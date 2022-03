L a primavera è la stagione della rinascita e del risveglio della natura, e questo vale anche per il nostro organismo. Qui trovi 11 strategie da adottare in primavera per ritrovare il benessere quotidiano e il buonumore

Primavera: cose da fare per ritrovare il benessere e il buonumore

Secondo la medicina tradizionale cinese la primavera è la stagione in cui il ciclo vitale ha inizio. Si riattiva la natura, e con essa anche noi: la vibrazione energetica del mondo e il ciclo delle stagioni si ripercuote sul corpo umano in una vera e propria riscoperta dei sensi e dei pensieri.

Le ore di luce aumentano: la pelle ha voglia di ossigeno e l'energia della natura che si sveglia produce una vitalità rinnovata nel mondo... fuori e dentro di noi!

Ecco quindi 11 strategie per abbandonare il letargo invernale e favorire il risveglio di buonumore e benessere con queste piccole cose da fare nella routine quotidiana.

Comincia una dieta detox

La bella stagione è un periodo perfetto per una dieta depurativa: elimina le tossine e accogli la primavera con una pelle elastica e luminosa.

L'allungarsi delle ore di luce sollecita il sistema nervoso influenzando il metabolismo basale. La rinascita primaverile in particolare agisce sul fegato, che oltre a gestire e diffondere energia in tutto l'organismo, svolge un potente lavoro di disintossicazione e drenaggio.

Per qualche giorno:

riduci alcol e cibi grassi, zuccheri raffinati, latticini, caffè, farine bianche e lieviti.

alcol e cibi grassi, zuccheri raffinati, latticini, caffè, farine bianche e lieviti. privilegia zuppe e verdure al vapore, frutta.

Non si tratta di perdere peso, ma eliminare le scorie dell'inverno lavorando su metabolismo e pelle.

Cogli l'occasione della primavera per riscoprire la natura. Questa è la stagione dei frutti rossi, che possiedono proprietà:

antiossidanti

diuretiche

depurative

ottimi per il microcircolo

Via libera alle fragole: contengono vitamine e sali minerali, stimolano l'eliminazione dell'acido urico, fanno bene a fegato e reni.

Tra le verdure privilegia finocchio, tarassaco e asparagi. Ricchi di vitamine A, C e B, sono utili per eliminare i liquidi in eccesso e le tossine; inoltre facilitano l'azione detox insieme al carciofo, che aiuta il fegato ed eliminare il colesterolo.

Anche il riso integrale ha proprietà depurative: impara a scegliere cibi freschi e cotture leggere. Il buon umore passa anche attraverso il cibo e ti aiuta a vivere meglio.

Cura i tuoi capelli

Con il cambio di stagione avrai notato che i capelli possono fare "brutti scherzi": c'è chi ne perde molti, chi li vede più spenti. Non c'è per forza bisogno di parrucchiere o di tagli drastici. Prova a schiarire i capelli o colorarli con metodi fai da te, oppure fai una bella maschera nutriente: vedrai subito il cambiamento.

Dedicati alla beauty routine

Il consiglio di bellezza per la primavera? Trasforma la casa in una spa e dai spazio a te stessa: puoi fare uno scrub dolce col bicarbonato, perfetto per eliminare le cellule morte e riattivare la circolazione. Mescola miele e yogurt: avrai un'ottima maschera fai da te per il viso, per coccolarti e prenderti cura del tuo corpo con dolcezza. Scegli una giornata da dedicare a ceretta e manicure: puoi organizzare un divertente pomeriggio di bellezza insieme alle amiche.

Idratati

Idratati! Cerca di bere molta acqua, in cui potrai sciogliere qualche goccia di tarassaco e carciofo: li puoi acquistare in erboristeria e sono ottimi per l'effetto detox.

Scegli un olio da naturale con cui massaggiarti dolcemente tutte le sere riprendere contatto con il tuo corpo (spesso dimentichiamo di coccolarci!)

Concentrati sulla respirazione e medita

Impara a respirare! Viviamo immersi in un'atmosfera da cui desumiamo elementi fondamentali per la nostra vita, eppure non pensiamo mai abbastanza quanto il nostro respiro sia battito costante di una vita che ad ogni inspirazione-espirazione termina e inizia di nuovo.

Per meditare non servono capacità straordinarie: puoi farlo ovunque. E iniziare adesso, iniziando a essere consapevole del tuo respiro. Mentre inspiri immagina una luce che entra all'interno di te, in ogni organo, nel flusso sanguigno. Attraverso di te questa luce diventa ancora più luminosa: quando espiri visualizza una nuvola dorata che si propaga nel mondo e che ti circonda, infondendo nutrimento e leggerezza.

Muoviti

Se non hai voglia di andare in palestra, puoi svolgere attività fisica anche a casa: puoi fare allenamenti senza attrezzi, oppure creare una palestra casalinga, puoi seguire tantissimi programmi di allenamento online o app per lo smartphone pensate appositamente. Metti in circolo le endorfine, muoviti e accendi lo stereo! La musica è una terapia dell'anima e secondo numerosi studi ballare mantiene in forma corpo e cervello.

Dedicati alle pulizie di primavera

Le pulizie di primavera sono terapeutiche e oltre a essere un'ottima occasione per pulire casa in maniera approfondita costituiscono lo stimolo perfetto per dare una ventata di ispirazione ai soliti ambienti di casa e attuare un rinnovo in senso simbolico.

Anche gli spazi hanno bisogno di trasformarsi e rinnovarsi insieme a noi. Lava le tende e se ti va tinteggia le pareti: puoi creare un tocco diverso con pochi soldi e molto ingegno. Con découpage, stencil e il riciclo creativo in un attimo la casa si trasforma in un turbinio di colore!

Liberati del superfluo

Vivi la primavera in leggerezza: alleggerire la vita significa creare spazio per far entrare nuove energie. Puoi procedere al cambio armadi e organizzare un pomeriggio di swap con le amiche, trovare tempo per curare te stessa e rinnovare la casa, riscoprire l'allegria di una sorpresa al partner. Il piacere di un sorriso è vicino a te, straordinariamente alla tua portata: cosa ne dici di farti una risata? Anche il più gravoso dei compiti ti sembrerà un po' meno pesante.

Fai il pieno di luce

La pelle ha bisogno di luce: i benefici del sole sono scientificamente dimostrati, ma per sfruttarli non serve per forza esporsi per una intera giornata. Anzi, esposizioni troppo prolungate al sole possono nuocere alla pelle. Cerca di sfruttare il balcone o il giardino se li hai, e approfittane per trascorrere del tempo in questi spazi, magari facendo giardinaggio, hobby che risulta molto utile per rilassarti e migliorare l'umore.

Riscopri una nuova vitalità di coppia

In primavera sembra che l'amore sia nell'aria: tu in che stagione dell'amore stai vivendo?

Il rapporto di coppia è un viaggio che dura un'intera vita, destinato ad attraversare giornate di sole e tempeste tremende. Trasforma un periodo di crisi nell'occasione per scardinare la routine.

Se il rapporto è quello giusto potresti scoprire una nuova vitalità e tornare all'effervescenza di quando eri un'adolescente soltanto desiderosa di vivere, ridere, stare bene. A volte siamo solo prigionieri dei nostri ruoli: rimandare le pulizie al giorno dopo e concedersi una serata a sorpresa da trascorrere con il partner ti darà il pizzico di felice follia necessario a affrontare la quotidianità con un sorriso.

Concediti un buon riposo

Aprile, dolce dormire? Sì, in parte è così: in primavera ci può avvolgere una piacevole sonnolenza. Non è solo il proposito di dormire di più ciò che fa la differenza: impara a riposare meglio. Come i semi che germogliano nella lentezza delle giornate di pigro sole, anche tu prova a concederti di rispettare i tuoi limiti e tempi: non sempre si può fare, perché a volte siamo proprio di fretta, ma quando ti è possibile rallenta.