S tando a uno studio statunitense, le donne basse vivono di più. La ragione? Merito di alcune mutazioni genetiche. Ma questo potrebbe non essere comunque sufficiente per farti sentire speciale

Hai sempre invidiato le “spilungone” e fatto di tutto per mascherare la tua statura formato “mignon”? Sappi che per te è arrivata l’ora della rivincita. Essere basse potrebbe anche impedirti di sfoggiare certi look ed essere penalizzante dal punto di vista estetico (anche se pure qui ci sarebbe da fare più di un’obiezione ), ma ti regala grossi vantaggi in termini di salute. Secondo un recente studio, infatti, le donne basse vivono di più.

Smetti, dunque, di tormentarti per le tue misure e inizia a esserne fiera. Proprio nel tuo essere “mini”, infatti, potrebbe nascondersi il segreto della longevità e non solo.

La scoperta di un team di ricercatori americani

Chi l’ha detto che l’altezza è mezza bellezza? Non sta scritto da nessuna parte che per essere belle e affascinanti si debba necessariamente essere alte. Non sono certe caratteristiche che rendono speciale una donna, ma il suo essere unica, alta o bassa che sia.

E non è finita qui. La statura ridotta non solo non ha nulla a che fare con lo splendore e l’avvenenza di una persona, ma è addirittura un vantaggio sotto il profilo della salute. La conferma arriva da uno studio condotto da un team di ricercatori statunitensi, dell’Albert Einstein College of Medicine dell’Università di Yeshiva, da cui è emerso che le donne basse vivono più a lungo rispetto alla media.

La ragione di questa particolarità? Sarebbe tutto merito di alcune alterazioni a carico del fattore di crescita IGF-I, un ormone di natura proteica che svolge un ruolo molto importante nei processi di crescita.

Come è stato condotto lo studio

La ricerca ha coinvolto complessivamente 450 donne. Tutte appartengono alla comunità ebraica degli aschenaziti, che abita nell’Europa dell’Est. Gli autori hanno scelto questa popolazione per una ragione ben precisa: discende da un’unica grande “famiglia”, per cui vanta un patrimonio genetico piuttosto omogeneo. Questa caratteristica ha permesso di eliminare alcune variabili significative e, dunque, di condurre un’analisi più dettagliata.

Lo scopo della ricerca era capire le ragioni per cui queste donne sono tendenzialmente più basse della media e vivono più a lungo delle coetanee. Inoltre, lo studio aveva l’obiettivo di individuare eventuali legami fra la bassa statura e la longevità.

Tutto merito di alcune mutazioni genetiche

Dalle indagini compiute, gli scienziati hanno scoperto che la popolazione degli aschenaziti presenta alcune particolari mutazioni genetiche che si traducono, specialmente nelle donne, in una malformazione del fattore di crescita IGF-I.

Come detto, il fattore di crescita IGF-I è un ormone fondamentale per l’accrescimento: infatti, promuove un’appropriata crescita delle ossa e dei tessuti. Inoltre, questa sostanza media molte azioni del GH, un altro ormone fondamentale per la crescita, e viceversa.

Le mutazioni scoperte dai ricercatori sono connesse con la bassa statura riscontrate in queste donne. Ma non solo: sembra che le alterazioni del fattore IGF-I siano legate anche alla maggiore longevità di questa popolazione.

Ma che implicazioni hanno queste scoperte? Secondo gli autori si potrebbe pensare di lavorare allo studio di un farmaco in grado di agire sull’IGF-I, ovviamente in maniera controllata e adeguata, e di conseguenza di rallentare il naturale processo di invecchiamento.

Le donne minute piacciono di più?

Sapere che le donne basse, oltre a non essere affatto meno belle delle altre, vivono anche di più della media non è sufficiente per farti finalmente apprezzare la tua statura? Allora sappi che gli uomini non sono per nulla insensibili al fascino delle “piccoline”.

Secondo un’altra ricerca, realizzata da un team di esperti dell’Università di Groningen, infatti, è proprio vero che nella botte piccola ci sta il vino buono. I ricercatori hanno coinvolto 10mila coppie britanniche, invitandole a rispondere a tutta una serie di domande e sottoponendole ad alcuni test. Hanno così scoperto che gli uomini preferiscono le donne di bassa statura.

La ragione? Sembra che avere una compagna minuta faccia sentire l’uomo più importante e utile, stimolandolo ad avere un atteggiamento di protezione nei suoi confronti. Questo aumenterebbe la sua autostima. Non solo. Meno la donna è alta e più ispira tenerezza, coccole, affettuosità.

Impara ad amarti per ciò che sei

Hai scoperto che le donne basse vivono di più, possono essere affascinanti quanto le altre e rendono gli uomini più sicuri, romantici e affettuosi. Eppure, fatichi ancora ad accettarti? Sicuramente si tratta di una difficoltà più profonda, che nessuna rassicurazione o conferma che arriva dall’esterno potrà aiutarti a superare.

Dovresti cercare di lavorare sulla stima di te e sulla tua identità. È importante che impari ad amarti e accettarti per ciò che sei e a capire che è proprio la tua unicità a renderti speciale, e non sicuramente certi canoni estetici. La bellezza è dentro di te, non nei modelli che la società continua a propinarci.

Prendi esempio da alcune donne che non si sono fatte limitare in alcun modo dalla propria statura proprio perché fiere di ciò che sono e di quello che sono riuscite a costruire, indipendentemente dal proprio aspetto fisico, come ClioMakeUp, Lady Gaga o Reese Witherspoon.