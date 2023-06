Angular bob, il caschetto della regina Camilla non ha età

R affinato e semplice al contempo, il bob angolato a cui Camilla Parker Bowles resta fedele da sempre è una moda che non tramonta mai

75 anni e un ruolo che ha atteso per tutta la vita. Ha saputo aspettare e rivoluzionare il giudizio duro e ostile che i sudditi britannici nutrivano nei suoi confronti. Proprio quando l'età spingerebbe al ritiro dalla vita professionale, Camilla Parker Bowles dà inizio a un capitolo importante della sua vita. Ma c'è qualcosa di lei che in tutti questi anni trascorsi sotto riflettori - il più delle volte pizzicata da tabloid e fotografi - non è mai cambiato. Di cosa si tratta? Dei capelli, naturalmente. Il suo angular bob fa tendenza e non passa mai di moda.

L'angular bob di Camilla Parker Bowles

Look a metà tra biondo cenere, biondo ghiaccio e miele, dal tocco classico e sempre attuale: il taglio di Camilla è un caschetto leggermente scalato sulle punte. Il suo bob angolato conferma una moda senza tempo amata dalle star e non solo...

Il caschetto biondo della nuova regina è passato sotto le mani (e le forbici) di Neville Tucker, hairdresser noto tra le celebrities della Capitale britannica. Camilla Parker Bowles ha deciso di affidarsi a Tucker per dare un tocco di freschezza alla sua solita acconciatura. Il suo casco biondo appare morbido e setoso, lucente e sempre impeccabile, mai un ciuffo fuori posto (ma forse c'è da aspettarlo quando si parla di regine...).

È un taglio naturale ed elegante, ma da quarant'anni è sempre lo stesso. Camilla segue l'esempio della compianta Elisabetta II e si limita a piccoli accorgimenti che rendono il suo look sempre al passo con i tempi. Il suo angular bob dà volume alla chioma e valorizza il suo biondo ormai iconico, impreziosito da riflessi color burro. E se in fatto di stile ha riservato spesso qualche sorpresa, stravolgendo i suoi outfit e modernizzandoli, quando si parla di capelli non c'è storia. La moglie di re Carlo resta fedele al suo caschetto biondo, a cui ha aggiunto solo qualche scalatura in più. Insomma, da che si ha memoria il taglio di capelli di Camilla è rimasto pressoché identico, solo qualche piccola sistematina qua e là.

IPA 1 di 8 - Una giovane Camilla Parker Bowles con Lady Diana IPA 2 di 8 - Camilla Parker Bowles con i suoi due figli IPA 3 di 8 - Camilla Parker Bowles con l'ex marito IPA 4 di 8 - Carlo e Camilla IPA 5 di 8 - Il matrimonio di Carlo e Camilla IPA 6 di 8 - Re Carlo III e la regina consorte Camilla IPA 7 di 8 - Camilla Parker Bowles IPA 8 di 8 - Camilla Parker Bowles

Una moda senza tempo, ma a chi sta bene?

Il suo carré è morbido e ampio, come la frangia che porta sempre aperta sulla fronte, quasi fosse un ciuffo. Il suo taglio anni Settanta si conferma in tendenza e non importa se sono passati decenni: è un'acconciatura senza tempo che si addice bene alle donne un po' più agé, ma puoi sfoggiarlo con disinvoltura anche se hai vent'anni (e sarà un successo).

Camilla ha più di settant'anni ma porta la stessa acconciatura di quando ne aveva trenta: il taglio di capelli di Camilla Parker Bowles è ormai iconico e si conferma attualissimo, ma per sfoggiarlo non devi necessariamente essere una star. Il volume della chioma è accentuato in particolare sui lati e, per questo motivo, è un look che si addice perfettamente alle donne con un viso dalla forma un po' allungata. Anche se hai un viso piuttosto magro devi assolutamente provare l'angular bob: è lo stile giusto per valorizzare i tuoi lineamenti. Non ti si addice, invece, se la forma del tuo viso è più tonda o spigolosa.