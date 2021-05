A limentazione equilibrata e attività fisica sono importantissimi nel constrastare gli inestetismi della cellulite, ma anche le creme anticellulite possono essere efficaci

Creme anticellulite

Parliamo di creme anticellulite: servono davvero per combattere l’inestetismo più odiato di sempre? Probabilmente ti sarai fatta spesso questa domanda.

Secondo le stime degli esperti, infatti, la cellulite è un disturbo che interessa l’80% delle donne, per cui che tu ci creda o no, sei in buona compagnia. E se è vero che creme anticellulite, gel e fanghi da soli non possono fare miracoli, certo è che un buon prodotto, unito ad altri accorgimenti, può essere un efficace e valido aiuto per ridurre gli instetismi della cellulite.

Creme anticellulite: come funzionano

Le creme anticellulite sono quasi sempre efficaci sugli inestetisimi visibili: sono pensate per svolgere un’azione ricompattante, drenante e levigante sulla pelle, riattivando la circolazione ed andando così a limitare o a prevenire la classica buccia d’arancia.

I principi attivi più utilizzati in questi prodotti sono:

caffeina

escina

retinolo

acido ialuronico

Le prime due stimolano la lipolisi ovvero l’idrolisi dei grassi, mentre retinolo e acido ialuronico servono a migliorare l’elasticità della pelle.

Ma come funzionano le creme anticellulite? Le modalità di applicazione variano spesso in base alla tipologia di prodotto. I formati più diffusi sono questi:

gel ad azione caldo/freddo

ad azione caldo/freddo fanghi con cui fare impacchi da tenere in posa

con cui fare impacchi da tenere in posa creme da massaggiare nelle zone critiche

Hai bisogno di qualche dritta per trovare il prodotto giusto? Niente paura: abbiamo selezionato le migliori creme anticellulite: ecco quali sono!

Migliori creme anticellulite 2021

Se vuoi farti un'idea velocemente questi sono i prodotti anticellulite più venduti e meglio recensiti su Amazon, ecco la classifica:

Vediamo ora i prodotti anticellulite

Il gel snellente

Il gel rassodante di Sodermol ha una formulazione basata su ingredienti tra i quali guaranà, caffeina e limone che stimolano il metabolismo lipidico. Puoi usarlo su fianchi, glutei, addome ma anche braccia e grazie alla sua consistenza applicarlo è molto semplice perché si assorbe rapidamente. Utilizzandolo tutti i giorni, potrai vedere i risultati dopo un mese.

Crema termale anticellulite Collistar

La crema di Collistar abbina invece sei diversi tipi di alghe marine integrali all’acqua termale e a un super concentrato di principi rassodanti e fitoestratti drenanti. Il risultato? Una doppia azione efficace sia per trattare gli inestetismi della cellulite sia per rassodare i tessuti. In breve tempo le zone critiche appariranno così più sode, toniche e levigate. Morbida e scorrevole, è perfetta da massaggiare sulla pelle.

Il gel freddo drenante Geomar

Il gel freddo drenante di Geomar è invece particolarmente indicato se soffri di fragilità capillare o hai la pelle particolarmente delicata. La sua formulazione ad assorbimento ultra-rapido è pensata per combattere gli inestetismi della cellulite attraverso ingredienti specifici tra cui escina, che aiuta a migliorare la microcircolazione, estratto di ippocastano per rinforzare le pareti dei capillari, oltre a caffeina ed estratti di alghe purissime per un’efficace azione lipolitica. Va utilizzato una o due volte al giorno, con costanza, per almeno un mese, massaggiandolo dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento.

Bionike Defence Body Anticellulite

La crema di Bionike è invece caratterizzata dall'azione freddo/caldo pensata per stimolare in modo prolungato la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio dei liquidi e delle scorie nel tessuto sottocutaneo. Dalla texture leggera e ad alta penetrazione, è perfetta da massaggiare sulla pelle e si assorbe facilmente. Fai attenzione: l'odore caratteristico è legato alla concentrazione di ingredienti di derivazione naturale.

Il fango anticellulite GUAM

In caso di cellulite radicata e ostinata può essere utile ricorrere a un trattamento strong. I Fanghi di Alga Guam sono perfetti perché contengono fosforo, zolfo, iodio ma anche vitamine e alga marina integrale essiccata dal super potere antiossidante. Come utilizzarli? Basta applicarli con un leggero massaggio sulle parti interessate, avvolgere con la pellicola trasparente da cucina e lasciare in posa 45 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Olio intensivo anticellulite

Se desideri puntare su una formula 100% naturale, scegli l'olio che contrasta gli inestetismi cutanei, stimola il metabolismo e scioglie il grasso. A base di oli essenziali, come quello di rosmarino e di limone, genera una sensazione di calore, stimolando la circolazione del sangue nelle zone colpite dalla cellulite. Questo effetto, combinato con un regolare massaggio, aiuta a riattivare il sistema linfatico e a diminuire il grasso in eccesso, lasciando la pelle liscia e soda.

Il fango per pelli sensibili Geomar

Se hai una pelle particolarmente delicata, i fanghi che fanno per te sono quelli all'argilla bianca di Geomar che contrastano la cellulite, grazie ad un'azione lipolitica e drenante. Basta mescolare il prodotto e poi applicarlo con un leggero massaggio sulla pelle pulita ed asciutta, lasciando in posa per circa 10-15 minuti per poi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Per vedere i risultati, è consigliabile iniziare il trattamento d'urto applicando il fango tre volte durante la prima settimana e due volte durante le quattro settimane successive.

Somatoline Cosmetic snellente

Un altro trattamento strong, infine, è quello proposto da Somatoline Snellente 7 notti. Si tratta di un gel ultra intensivo, a base di un complesso ricco di principi attivi specifici ad elevata concentrazione, con in più sale marino e sericoside, con una tripla azione snellente. Va applicato tutte le sere, per almeno 7 notti consecutive, prima di andare a letto. Se vuoi ottimizzare i risultati, puoi prolungare il trattamento fino ad un mese. Il prodotto è indicato se soffri di adiposità localizzata su fianchi e cosce.

Cellulite: altri consigli utili

Per sconfiggere la cellulite, devi prima conoscerla. Di cosa si tratta? La cellulite è causata da un alterato metabolismo del tessuto sottocutaneo, o pannicolo adiposo, che crea un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari. Le zone maggiormente interessate sono solitamente cosce, fianchi, glutei ma anche addome.

All’origine di questo disturbo, ci possono essere molteplici fattori, tra i quali sovrappeso, alterazioni ormonali, sedentarietà ma anche un’alimentazione sbilanciata.

Il sintomo immediatamente visibile è la classica pelle a buccia d’arancia che può manifestarsi in forma lieve o più pronunciata a seconda dei casi.

Detto questo, le regole fondamentali per contrastare la cellulite sono:

seguire una dieta equilibrata;

evitare indumenti che ostacolano la circolazione del sangue;

praticare una regolare attività fisica.

Nelle forme particolarmente severe può essere utile rivolgersi a un dermatologo che possa indicare i trattamenti più indicati.

