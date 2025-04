La forfora è un fastidioso inestetismo che colpisce donne e uomini di qualsiasi età. Si manifesta a livello del cuoio capelluto con una desquamazione ed altri disturbi annessi. Questo problema non deve essere sottovalutato, specialmente se non è transitorio. Per prevenire e curare la fosfora è necessario fare specifici trattamenti cosmetici. Di seguito, alcuni utili consigli su rimedi naturali e maschere fai da te per combattere la forfora.

La forfora: un problema per molti

La forfora è uno dei maggiori problemi che interessa il cuoio capelluto, soprattutto quello maschile. A lungo andare può diventare un problema fastidioso, e causare prurito e bruciore, oltre a qualche imbarazzo. Come prima cosa è caldamente consigliato l’uso di uno shampoo neutro, senza siliconi e parabeni; questo risulterà meno aggressivo sulla pelle e non intensificherà la formazione delle cellule morte, che cadono sotto forma di squame bianche disidratate. Esistono poi numerosi rimedi naturali per contrastarla. Se non si ottengono risultati, dopo aver provato più applicazioni, meglio rivolgersi a uno specialista, perché potrebbe trattarsi di un disturbo più serio.

Forfora: cause

La forfora è una desquamazione delle cellule del cuoio capelluto, che può insorgere all’improvviso e durare pochi giorni oppure persistere cronicamente. Può avere davvero molte cause a partire da una vita sedentaria e stressante, dalla malnutrizione, dalla carenza di zinco, per arrivare alle varie intolleranze e allergie ai lieviti, all’irregolarità ghiandolare o i disturbi ormonali o più semplicemente all’uso frequente di shampoo e saponi alcalini che alterano il cuoio capelluto. C’è forfora e forfora. C’è quella che viene chiamata comunemente “secca” e quella invece denominata come “grassa”. Se la prima è caratterizzata da un forte prurito del cuoio capelluto e dalla presenza di piccole scaglie bianche fra i capelli; la forfora grassa si manifesta invece con squame di epidermide mescolate a sebo e la formazione di placche.

Come combattere la forfora

rima di capire in che modo utilizzare i rimedi naturali contro questo problema, è necessario però riuscire a riconoscere che la forfora è una patologia i cui sintomi derivano da disagi molto più importanti. Ecco qualche consiglio dell’esperto per fronteggiare al meglio il problema della forfora.

Spazzolare più volte al giorno i capelli in modo accurato e in tutte le direzioni con una spazzola morbida (quella ad esempio realizzata con setole naturali che si usa solitamente per i bambini) è indispensabile per incominciare a ridurre il problema. È molto importante inoltre evitare l’utilizzo di cappelli oppure foulard, perché altrimenti il cuoio capelluto fatica a respirare. Anche il costante uso di shampoo a base di zolfo e solfuro di selenio o le lozioni contenenti acido salicidico e acido retinoico che rimuovono le squame sono molto utili. La dieta quotidiana è davvero molto importante per prevenire e trattare la forfora perché si inizia a combatterla proprio dai cibi che assumiamo abitualmente: evitare dunque carne rossa, zucchero, tè, caffè, frutta sciroppata, dolci (soprattutto quelli con i canditi), le bevande in genere ma gli alcolici in modo particolare e perfino i tanto amati sottaceti.

Prediligere invece alimenti come frutta fresca e secca, verdura e cereali integrali che hanno un effetto benefico su pelle e cute.

Rimedi naturali contro la forfora

Vediamo quindi alcuni rimedi naturali utili per contrastare la ricomparsa della forfora.

Aloe vera

Già da secoli, l’aloe vera è ben nota come potente rimedio naturale a diverse malattie della pelle grazie alle sue proprietà antibatteriche ed antimicotiche. Eh sì! Perché sia funghi che batteri, proliferano sul nostro cuoio capelluto e possono causare infiammazioni di cui la forfora è un sintomo.

L’aloe però, è in grado di eliminare la pelle morta e le sue proprietà esfolianti sono un ottimo rimedio contro la forfora.

Il gel è ancora più efficace quando estratto direttamente dalle foglie e ne basta poco per curarsi. Se hai già a disposizione la pianta, puoi prelevare il gel da una foglia, tagliandola con un coltello, sciacqua poi il gel sotto l’acqua corrente e passalo nel frullatore. Ora, dopo averlo refrigerato, ti basterà frizionare una piccola quantità del gel che hai ottenuto, o quello acquistato, direttamente sul cuoio capelluto. Versane un po’ sui capelli e lascia agire per 15 minuti ogni mattina quando fai la doccia. Puoi anche aggiungere uno shampoo delicato.

Olio d’oliva

Uno dei migliori igienizzanti naturali per il cuoio capelluto. In fondo è la secchezza dello scalpo a causare il prurito e la forfora che ti cade sulle spalle. Un altro beneficio dell’olio d’oliva è che più la pelle è secca, meglio viene assorbito curando così aree molto estese. Questo rende ancora più rapida la guarigione della pelle, basta applicare poche gocce d’olio tra i capelli al mattino 10 minuti prima di lavarli oppure la sera prima di andare a dormire.

Nel primo caso ti basterà risciacquare i capelli con lo shampoo, di sera invece usa un asciugamano per assorbire l’olio in eccesso e sciacqua bene i capelli al risveglio. In ogni caso, quando applichi l’olio riscaldalo un pochino, ma non troppo altrimenti danneggeresti ancora di più la pelle.

Olio di cocco

Anche quest’olio ha un sacco di qualità benefiche, soprattutto nel mantenere la pelle idratata ed evitarne così la secchezza. Tutto perché penetra molto in profondità nell’epidermide.

Gli acidi grassi che contiene, hanno proprietà rigeneranti davvero ideali quando si tratta di combattere la forfora. Puoi applicare l’olio di cocco al posto del balsamo dopo lo shampoo: strofinalo direttamente sui capelli e sciacqua bene dopo qualche minuto. Fallo una volta a settimana e vedrai già i primi risultati.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato, tra le sue numerose proprietà e benefici, può anche essere di grande aiuto per curare il cuoio cappelluto dalla forfora. Infatti si può impiegare per la preparazione di una lozione molto utile per eliminare la forfora. La lozione è di facile preparazione.

Servono due cucchiai di bicarbonato di sodio che vanno versati in un bicchiere a cui aggiungiamo acqua corrente, fino a creare una pasta densa.

Poi vanno sciacquati i capelli e quando tutta la chioma sarà bagnata si potrà procedere con l’applicazione del preparato sui capelli, in particolare sulla cute. Bisogna massaggiare la testa per qualche minuto, agendo con decisione con i polpastrelli.

Poi si lascia in posa il composto per 10 minuti. trascorso questo tempo i capelli vanno risciacquati con abbondante acqua corrente. Dopo avere sciacquato accuratamente i capelli, non è necessario lavarli con lo shampoo. In pochi e semplici passaggi il trattamento con il bicarbonato per eliminare la forfora è completato.

Non è detto che una sola applicazione sia efficace nel combattere la forfora, è consigliabile ripetere la terapia per qualche tempo, per un massimo 2-3 volte alla settimana. Dopo aver terminato il trattamento, è possibile che i capelli risultino secchi. Niente paura, serve solo un po’ di pazienza. Dopo qualche settimana di trattamento, la cute riuscirà a produrre nuovamente il sebo insieme ai suoi oli naturali. La cute risulterà quindi più idratata rispetto a prima e i capelli torneranno morbidi e lucenti, senza alcuna traccia di forfora.

Argilla verde

L’argilla verde ventilata è perfetta per un impacco antiforfora, soprattutto se hai i capelli grassi. Prepara un impacco cremoso mescolando l’argilla con una pari quantità d’acqua, poi incomincia a massaggiare il cuoio capelluto con una parte dell’impacco, prima di completarne l’applicazione con il resto e lasciare in posa per 30 minuti.

Tuorlo d’uovo

Un rimedio efficace vede protagonista un bell’impacco a base di tuorli d’uovo. Ti occorrono solo 3 tuorli d’uovo e dell’acqua: mescola i tuorli con l’acqua fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo così da applicarlo con un delicato massaggio sul cuoio capelluto, lascia riposare per 15 minuti e risciacqua con acqua tiepida.

Succo di limone e olio di oliva

Un altro impacco efficace per alleviare bruciore e prurito che spesso accompagnano la forfora si realizza semplicemente con il succo di limone e l’olio d’oliva: insieme liberano la cute dalle squame e la nutrono in profondità. In una piccola ciotola, unisci un cucchiaio di acqua con un cucchiaio di succo di limone, aggiungi, quindi, due cucchiai di olio d’oliva. Dopo aver mescolato bene, massaggia questa soluzione sul cuoio capelluto e lascia in posa per circa 25-30 minuti. Dopodiché procedi con il normale shampoo. Questa preparazione ha proprietà idranti ed emollienti ma anche disinfettanti, grazie alla presenza del succo di limone.

Aceto di mele

Puoi utilizzare anche l’aceto di mele: è un ottimo rimedio naturale per combattere la forfora perché stimola la circolazione sanguigna detergendo la cute. L’aceto di mele è in grado di contrastare la crescita di batteri, e renderà i capelli particolarmente lucenti. Miscela acqua e aceto di mele in dosi uguali, procedi massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con la soluzione che hai ottenuto, e lascia agire sui capelli per circa 15-20 minuti, avvolgendo il capo in un asciugamano. Passato questo tempo, risciacqua e lava i capelli come d’abitudine.

Miele

Il miele è un ingrediente unico, dalle infinite proprietà. Puoi sfruttarlo anche per controllare la comparsa della forfora. Unisci un cucchiaio abbondante di miele con poca acqua tiepida, applica questa miscela massaggiando con i polpastrelli tra le punte dei capelli, poi lascia riposare per almeno tre ore, coprendo la testa con un asciugamano asciutto. Per ottenere benefici applica questa preparazione regolarmente.

Aloe e yogurt

Come abbiamo visto, l’aloe vera è miracolosa contro la forfora, ma i suoi effetti benefici raddoppiano se unita allo yogurt, che ha proprietà purificanti ed idratanti. Si devono unire ad un vasetto di yogurt due cucchiai di gel di aloe vera ed un cucchiaio di olio di cocco. Bisogna ottenere una pasta liscia ed omogenea. Poi, la miscela va applicata sui capelli inumiditi con acqua calda e tenuta per 20/30 minuti. Infine, bisogna sciacquare con cura e fare lo shampoo.

Semi di lino

Per la preparazione di questa maschera è necessario mettere in acqua i semi di lino per farli ammorbidire; occorrono almeno 8/10 ore. Successivamente bisogna farli bollire un po’; la fiamma va spenta quando si riesce ad ottenere una sostanza gelatinosa. A questo punto si deve filtrare il composto e poi applicarlo sulla cute. Si lascia agire per almeno 30 minuti e poi si fa lo shampoo.

Olio di argan

Per ottenere questa maschera bisogna miscelare un cucchiaio di olio di argan (nutriente ed ammorbidente) con due cucchiai di miele ed un cucchiaio di aceto di mele. Il miele svolge un’azione antimicotica ed antibatterica. Inoltre, è ricco di sostanze nutritive ed idratanti. Dopo aver mescolato accuratamente tutti gli ingredienti bisogna applicare il composto sulla cute delicatamente. Poi, si lascia agire per almeno 30 minuti prima di fare lo shampoo.

Rimedi naturali contro la forfora: decotto all’ortica

L’ortica è una pianta infestante che cresce spontanea ovunque. Malgrado abbia una brutta fama per il suo elevato potere urticante sulla pelle, è un’erba medicinale ricca di virtù. Possiede numerose proprietà salutari e cosmetiche che la rendono preziosa. Si reperisce facilmente nei luoghi dove cresce la vegetazione incolta, come i bordi delle strade o qualunque altra area verde.

Sul cuoio capelluto svolge un’efficace azione purificante e rinforzante. Lenisce il prurito e attenua l’infiammazione. I capelli trattati con un decotto di ortica non presentano più forfora e appaiono puliti e luminosi. In caso di produzione eccessiva di sebo si può utilizzare con il tè nero. Quest’ultimo contiene l’acido tannico; esso è molto efficace in quanto permette ai pori di chiudersi bene. Vediamo come preparare un decotto all’ortica contro la forfora.

Procedimento

Per fare un decotto di ortica contro la forfora, è necessario procurarsi le foglie tenere e fresche della pianta e anche i giovani germogli. Per compiere quest’operazione è necessario indossare dei guanti di lattice o di cotone. Si può raccogliere una quantità abbondante da congelare. Il congelamento dell’ortica non causa la perdita delle proprietà officinali.

Si mettono a bollire almeno 100 grammi di foglie di ortica in una pentola contenente un litro d’acqua. Si prolunga la cottura per 10 minuti e poi si lascia raffreddare a temperatura ambiente.

Applicazione

Con un colino a maglia fitta bisogna filtrare il decotto di ortica. Il liquido ottenuto si adopera per fare un risciacquo finale su testa e capelli.

Al termine dell’ultimo shampoo, versare lentamente il decotto sul capo, praticando un delicato massaggio. Tamponare la chioma con una salvietta di spugna di cotone e asciugare con un getto di aria appena tiepida. Evitare fonti di calore intenso, per non provocare la dilatazione delle squame capillari.

Rimedi naturali contro la forfora: scrub

Per intervenire contro la forfora è necessario non solo usare uno shampoo adeguato e usare i rimedi naturali fin qui proposti, ma soprattutto fare uno scrub. In riferimento a quest’ultimo, possiamo trovare dei buoni prodotti in vendita, anche se realizzati con prodotti chimici e non sempre adatti al proprio organismo, oppure crearne qualcuno per conto nostro, vediamo quindi come crearne uno di tipo antiforfora, utilizzando ingredienti naturali e di facile reperimento in qualsiasi supermercato.

Occorrente

Balsamo 50 ml.

Zucchero di canna 100 gr.

Olio di oliva 50 ml.

Procedimento

Per prima cosa, versare in una ciotola di piccole dimensioni del balsamo neutro e dello zucchero di canna. È importante infatti utilizzare quest’ultimo, poiché si scioglie con meno facilità e nel contempo svolge una leggera ed efficace azione abrasiva. Mescolare bene il tutto con un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un amalgama tra i suddetti ingredienti. Se tuttavia il composto risulta troppo liquido, in tal caso aggiungere dell’altro zucchero. Per ottimizzare il risultato, conviene inserire qualche goccia di olio essenziale di lavanda, uno dei migliori in quanto vanta anche notevoli proprietà antisettiche.

Applicazione

L’applicazione della lozione è davvero molto semplice, e richiede poco tempo.

Una volta terminata la preparazione dello scrub antiforfora fai da te, innanzitutto provvedere ad inumidire leggermente i capelli con acqua tiepida e poi distribuire il composto su tutta la lunghezza dei capelli, insistendo particolarmente sul cuoio capelluto. A questo punto con i polpastrelli delle dita massaggiare accuratamente, eseguendo dei movimenti rotatori dopodiché lasciare il prodotto in posa per almeno 15 minuti. A questo punto, risciacquare con abbondante acqua tiepida. L’operazione adesso può considerarsi conclusa; infatti, essendo lo scrub un ottimo sgrassante oltre che antiforfora, non è necessario utilizzare lo shampoo il che resta una scelta personale. Per ottenere un ottimo risultato, è consigliabile ripetere il trattamento una volta alla settimana almeno per tre mesi, dopodiché in quelli successivi man mano si può diminuire la frequenza fino ad usare lo scrub antiforfora soltanto una volta al mese.

Se i capelli oltre a presentare forfora abbondante, appaiono anche eccessivamente secchi, si può sostituire il balsamo con dell’olio di ricino oppure d’oliva. Quest’ultima condizione di conseguenza determina la riduzione drastica dell’applicazione, che va fatta ogni 15 giorni e l’ultimo mese soltanto una volta.

Rimedi naturali contro la forfora: il rosmarino

Un capitolo a parte merita il rosmarino, ottimo alleato contro la forfora. Ecco quali sono i modi per trarne i migliori benefici.

Procurati degli aghi seccati e polverizzali usando un frullatore oppure la classica mezzaluna da cucina. Mescola in parti uguali la polvere ottenuta con del sale fino. Non ti resta che frizionarlo sul cuoio capelluto due o tre volte alla settimana con un energico massaggio a movimenti circolari prima del consueto shampoo. Un altro modo per utilizzare il rosmarino e ricavarne benefici contro la forfora? Lascia riposare un cucchiaino di aghi di rosmarino in 25 ml di olio puro di jojoba per almeno 15 giorni. Puoi utilizzare la lozione ottenuta per frizionare la cute cercando di arrivare con l’olio alla radice dei capelli; lascia agire per una ventina di minuti e poi procedi con lo shampoo. Questa operazione va ripetuta una volta alla settimana per un mese. Il risciacquo al rosmarino è quello che ci vuole per ridurre il problema della forfora perché combatte i batteri e i funghi. Inoltre è molto semplice da trovare e potete coltivarlo anche sul balcone di casa vostra perché basta tanta luce, sole e acqua.

Versa un cucchiaino di rosmarino tritato in una tazza di acqua bollente (distillata) e lascia riposare il composto per almeno un’ora prima di filtrare.

Risciacqua lo shampoo dalla testa con questa acqua: vedrai, sarà l’inizio della fine dei tuoi problemi di forfora.

