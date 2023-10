Festa dei nonni: ecco le nonne più belle e “reali” d’Europa

Dimenticate le "nonnine" sulla sedia a dondolo con la calza e i ferri in mano. Il 2 ottobre si festeggiano le nonne più belle e simpatiche di sempre

Nonne sì, ma con stile. Sono finiti i tempi in cui vedevamo le nonne sferruzzare o cucire in un angolino della stanza: oggi sono più belle e affascinanti che mai, fanno shopping con figli e nipoti, preparano piatti succulenti, viaggiano e regalano vacanze ai piccoli di casa e si dedicano anima e corpo alle nuove generazioni che si sentirebbero perse senza di loro. Per la festa dei nonni abbiamo fatto il giro dei Reami d’Europa alla ricerca delle più “seducenti” ma anche delle più affabili e simpatiche.

Carolina di Monaco

In cima alla lista ovviamente non poteva che esserci lei: Carolina di Monaco (principessa di Hannover). Ancora oggi una delle donne più belle del Pianeta. E con una schiera di nipoti al seguito di cui ama occuparsi quotidianamente (per loro ha ridotto infatti al minimo i “doveri” del Principato). Il primogenito Andrea Casiraghi e la moglie Tatiana Santo Domingo hanno tre figli, Sacha, India e Maximilian. Pierre e Beatrice Borromeo hanno due figli, Francesco Carlo Alberto e Stefano Ercole Carlo. Infine la ribelle e raffinata Charlotte, che ha avuto Raphaël Elmaleh dall’attore francese Gad, mentre Balthazar Rassam dal marito Dimitri (figlio di Carole Bouquet).

Regina Sofia

La regina Sonja, nata Sonja Haraldsen, è la sovrana di Norvegia e consorte del re Harald V: hanno cinque nipoti.

Sofia di Spagna

Sofia di Spagna, nata Sofia Margherita Vittoria Federica di Grecia e Danimarca, è la moglie dell’ex re Juan Carlos, ha tre figli e otto nipoti.

Regina Paola Ruffo di Calabria

La regina Paola Ruffo di Calabria, sposata con Alberto II del Belgio, ha tre figli e ben dodici nipoti.

Regina Silvia di Svezia

La regina Silvia Renate Sommerlath è la moglie dell’attuale Re di Svezia Carlo XVI Gustavo: la coppia ha tre figli, Vittoria, Carlo Filippo e Maddalena e sette nipoti.

Beatrice d’Olanda

Beatrice dei Paesi Bassi è stata Regina dal 30 aprile 1980 al 30 aprile 2013, giorno della sua abdicazione in favore del figlio Guglielmo Alessandro e ha otto nipoti.

La regina Elisabetta

Infine un pensiero per la nonna d’Inghilterra (ma visto l’affetto dimostrato, anche di tutto il resto del mondo) che ci ha lasciato da poco. Elisabetta II è stata la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei Reami del Commonwealth, dal 1952 al 2022: quattro figli, Re Carlo III, Anna, principessa reale, Edoardo, conte di Wessex e Andrea, duca di York; otto nipoti (William ed Harry, Zara e Peter, Beatrice ed Eugenie e infine Louise e James) e ben 12 pronipoti.

E qui la ricostruzione si fa più complessa. Ci sono i royal baby di William e Kate, il principe e la principessa di Galles: George, Charlotte e Louis a cui si aggiungono i loro cuginetti d’Oltreoceano, Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, figli di Harry e Meghan Markle. Zara Phillips ha avuto due figlie, Mia Grace Tindall e Lena Elizabeth Tindall, a cui si è aggiunto il terzogenito Lucas Philip , mentre Peter ha avuto due figlie, Savannah e Isla Phillips. Lucas Philip è coetaneo del primogenito della principessa Eugenie di York che si chiama August Philip (ovviamente il secondo nome in entrambi i casi è un omaggio allo scomparso Duca d Edmburgo). Infine Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, figlia di Beatrice di York e dell’italiano Edoardo Mapelli Mozzi.