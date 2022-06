R emise-en-forme dando una scossa al metabolismo e facendo ripartire l'organismo: ecco i segreti per un detox estivo perfetto

Mancano pochissimi giorni all’arrivo della stagione estiva e molte persone desiderano dare una mossa al metabolismo, c’è chi desidera perdere qualche kg, chi semplicemente sgonfiarsi e chi vuole ricominciare a mangiare sano approfittando della deliziosa frutta e verdura di stagione. In questo articolo ti sveliamo 5 consigli per un buon detox in estate.

Mantieni una buona idratazione

Soprattutto in estate, con l’arrivo del caldo, avere una dose di idratazione ottimale è fondamentale. Oltre a bere acqua, puoi fare in modo che il tuo corpo assuma liquidi anche grazie a tisane o infusi. Cerca di tenere sotto controllo l’assunzione di zuccheri, ma per il resto via libera alla fantasia.

Mantenersi idratati non passa solo dall’interno, bevendo acqua e liquidi a sufficienza, ma anche dall’esterno. È il momento giusto per fare uno scrub, così da togliere le cellule morte e far ripartire viso e corpo con una buona idratazione grazie a maschera e crema.

Alimentazione healthy ma non digiunare

Il detox non serve solo a dimagrire ma anche a stare meglio; molte persone confondono il concetto di detox con quello di fare la fame; niente di più sbagliato. Un buon detox equilibrato non fa avvertire il senso di fame e ha tutti i macronutrienti necessari per vivere in salute. Non eliminare carboidrati o proteine, cerca di prediligere uno stile di ita sano ed equilibrato e se hai dei dubbi rivolgiti ad un nutrizionista specializzato che possa affiancarsi a te in questa delicata operazione.

Oltre a cosa mangiare è anche importante la quantità; oltre ad assumere un buon apporto di carboidrati, proteine e grassi consigliamo di non saltare i pasti e sfruttare il potere degli spuntini. Fare in modo che il corpo sia alimentato con costanza non fa ingrassare… anzi! Tieni in considerazione che il cibo è il nostro carburante.

Non solo proteine animali

Un ottimo detox d’estate potrebbe comprendere anche un menù più variegato; un’ottima scelta potrebbe essere quella di non abusare di proteine animali cercando di prediligerne alcune vegetali. I legumi non solo hanno un elevato contenuto di proteine ma sono anche ottimi per le loro numerose proprietà; in questo modo puoi permetterti di non utilizzare sempre carne, pesce o uova ma di variare molto l’alimentazione.

Variare non ti aiuta solamente con l’umore a mantenere un’alimentazione detox più a lungo ma ti aiuta anche ad apportare tutto il necessario al tuo corpo.

Inserisci attività sportiva quotidiana

Non parliamo di allenamenti intensi, puoi anche limitarti a passeggiata o ad altre attività che ti stimolano. Fare sport o comunque avere uno stile di vita più attivo ti aiuta a fare in modo che il detox abbia molto più effetto.

Con la bella stagione passare del tempo all’aperto è decisamente più piacevole; inoltre le giornate lunghe e le maggiori ore di luce fanno in modo che le persone abbiano più desiderio di fare passeggiate nei parchi o magari iniziare a praticare attività sportiva. Questa abitudine, una volta presa fa in modo che l produzione di endorfine sia costante e sarà più semplice continuare anche in autunno con la palestra.

L’importanza delle ore di sonno nel detox in estate

Sappiamo che probabilmente anche tu vivi una vita frenetica; questo ti porta a sacrificare le ore di sonno. Molte persone riescono ad incastrare la vita familiare, quella lavorativa e anche quella sociale ma è inevitabile che qualcosa venga meno.

Spesso ad essere tagliate sono proprio le ore di sonno ma siamo certi sia la scelta migliore? La risposta è no. Il detox in estate ti suggerisce di avere un ritmo sonno veglia costante.

I benefici del detox in estate

Inverno fa rima con vita sedentaria; c’è poco da fare: nonostante i mille buoni propositi quasi ogni anno ci troviamo a vivere la stagione fredda restando a casa.

Ad aggiungersi alla sedentarietà troviamo poi alimenti più ricchi di calorie, un’alimentazione non sempre regolare e non sempre una costante attività fisica. Questo ha portato il nostro corpo a perdere tono muscolare e ad aver bisogno di una operazione di disintossicazione.

L’operazione di remise en forme che molte donne iniziano ad operare verso fine maggio, in vista della prova costume, sarebbe da associare ad uno stile di vita sano ed equilibrato tutto l’anno per evitare l’effetto yo-yo ma possiamo dirti con certezza che il detox in estate è un’ottima soluzione per fare in modo di eliminare i liquidi in eccesso ma anche tossine e scorie trovando un nuovo equilibrio.

Perché molti medici e nutrizionisti consigliano una dieta detox? Una dieta disintossicante è in grado di dare un giusto reset al nostro corpo che, grazie ad una buona assunzione di frutta e verdura riesce a ripulirsi.

Tra i principali benefici troviamo un miglioramento della pelle che risulterà più luminosa e con un colorito più sano, facendo in modo che acne e imperfezioni vengano eliminate ma non è tutto qui. ci sono anche ottimi benefici per quanto riguarda i liquidi che vengono drenati con più facilità.

Oltre a ciò possiamo notare un miglioramento della concentrazione, tanto che chi fa detox si definisce non solo più energico ma anche più attivo a livello mentale. Possiamo dire che l’effetto principale è proprio quello di dare uno scossone generale al corpo che non solo si sgonfia e si rimodella ma si rimette in moto a 360 gradi.