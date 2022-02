Che cos’è e come si contrasta lo stress ossidativo?

L o stress ossidativo è un nemico conosciuto da pochi: come contrastarlo in modo efficace

Spesso quando si parla di benessere e bellezza sentiamo nominare lo stress ossidativo. Pochi però sanno davvero cos’è. Si tratta infatti di un processo fisiologico che coinvolge ogni cellula dell’organismo ed è l’insieme di reazioni che portano alla formazione dei radicali liberi, importanti per alcune funzioni vitali.

Quando il loro livello supera una precisa soglia può arrivare a danneggiare le strutture cellulari, causando invecchiamento e gravi patologie, come le malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Ciò accade quando l’equilibrio esistente fra la produzione dei radicali liberi e l’eliminazione di essi da parte degli antiossidanti si rompe.

Cos’è

Lo stress ossidativo è l’insieme di reazioni biochimiche che causa una super produzione di radicali liberi nell’organismo. Questi composti provocano reazioni di ossidazione, ossia catturano elettroni da altre molecole, rendendole instabili. Si tratta di un fenomeno naturale e fisiologico che avviene in qualsiasi cellula e viene potenziato da altri fattori esterni come l’inquinamento, l’uso di farmaci, fumo di sigaretta e un eccesso di alcol.

I danni per l’organismo

I radicali liberi possono causare numerosi danni all’organismo, provocando patologie che possono essere gravi e difficili da riconoscere in modo tempestivo. Individuare i sintomi dello stress ossidativo è tutt’altro che semplice. I cambiamenti della struttura dei tessuti del corpo per via dell’aggressione dei radicali liberi non sono immediati e non hanno dei sintomi visibili.

Ad esempio, i radicali liberi possono attaccare le catene polinsature dei lipidi causandone l’ossidazione. Il risultato? Danni alle membrane cellulari che provocano un invecchiamento prematuro.

I sintomi

I sintomi dello stress ossidativo vengono spesso trascurati, e tendenzialmente si presentano sotto forma di emicrania, dolori muscolari, difficoltà nella digestione e sudorazione frequente. Chi va incontro a questo disturbo soffre spesso di una infiammazione dei tessuti che si configura come una risposta del sistema immunitario che si difende per combattere i cambiamenti. Questa reazione però può causare l’insorgere di patologie croniche come la depressione, il diabete, problemi cardiaci, malattie neurodegenerative oppure obesità.

Come combatterlo

Il modo migliore per combattere e contrastare lo stress ossidativo è seguire un regime alimentare ricco di alimenti che stimolano e rinforzano le difese immunitarie. Per fronteggiare i radicali liberi è bene assumere vitamine.

Ad esempio la vitamina A che troviamo nell’aglio, nella pappa reale e nell’olio di merluzzo, la vitamina E che si trova nel mais, nei cereali e nella soia. Vanno inoltre consumati bioflavonoidi e flavonoidi presenti nei broccoli, nel cacao, nei frutti di bosco, nell’uva e nelle cipolle. I carotenoidi inoltre si trovano nella zucca, nelle albicocche, nei pomodori, nelle verdure a foglia verde e nelle carote.

Cosa non mangiare

Se alcuni alimenti possono contrastare lo stress ossidativo, altri risultano dannosi. Andrebbe, ad esempio, evitato un consumo eccessivo di carne rossa. Questo cibo è ricco di acido arachidonico con un’azione pro-infiammatoria. Lo stesso vale per i salumi che contengono additivi nitriti o nitrati che aumentano lo stress ossidativo.

Da evitare pure i dolcificanti artificiali, che possono alterare il microbiota intestinale, tutti gli oli vegetali processati e ossidati come l’olio di colza, l’olio di mais, quello di girasole, di sesamo, di arachidi e tutti gli alcolici. Tra i fattori che contribuiscono allo stress ossidativo va segnalata pure un’assunzione eccessiva di grassi idrogenati o parzialmente idrogenati. Si trovano in burri fusi, prodotti da forno, cibi ad alto indice glicemico come i dolci, le bevande zuccherate e i cereali raffinati.

7 rimedi efficaci

Per combattere lo stress ossidativo è fondamentale agire in modo tempestivo, seguendo alcuni rimedi che consentono di contrastare i radicali liberi. Scopriamo 7 cose da fare subito.

Punta sullo sport – Allenati in modo breve, ma intenso, puntando su sessioni che durano al massimo mezz’ora. Evita invece gli allenamenti che durano più di un’ora. Trenta minuti sono il tempo necessario per tenerti in forma, perdere peso e stare bene , contrastando i radicali liberi.

, contrastando i radicali liberi. Non fumare – Il fumo causa danni non solo alla pelle e ai capelli , ma aumenta anche l’azione dei radicali liberi. Evita pure l’esposizione al fumo passivo.

, ma aumenta anche l’azione dei radicali liberi. Evita pure l’esposizione al fumo passivo. Usa la protezione solare – Applica la crema solare per prevenire i danni della pelle.

per prevenire i danni della pelle. Non bere – Riduci l’assunzione di alcolici che sono ricchi di calorie, zuccheri e aumentano lo stress ossidativo.

Dormi bene – Prenditi cura di te e del tuo sonno. Dormire è fondamentale per garantire l’equilibrio e il benessere dell’organismo. Il sonno permette di proteggere il cervello e di mantenere l’equilibrio fra radicali liberi e antiossidanti. Migliora la produzione degli ormoni e controlla altre funzioni importanti.

e di mantenere l’equilibrio fra radicali liberi e antiossidanti. Migliora la produzione degli ormoni e controlla altre funzioni importanti. Cura la dieta – Numerosi studi hanno dimostrato che consumare pasti troppo abbondanti e ricchi di grassi aumenta lo stress ossidativo nel corpo. Per questo è meglio fare dei piccoli pasti con porzioni moderate da assumere durante la giornata.

con porzioni moderate da assumere durante la giornata. Fai attenzione all’inquinamento ambientale – Controlla bene i prodotti che usi per fare le pulizie di casa. Evita quelli con sostanze chimiche, punta su alimenti che non presentano pesticidi ed elimina ogni sostanza dannosa anche quando ti occupi di giardinaggio.