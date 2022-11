Cosa sono le tecniche di automassaggio e come impararle

D opo una lunga giornata o per ritrovare lo sprint: le tecniche di automassaggio sono sempre utili e ti cambieranno la vita!

Ci sono tantissimi buoni motivi per imparare le tecniche di automassaggio e per sfruttare il loro potere. Un massaggio, fatto in casa e da sola, può infatti regalarti numerosi benefici. Un momento di totale benessere e di self-care, in cui ritrovare il relax, sciogliere tutte le tensioni muscolari e persino cancellare una brutta giornata.

Una piccola coccola a costo zero, da provare su tutto il corpo, per raggiungere l’equilibrio psicofisico che hai sempre desiderato. Cosa ti servirà? Solamente un po’ di tempo libero, la giusta atmosfera e un olio profumato per massaggi, il resto lo faranno le te mani e le tecniche di automassaggio che ti insegneremo.

Alla testa per cancellare l’emicrania

Giornate intere al pc in ufficio, lo smartphone che suona in continuazione, la tv ad alto volume e tu che corri fra un appuntamento e l’altro. Lo sappiamo bene: il mal di testa causato dallo stress è spesso un compagno fedele delle tue giornate. Che ne dici allora di regalarti un po’ di digital detox? Per qualche ora spegni qualsiasi dispositivo, accendi una candela profumata e concediti un automassaggio alla testa.

Per prima cosa punta i polpastrelli sul cuoio capelluto, poi tracci dei cerchi sempre più ampli, creando delle circonferenze e realizzando una leggera pressione. Per cancellare il mal di testa prova anche un’altra tecnica di automassaggio: crea degli otto proprio all’altezza delle tempie, rendendo più accentuata la spinta verso l’alto delle dita.

Al collo per rilassarti

Le tensioni accumulate sul lavoro o in famiglia spesso si riflettono sul collo che appare rigido e dolorante. Che fare? Se la cervicale non ti dà pace prova con un automassaggio per distendere in modo dolce la muscolatura. Realizza dei movimenti circolati che partono dalla zona centrale della nuca verso l’esterno e che, spingendosi verso il basso, arrivano sino alle spalle. Per un effetto migliore realizza l’automassaggio subito dopo aver fatto una doccia calda: il relax sarà immediato!

Alle gambe per riattivare la circolazione

Gambe gonfie, intorpidite e stanche? Riattiva la circolazione con un automassaggio. Stendi sulle mani un po’ di olio poi, partendo dalla tua caviglia, realizza dei movimenti circolari e continui sino a quando non sarai arrivata al ginocchio. Soffermati un po’ di più su questa zona, realizzando dei piccoli tocchi proprio ai lati della rotula e proseguendo poi verso le cosce con movimenti più intensi e circolari con una direzione dal basso verso l’alto. Se preferisci puoi estendere l’automassaggio pure ai glutei per un effetto migliore. Massaggiali in modo ritmico, usando le nocche delle dita e disegnano delle circonferenze.

Alle mani per distenderti

Che sia al pc oppure con lo smartphone, le nostre dita vengono messe a dura prova durante la giornata, soprattutto se adottiamo una postura sbagliata. Se anche tu spesso avverti fastidio o dolore alle giunture, prova un automassaggio particolarmente efficace da realizzare in pochi minuti.

Premi il pollice sulla mano aperta, mentre con le altre dita esercita una pressione sul dorso. Esegui dei movimenti rotatori proprio sulle giunture, afferrando ogni singolo dito alla base e tirandolo con delicatezza. In questo modo riuscirai a distendere tessuti e muscolatura. Puoi sfruttare il pollice pure per massaggiare i tendini che si trovano sul dorso della mano, realizzando una pressione leggera pure sul polso.

Ai piedi per eliminare la stanchezza

I tacchi alti e ore trascorse in piedi non contribuiscono al benessere dei piedi. Per questo è fondamentale prendersene cura con un automassaggio, l’ideale anche per migliorare la tua postura. Per prima cosa fai un pediluvio, poi metti la mano a pugno e premi sul palmo del tuo piede, muovendoti sino ad arrivare all’altezza della caviglia. Fermati per un istante, poi prosegui sino alle dita. Quest’ultime andranno tirate con estrema delicatezza, una per una, massaggiando con attenzione l’attaccatura per almeno un minuto.

Al viso per una pelle luminosa

Voglia di una pelle super luminosa e splendida? Prova con un bell’automassaggio al viso, da inserire nella tua beauty routine quotidiana. Comincia risvegliando l’epidermide con dei pizzicotti leggeri, partendo dal mento sino ad arrivare agli zigomi, passando poi dalle narici alle tempie. Percorri pure la strada che va dal centro della fronte all’esterno e picchietta il volto con delicatezza, praticando movimenti ascendenti. Ricorda sempre che i gesti devono essere dal centro in direzione delle tempie e dal basso verso l’alto. Se preferisci puoi usare una crema per migliorare l’azione dell’automassaggio e avere un viso luminosissimo!

Alla schiena per riposare meglio

Doloretti e tensioni alla schiena? Prova con un automassaggio da fare a fine giornata. Per realizzarlo ti serviranno una calza di spugna e due palle da tennis. Infila le palline all’interno della calza, poi sdraiati a pancia in su sul pavimento, tenendo le gambe leggermente divaricate e le piante dei piedi posate bene a terra.

Posiziona la calza sotto la tua schiena, in prossimità dell’osso sacro, mettendo ogni pallina su un lato della tua colonna vertebrale. Sostenendoti con gambe e braccia fai scorrere lungo la calza la tua schiena, percorrendo lentamente la spina dorsale.