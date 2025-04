William e Kate trascorreranno il loro 14esimo anniversario di matrimonio sull’Isola di Mull, al largo della costa occidentale scozzese. La fuga di due giorni, prevista per il 29 e 30 aprile, sarà doppiamente speciale per la coppia, perché proprio in Scozia nel 2005 i due si erano conosciuti durante gli studi all’Università di St Andrews, nel Fife.

La due giorni alle Ebridi di William e Kate

Durante il viaggio, William e Kate alterneranno momenti di lavoro e piacere: i principi di Galles arriveranno martedì e cominceranno la loro due giorni con una serie di impegni nella pittoresca cittadina costiera di Tobermory, resa famosa dal programma per bambini Balamory. Qui visiteranno il municipio locale, centro nevralgico della comunità, e il mercato dei produttori locali, incontrando alcuni artigiani. Coglieranno inoltre l’occasione per lanciare una partnership tra la loro Royal Foundation e l’area locale per sostenere due spazi comunitari a Mull, che vanta una rinomata tradizione turistica, agricola e ittica.

Nella parte occidentale di Mull, i reali hanno in programma di visitare un croft (una piccola fattoria) locale per scoprire di più sull’agricoltura sostenibile che vi si pratica e sull’ospitalità dell’isola. Nel cuore della fattoria di 50 acri si trova anche un ristorante che serve piatti a base di prodotti locali, mentre la coppia vedrà anche parte del gregge di pecore delle Ebridi, aiutando a scegliere alcune delle verdure coltivate localmente.

Un anniversario fatto non solo di romanticismo

Il giorno seguente, William e Kate effettueranno anche una visita privata alla vicina isola di Iona, appena 170 abitanti, dove trascorreranno del tempo con i Countryside Rangers del Mull and Iona Ranger Service. I due si uniranno a un gruppo di scolari locali per un po’ di apprendimento all’aria aperta nell’antica foresta pluviale atlantica, considerata uno degli habitat più preziosi della Scozia. Prenderanno inoltre parte a un’attività con Ardura Acorns, uno dei pochi gruppi di gioco e apprendimento per la prima infanzia sull’isola, in linea con l’impegno della principessa Kate per aiutare i bambini fino ai cinque anni e le loro famiglie.

Il ritorno di Kate agli impegni ufficiali

Si tratta di un nuovo importante momento nel ritorno all’attività pubblica per Kate dopo la remissione dal cancro. Un anno fa invece, a causa della malattia, William e la moglie si erano concessi una celebrazione privatissima, strettamente familiare, nel 13esimo anniversario di matrimonio: il più difficile, in una favola regale divenuta dolorosa realtà.

I due si sposarono il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster, in quello che è stato uno degli eventi più festosi e importanti nella storia recente della famiglia reale britannica. William e Kate hanno avuto il loro primo figlio, il principe George, nel 2013, seguito dalla principessa Charlotte nel 2015 e dal principe Louis nel 2018. L’erede al trono aveva descritto sua moglie come «formidabile» per come l’anno scorso aveva affrontato i momenti più difficili della malattia.