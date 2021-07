Se ami la cosmesi naturale e low cost, non potrai più fare a meno del bicarbonato, un vero e proprio alleato della tua bellezza. Qui trovi 7 ricette beauty per la cura del corpo, da capo a piedi!

Gli usi del bicarbonato come trattamento di bellezza

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale ed economico, dalle molteplici proprietà e dai mille usi. Quello che stai per leggere non è il solito articolo sui mille sorprendenti modi per pulire con il bicarbonato, quello che infatti in molti non sanno è che il bicarbonato si può usare anche per tutta una serie di trattamenti di bellezza.

Insomma il bicarbonato può essere trattato come un vero e proprio prodotto di bellezza. Essendo facilmente reperibile e dal costo basso, può essere una soluzione alternativa e low cost ad alcuni trattamenti di bellezza: puro o miscelato ad altri ingredienti, è un rimedio naturale per la bellezza del corpo, della pelle, dei capelli.

Vediamo, quindi, quali sono gli usi cosmetici del bicarbonato:

esfoliante per il corpo,

deodorante,

scrub,

per l'igiene orale,

per sbiancare i denti,

come alternativa allo shampoo,

per eliminare le impurità della pelle,

per combattere i brufoli,

per lenire irritazioni,

per un bagno rilassante,

per avere mani morbide.

E ora ti spieghiamo come usarlo nel dettaglio.

Per il corpo: tonificante, levigante e purificante

Se hai bisogno di levar via la fatica della giornata e ritrovare tono ed energia, fai un bagno caldo! Aggiungi mezza tazza di bicarbonato al tuo bagno caldo, per un effetto rilassante e tonificante: avrai una pelle morbida e levigata.

Per levigare e purificare la pelle di viso e corpo con uno scrub dolce, prepara una pasta di bicarbonato (3/4) e acqua (1/4), applicalo e poi massaggia delicatamente con movimenti circolari: dirai addio a cellule morte e impurità, dando nuova luce e freschezza alla pelle.

Per la sudorazione eccessiva: un vero e proprio deodorante

Per contrastare la sudorazione eccessiva e gli odori sgradevoli in modo dolce, basta tamponare una soluzione di acqua e bicarbonato sotto le ascelle. Un vero e proprio deodorante, dolce e low cost, che evita il rischio di incappare in irritazioni o reazioni allergiche, perché non contiene alcool né profumazioni. In più preserva il naturale odore della pelle.

Per l'igiene orale meglio lasciar fare ai professionisti

Il bicarbonato è un alleato prezioso per l'igiene orale, in quanto ha un'azione sbiancante sui denti. Tuttavia quest'azione è controbilanciata da possibili effetti collaterali: l'uso incontrollato del bicarbonato nel cavo orale può provocare incovenienti come il danneggiamento dello smalto, il sanguinamento delle gengive o danneggiamento della mucosa.

Meglio quindi lasciar fare ai professionisti: molti dentisti infatti applicano trattamenti sbiancanti per i denti che sfruttano anche l'uso del bicarbonato

Per i capelli: morbidezza e lucentezza

Per avere una chioma morbida e lucente, una volta alla settimana lavali sciogliendo un cucchiaino di bicarbonato nello shampoo, massaggiando e poi risciacquando con cura.

Per mani e piedi: un effetto emolliente

Per mani morbidissime, prima della manicure immergile per 10 minuti in una soluzione di acqua e bicarbonato (2 cucchiai per un litro).

Se i tuoi piedi hanno bisogno di un po' di riposo, di qualche coccola in più o devi prepararli per la pedicure, prepara un pediluvio emolliente aggiungendo 2 cucchiai di bicarbonato per ogni litro d'acqua. E per trattare le parti callose in modo dolce ma efficace, prepara una pasta di acqua e bicarbonato da passare sui punti più ostici.