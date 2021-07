L'iperidrosi può essere un problema serio se trascurato. Ma ci sono molti trucchi che possono venire in nostro soccorso contro la sudorazione eccessiva. Ecco una piccola guida

La sudorazione è un meccanismo fisiologico ed è assolutamente normale, ma soprattutto necessaria per l’organismo. Quando però è eccessiva si parla di iperidrosi, in questi casi un controllo in più, al fine di risolvere il problema, e facilitare la vita sociale, è necessario.

Come combattere il sudore

La prima cosa da fare è curare l’igiene personale, anche al fine di contrastare eventuali cattivi odori associati a questo problema. Gli esperti consigliano quindi una detergenza più volte al giorno, con acqua tiepida semplicemente, soprattutto in estate o quando fa più caldo, in modo che il corpo non debba fare altri sforzi e quindi sudare di nuovo per ripristinare la temperatura.

Se occorre, è meglio usare un detergente anti-batterico così da evitare il proliferare di batteri responsabili dei cattivi odori. Naturalmente, il deodorante, deve essere appositamente formulato. Anche se i peli sono una naturale difesa contro la sudorazione, solitamente generano cattivi odori, pertanto può essere utile depilare almeno in estate.

I rimedi naturali

Vuoi qualche altro consiglio? Il classico esfoliante per il viso può essere molto utile se utilizzato nelle zone che solitamente producono più sudore come ascelle, cosce, gomiti o ginocchia: agisce dilatando i pori e aiuta quindi la pelle a respirare più liberamente.

Anche il borotalco per bambini può essere un’ottima soluzione, esattamente come l'amido di mais o di riso perché aiutano ad assorbire l’umidità e si possono applicare su qualsiasi parte del corpo. Ma puoi usare anche il succo di limone, applicato direttamente sulle zone che sudano: gli acidi contenuti nell'agrume sono utili per eliminare gli odori sgradevoli.

Stress e sudorazione

Quando siete stressati sudate, vi preoccupate del fatto che state sudando, lo stress aumenta e di conseguenza anche la sudorazione. Ma ci sono alcuni trucchi efficaci per combattere questo fastidio oltre ai rimedi naturali di cui vi abbiamo detto: incominciate indossando indumenti di cotone, lino oppure seta, insomma fibre naturali, che permettano alla vostra pelle di respirare (in ogni caso una maglietta o una camicia di scorta a scopo preventivo è meglio averla!).

Inoltre una buona tecnica di respirazione favorisce il rilassamento e contribuisce ad alleviare lo stress riducendo di conseguenza anche il rischio di sudorazione.

Occhio alla tavola

Prestate infine attenzione a quello che mangiate: l’alimentazione influisce parecchio sulla sudorazione eccessiva. Vietate quindi le fritture, i cibi grassi, salati e piccanti. Ed evitate anche l’alcol se possibile.