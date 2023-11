Matthew Perry, è giallo sulla morte: si indaga per rapina e omicidio

M entre i colleghi e i fan piangono l'amato protagonista della serie tv Friends, la polizia sta accertando le cause della morte. Escluso al momento un cocktail letale di droghe e farmaci

La morte di Matthew Perry ha lasciato sgomenti tutti. Dopo giorni di silenzio, i suoi colleghi della serie tv Friends – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer – hanno fatto sapere di essere devastati e di avere bisogno di un po’ di tempo per vivere il loro dolore in forma privata. Nel frattempo, la polizia di Los Angeles ha aperto un’inchiesta per stabilire come è morto l’amatissimo Chandler della serie tv che ha appassionato il mondo tra il 1994 e il 2004.

Da quanto accertato finora, Matthew Perry era già morto quando i soccorritori sono arrivati nella sua villa di Pacific Palisades, allertati dal suo assistente, che lo ha trovato privo di sensi in piscina. L’uomo gli aveva tirato la testa fuori dall’acqua cercando di salvarlo. La polizia ha aperto un’inchiesta preliminare anche per omicidio e rapina. Infatti, nonostante non siano stati rilevati segni di effrazione o di lotta, l’attore era una celebrità e si vogliono tenere aperte tutte le ipotesi.

Matthew Perry, esclusa l’overdose

Intanto, i primi risultati dei test hanno escluso che Matthew Perry possa essere morto per una overdose di Fentanyl o metanfetamine. Secondo quanto riporta il sito di gossip Tmz, sul corpo dell’attore di Friends sono ancora in corso esami tossicologici più approfonditi. I periti cercano nel suo sangue eventuali tracce di altre droghe illegali. Si stanno, inoltre, verificando i livelli di eventuali farmaci assunti dietro prescrizione medica, per capire se vi sia stata qualche forma di abuso. I risultati, però, arriveranno solo tra 4 o 6 mesi.

Al momento, tuttavia, tutti gli accertamenti fatti sembrano escludere la morte per un mix di farmaci o droghe fatale. In casa dell’attore non sono state trovate sostanze stupefacenti. C’erano però vari farmaci nelle loro boccette, tra cui ansiolitici e anti-depressivi prescritti con ricetta medica.

Ipa 1 di 6

Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends.

– Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends. Ipa 3 di 6

– Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends. Ipa 4 di 6

– Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends. Ipa 5 di 6

– Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends. Ipa 6 di 6

– Fiori, foto e biglietti lasciati dai fan di Matthew Perry davanti alla casa della serie tv Friends.

Che cosa ha fatto Matthew Perry prima di morire?

Si cerca anche di ricostruire nel modo più preciso possibile le ultime ore di vita di Matthew Perry. Cosa ha fatto l’attore prima di morire? Al momento si sa che ha giocato a pickleball, uno sport al quale si era molto appassionato. Finita la sessione, si sarebbe immerso nella sua Jacuzzi e lì sarebbe morto. Il coroner ha fatto sapere che ci vorranno settimane, se non mesi, per ricostruire cosa è successo prima che si immergesse nella vasca dove è stato trovato privo di sensi.

Molte le ipotesi che circolano al momento sui tutti i siti di gossip internazionali. C’è chi ipotizza un attacco di cuore o un malore improvviso. Chi si chiede se non siano stati i farmaci che assumeva a portarlo a perdere i sensi. Addirittura c’è chi suppone un guasto all’alimentazione elettrica della vasca. Prima di morire, Matthew Perry aveva mandato il suo assistente a sbrigare qualche commissione. Quando l’uomo è tornato, era ormai troppo tardi.

Si cerca una donna misteriosa

Alcune fonti hanno spiegato al sito Tmz che l’attore “non era in acqua da molto tempo”. Un fatto che aggiunge altri interrogativi alla tragedia: cosa sarebbe successo se l’assistente fosse tornato prima? Inoltre, sicuro che Matthew Perry fosse solo nella piscina? Si cerca una donna sconosciuta, un’amica che era stata fotografata con l’attore circa 24 ore prima della sua morte. Chi li ha visti ha riferito che Perry sembrava di buon umore ed era così intento nella conversazione che a malapena aveva toccato quello che c’era nel suo piatto.

I co-creatori di Friends, Marta Kauffman e David Crane, hanno fatto sapere che avevano parlato con lui solo poche settimane fa. “Stava bene, era di buon umore. Non sembrava che avesse pesi sulle spalle”, hanno detto al programma tv Today.

Matthew Perry viveva solo da quando era finita la relazione con la sua ultima compagna, Molly Hurwitz. Sembrava avere superato i problemi di dipendenza che tanto lo avevano fatto stare male negli anni.