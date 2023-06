Trooping the Colour, il primo del regno di Re Carlo

C entinaia di migliaia di persone hanno assistito a Londra al "Trooping the Colour", parata militare in occasione del primo compleanno ufficiale di re Carlo

Grande festa a Londra per il compleanno di re Carlo III, la parata annuale "Trooping the Colour" ("Saluto ai colori") che celebra il genetliaco ufficiale del sovrano. Un'antica tradizione ripercorsa per la prima volta da re Carlo, che ha voluto ispezionare le truppe in sella a un cavallo, come già aveva fatto sua madre, la regina Elisabetta II, fino al 1986.

Carlo e William, sfilata a cavallo

Il re era seguito a cavallo dal figlio maggiore ed erede, il principe William, dal fratello Edoardo, dal duca di Edimburgo e dalla sorella Anna. La regina Camilla e la moglie di William, Kate, principessa del Galles, con i tre bambini - George, Charlotte e Louis - hanno invece preferito salutare la folla da una carrozza.

La lunga tradizione del Trooping the Colour

La colorata dimostrazione di precisione e sfarzo del reggimento è la prima del regno del 74enne Carlo. Il vero compleanno di Charles è il 14 novembre, ma i sovrani britannici festeggiano due volte: una in privato e un'altra in pubblico. La tradizione della parata di giugno iniziò nel 1748 sotto il re Giorgio II, che voleva una celebrazione in un clima estivo migliore, poiché il suo compleanno era il 30 ottobre.

Parata di colori

L'evento, trasmesso in diretta televisiva, è iniziato con un corteo delle guardie a cavallo da Buckingham Palace verso il centro di Londra. Vi hanno partecipato circa 1.400 soldati, 400 musicisti e 200 cavalli, guidati alla parata da Juno, una giumenta di 10 anni, insieme ad altri tre 'Drum Horses': Perseo, Atlante e Apollo. I Drum Horse sono gli animali più anziani dell'esercito e hanno il grado di maggiore. Prendono tradizionalmente il nome da figure della mitologia greca.

Le Red Arrows per re Carlo

Dopo la parata, la Royal Family si è affacciata al balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo degli aerei della Royal Air Force e salutare i sudditi. Nell'esibizione le Red Arrows sono riuscite a comporre in cielo anche le lettere "CR", iniziali di "Charles Rex".

La "sforbiciata" di re Carlo III

Da Buckingham Palace si sono affacciati solo 14 membri della Famiglia Reale. Record negativo se si considera che appena quattro anni fa a salutare i sudditi in occasione del "Trooping the Colour" fossero in 40. Ovviamente assenti Harry e Meghan Markle, non invitati all'evento, tantomeno il principe Andrea, sempre più emarginato dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Ma la sforbiciata di Carlo ha escluso dalla cerimonia anche l'86enne principessa Alexandra, e i due figli dei duchi di Edimburgo: James (15 anni) e Lady Louise Windsor (19).

Trooping the Colour, gli auguri a Carlo III

"Congratulazioni a Sua Maestà il re Carlo III per il suo primo Trooping the Colour come Sovrano. Giornata fantastica e una delle migliori parate militari al mondo. Dio salvi il re!". Lo ha scritto su Twitter il premier britannico Rishi Sunak.

Gli fa eco il segretario di Stato Usa Antony Blinken che, a nome degli Stati Uniti, ha inviato "calorose congratulazioni a Carlo III, alla regina Camilla e al popolo del Regno Unito". "Come ha detto il Presidente Biden all'inizio di questo mese, non abbiamo un alleato più vicino del Regno Unito", ha aggiunto.