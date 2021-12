L a tecnoclogia è entrata a far parte della nostra quotidianità e, ora, è arrivato il momento di sfruttarla anche per la tua bellezza grazie ai migliori device hi-tech.

Accessori tecnologici per la skincare: perché usarli?

Abbiamo ormai imparato quanto sia importante prenderci cura della nostra pelle con una beauty routine attenta e ben bilanciata. Oggi, però, in nostro soccorso e in soccorso alla nostra pelle arrivano anche i migliori accessori tecnologici per la skincare: dispositivi pensati per il contorno occhi, per far detergere il viso e non solo.

Se da sempre hai usato le tue mani per un massaggio profondo e attento o hai pensato che sieri, creme e lozioni siano abbastanza, devi iniziare a sfruttare le capacità dei migliori device tecnologici per la skincare.

Microvibrazioni, luce led e non solo: le tecnologie sfruttate sono davvero tantissimi e qui ti sveleremo i must have per migliorare i problemi della tua pelle o, solamente, per completare al meglio la tua routine.

Nu Skin Ageloc Lumispa

Un device pensato per agire in sinergia con il cleanser formulato ad hoc. Questo device, con testine in silicone, permette di far lavorare al meglio gli ingredienti del prodotto detergente e, in soli due minuti, potrai ottenere una pelle soffice, morbida e decisamente più luminosa.

Foreo Bear

Voglia di pelle soda e tonica? Il Foreo Bear è un dispositivo che con 5 intensità di microcorrente e pulsazioni T-Sonic aiuta a levigare, tonificare e rimodellare le aree del viso sensibili all’invecchiamento. Un dispositivo intelligente che, valutando la tensione della pelle, modula la forza in modo da agire nel migliore dei modi senza traumatizzare la cute in alcun modo.

TOUCHBeauty

Un solo device con ben tre testine diverse pensate, ognuna, per un compito diverso:

massaggio facciale che preme e tira la pelle, favorendo la rigenerazione del collagene;

testina per occhi e labbra per essere usata in aree specifiche e ridurre le linee sottili;

trattamento con luce a LED: rossa per ridurre le linee sottili, gialla per illuminare il viso, blu per ridurre le infiammazioni e impurità e, infine, mista che fornisce una cura della pelle completa.

Tumakou

Oggi la radiofrequenza arriva anche a casa e, grazie a questa nuova tecnologia, è possibile ridurre le rughe in modo non invasivo. Merito dell'onda in radiofrequenza che penetra nella barriera dei melanociti dell'epidermide basale e riscalda le fibre di collagene a 55-65 ° C. Da utilizzare ogni 2 giorni per un ciclo di 10 sedute, da rifare quando se ne sente l'esigenza.

Massaggiatore ultrasuoni

Se il tempo è poco, ma la voglia di prendersi cura della propria pelle è tanta, questo device tecnologico è lo strumento da avere assolutamente nel tuo beauty case. Pulizia, freddo, calore, EMS, ioni, vibrazioni, fototerapia rossa e blu, sono queste le funzionalità di questo strumento che permette di ridurre le rughe, restringere i pori, aumentare la circolazione sanguigna e terapia ionica migliora la microcircolazione,. Il plus è la funzione freddo caldo che sfrutta il potere della temperatura per migliorare la pelle.

Antirughe

Dire bye bye al doppiamente è possibile, anche se non semplice, e i device tecnologici sono un valido aiuto. La particolarità è la testa sagomata che segue perfettamente di seguire le linee e i tratti del viso. Tre diverse funzioni di vibrazione e temperatura diversa per una pelle compatta e un viso dall'aspetto rilassato.

LED Photon Terapia

Direttamente dal futuro, o quasi, questa maschera viso ribalterà completamente il tuo approccio alle face mask. Il dispositivo Photon utilizza le onde di luce naturale, che sono trasmessi dal LED nella pelle. Ed è proprio la luce luce che attiva i fotorecettori nelle cellule della pelle che sfruttano le lunghezze d'onda per migliorare le eventuali problematiche della pelle stessa.

NuFace

Un apparecchio portatile che sfrutta la tecnologia a microcorrenti per risollevare e ridisegnare l'ovale del viso. Un vero e proprio effetto lifting fai da te che contribuisce alla riduzione delle rughe sulla mascella, sulle guance e sulla fronte.

Fondamentale iniziare con un trattamento d'urto con 5 trattamenti a settimana per 60 giorni, poi basterà passare a sole 3 volte a settimana per un'attività di mantenimento.

HoMedics Eye Revive Luxe

Terapia della luce, messaggiosonico e calore: sono questi i tre ingredienti fondamentale del device di HoMedics pensato per alleviare gli occhi stanchi e migliorare l'efficacia delle creme idratanti e dei sieri.

I device sul mercato sono davvero tantissimi e qui ne troverai tanti altri che abbiamo selezionato per te e per la tua bellezza.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.