Matthew Perry, Joey e Monica rompono il silenzio: “Non ti dimenticheremo mai”

D opo quasi venti giorni dalla morte dell'amato Chandler Bing della serie tv Friends, Matt LeBlanc e Courteney Cox hanno deciso di omaggiare l'amico sui social network. Ecco i loro messaggi

Sono passati quasi venti giorni dalla morte di Matthew Perry, l’amatissimo Chandler Bing di Friends, e fino ad ora i suoi colleghi di set avevano rifiutato qualsiasi commento. Dal cast della serie tv, andata in onda dal 1994 al 2004, si erano limitati a fare sapere che gli altri protagonisti – Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courtneney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer – erano devastati dal dolore e per ora non se la sentivano di dire nulla.

Adesso, a distanza di poche ore l’uno dall’altra, a rompere il silenzio sono Matt LeBlanc, che in Friends interpretava Joey Tribbiani, l’italo-americano che condivideva l’appartamento con Chandler, e Courteney Cox, alias Monica, moglie di Matthew Perry nella fiction.

Il commovente messaggio di Matt LeBlanc

Matt LeBlanc ha pubblicato sui social network una galleria di foto che li ritrae insieme sul set di Friends. Commovente il suo messaggio: “Matthew, è a malincuore che ti dico addio”, ha scritto quello che per tutti è ormai famoso come Joey, “i momenti passati insieme sono sinceramente tra i momenti più belli della mia vita”.

L’attore ha continuato il suo post scrivendo: “È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico mio. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello finalmente sei libero”. Infine, una conclusione ironica: “Tanto amore. E mi sa che i 20 dollari che mi devi te li tieni”.

Matthew Perry, il ricordo di Courteney Cox

Anche Courteney Cox ha voluto ricordare e omaggiare l’amico ricordando i bei vecchi tempi insieme sul set della serie tv. Infatti, ha condiviso con i propri follower un momento speciale condiviso con Matthew Perry nel famoso programma tv dove, a un certo punto, nei panni di Chandler e Monica si erano innamorati ed erano diventati marito e moglie.

L’attrice ha pubblicato un video di un vecchio episodio di Friends. Si tratta del momento in cui inizia la relazione tra Chandler e Monica. Quindi, ha raccontato di come Matthew Perry le abbia sussurrato una battuta divertente da dire prima dell’inizio della scena.

Nella clip Chandler è a letto, quando Ross, interpretato da David Schwimmer, irrompe dalla porta, emozionato per il suo imminente matrimonio. Ross se ne va e Monica appare da sotto le coperte. Il pubblico impazzisce e, dopo la battuta presente sul copione, Courteney si gira verso Matthew e dice: “Ok, tocca a te”.

“Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile“, ha ricordato Courteney Cox. Ha aggiunto: “Sono così grata per ogni momento che ho passato con te Matty e mi manchi ogni giorno”.

Dov’è sepolto Matthew Perry

Courteney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e David Schwimmer hanno salutato per l’ultima volta il loro amico Matthew Perry al funerale all’inizio di questo mese. Il suo corpo è stato seppellito in un’area appartata del famoso cimitero di Forest Lawn, sulle colline di Hollywood, accanto alle tombe di altre celebrità come Debbie Reynolds e Carrie Fisher.

Matthew Perry è stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio lo scorso 28 ottobre. Sulla sua morte è ancora aperta una indagine, ma i risultati delle perizie non si avranno prima di molte settimane.