soffermino su di lei in qualsiasi momento, facendo passare per straordinario qualcosa di assolutamente ordinario. Ma d'altronde si sa, essere membro della corona comporta oneri e onori...

La scelta di Harry, sempre più distante dalla Royal Family, è davvero così incomprensibile? Forse solo in questo modo i suoi bambini, Archie e Lilibet, potranno crescere più serenamente, lontani da etichette e formalità.