5 cose da sapere sugli integratori naturali per i capelli

C osa sai davvero sugli integratori naturali per capelli? Si tratta di prodotti che possono essere adoperati in tutta tranquillità, senza preoccuparsi troppo della frequenza d’uso o delle modalità, o di soluzioni che possono in qualche modo compromettere il benessere dei capelli?

Gli integratori naturali per i capelli sembrano la soluzione perfetta per tutte coloro che soffrono di capelli sfibrati e deboli che non vogliono ricorrere a prodotti chimici o soluzioni più radicali. Si parla di integratori che possono favorire la salute della base, ma anche delle punte, andando a ripristinare la naturale bellezza della chioma.

A ogni tipo di capello il suo integratore naturale

Prima di ordinare tutti gli integratori che ti capitano a tiro, magari perché dotati di una confezione accattivante, è importante fare un ragionamento – anche col proprio parrucchiere, eventualmente – sulla possibilità di aggiungere un integratore naturale alla propria routine.

Come la pelle, i capelli sono parte dell’apparato tegumentario, e di regola riflettono la nostra salute fisica. A compromettere il benessere della nostra chioma possono esserci molti fattori concorrenti: stress, depressione, problemi ormonali, alimentazione sbilanciata.

Conoscere il tuo stato di salute significa molto per iniziare a indagare le cause dei tuoi capelli che soffrono. Non solo: anche le predisposizioni fisiche favoriscono squilibri. Pensiamo per esempio ai capelli grassi: essi possono essere accompagnati dalla forfora, dal prurito e da una quantità eccessiva di sebo. Il sebo occlude i follicoli e ostacola la crescita regolare del capello.

Il capello secco e sfibrato potrebbe essere il risultato di un eccessivo utilizzo di prodotti troppo aggressivi, decolorazioni, shampoo da pochi spiccioli (e con un INCI che fa più paura de L’Esorcista) o sport in piscina. Sappiamo bene quello che il cloro può fare a una bella chioma. Anche l’uso eccessivo di phon e piastra può compromettere il benessere del capello.

Ora che conosci i tuoi potenziali nemici, potrai scegliere gli integratori naturali per capelli che meglio si adattano alle tue esigenze.

Gli integratori non sono un valido sostituito del cibo

Per quanto possa essere bello pensarlo, l’integratore non potrà mai essere un valido sostituito di una corretta alimentazione. Questo significa che introdurre vitamine o altri nutrienti con una pastiglia non può e non dev’essere considerato mai, in nessun caso, un’alternativa al cibo. Invece di cambiare le abitudini sbagliate che però ci fanno gola, tendiamo ad aggiungere alla nostra dieta l’integratore che “ci manca”.

A meno che tu non abbia una carenza o un’intolleranza prescritta e correttamente documentata dai medici, escludere dalla tua dieta una quantità di alimenti per poi sostituirli con integratori è contro natura. Approfitta di frutta e verdura di stagione.

Gli integratori naturali per capelli sono sempre regolamentati?

Se non sai sempre con esattezza quello che mangi, figurarsi se puoi essere a conoscenza di quello che assumi quando indulgi nel piacere di un integratore naturale, spesso preso per mettere a posto la coscienza più che i capelli.

Il primo presupposto da sfatare è che se un prodotto è naturale, allora sicuramente non può nuocere alla nostra salute. È naturale! Giusto? Sbagliato! I prodotti, anche naturali, possono far emergere effetti collaterali anche gravi. Talvolta, poi, non ci rendiamo nemmeno conto delle possibili interazioni tra integratori o prodotti che assumiamo regolarmente.

Il secondo presupposto è che, se lo vendono in farmacia, è sicuramente innocuo. Si tratta di un altro concetto tendenzialmente da sradicare, perché prima di assumere qualsiasi cosa è sempre bene informarsi.

Integratori naturali per capelli: sì, ma parlane col medico

Specialmente se soffri di patologie sottostanti, la regola d’oro è quella di rivolgerti sempre al tuo medico prima di introdurre una nuova pasticca (o alternative) alla tua routine. Naturale non significa sano. In realtà talvolta il concetto di naturale viene completamente travisato per esigenze pubblicitarie.

Se pensi di assumere un nuovo integratore per i tuoi capelli, parlane col medico e chiedi se tale prodotto può avere interazioni con i farmaci che già assumi. Se non ne prendi, e ritieni che questo ti tuteli a sufficienza, sappi che sei ancora fuori strada: discutere con un dottore delle possibili conseguenze di un farmaco, anche naturale, è la base della sicurezza.

La dose fa, sempre

Il grande Paracelso diceva sempre “Tutto è veleno, nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa, in quanto il veleno non fa nulla”. Bere 12 litri d’acqua tutti insieme è tanto velenoso quanto una stilla di veleno di serpente. È la quantità a fare la differenza. Molto spesso gli integratori vengono consigliati solo per brevi periodi di tempo, attraverso i quali è possibile massimizzare i benefici e ridurre gli effetti collaterali.

Una bomba di vitamine non fa bene. Erroneamente si crede che un’assunzione maggiore di vitamine, anche superiore alla razione quotidiana consigliata, possa portare a risultati più veloci. Il sovradosaggio delle vitamine, tuttavia, può perfino rivelarsi pericoloso in alcuni casi.

Prima di assumere un integratore, dunque, assicurati di consultare fonti scientifiche accreditate, come quelle citate dal Ministero della Salute.