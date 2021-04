S pazzolino e dentifricio non bastano: per prenderti cura al meglio della tua igiene orale ci sono molti altri utili strumenti. Scopri con noi quali sono

Accessori per l'igiene orale: pensi davvero di avere tutto ciò che ti serve per un sorriso al top? Spesso crediamo che siano sufficienti spazzolino e dentifricio ma non è così.

Per prevenire le carie, la formazione del tartaro ma anche sgradevoli problemi di alitosi, abbiamo in realtà a disposizione tutta una serie di strumenti tattici, da utilizzare in abbinamento al classico spazzolino e al collutorio, a tutto vantaggio del nostro sorriso ma anche della nostra salute. Tendiamo infatti spesso a sottovalutarlo ma il nostro benessere passa anche dalla salute orale.

Prima di vedere di quali strumenti abbiamo bisogno, è utile allora tenere a mente quelli che sono i consigli per una corretta igiene orale raccomandati dal Ministero della Salute:

spazzolare i denti dopo ogni pasto per un tempo di almeno 2-3 minuti ;

; usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile che sia provvisto di setole artificiali di durezza media;

in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile che sia provvisto di setole artificiali di durezza media; sostituire lo spazzolino almeno ogni due mesi ;

lo spazzolino almeno ogni ; spazzolare accuratamente tutti i denti sia quelli anteriori che quelli posteriori;

completare la pulizia dei denti mediante l'uso regolare del filo interdentale che rappresenta un sistema insostituibile per eliminare la placca batterica dalle zone interdentali che non possono essere raggiunte dalle setole dello spazzolino;

che rappresenta un sistema insostituibile per eliminare la placca batterica dalle zone interdentali che non possono essere raggiunte dalle setole dello spazzolino; usare possibilmente un dentifricio a base di fluoro.

Accessori per l'igiene orale: quali scegliere

Per un sorriso luminoso e sano, allora occorre essere ben equipaggiate e puntare su accessori per l'igiene orale in grado non solo di facilitare i gesti quotidiani ma anche di consentire una pulizia più profonda.

Vediamoli nello specifico...

Spesso, pur credendo di lavarci i denti nel modo corretto, commettiamo qualche errore e siamo troppo frettolose. Per questo può essere utile puntare su uno spazzolino elettrico come quello proposto da Fairywill che assicura una pulizia potente e meno rumorosa grazie a micro movimenti ad alta frequenza combinati con pressione e pulsazioni dell'acqua. Dotato di 5 modalità, dispone anche di un timer intelligente da 2 minuti con pausa ogni 30 secondi per seguire, senza più sbagliare, le raccomandazioni dei dentisti.

Tra gli accessori da avere anche l'idropulsore, ovvero un dispositivo che rilasciando un getto di acqua, consente di pulire efficacemente anche le parti della bocca più difficili da raggiungere, come i solchi gengivali. Quello di Oral-B aiuta a migliorare la salute delle gengive arricchendo l’acqua di microbollicine di aria purificata ed è perfetto anche per rimuovere delicatamente i residui di cibo. In più puoi modulare l'intensità del getto d'acqua a seconda delle tue esigenze.

Le forcelle interdentali

Il filo interdentale è sempre raccomandato ma spesso non è facile da utilizzare nel modo corretto. Una soluzione pratica è ricorrere alle forcelle che consentono una pulizia profonda e pratica, raggiungendo anche i punti più difficili. Quelle di Meersee sono disponibili in 6 confezioni da 180 pezzi così da averne sempre una scorta nel tuo armadietto.

Lo scovolino interdentale

Ottimi per rimuovere la placca dagli spazi interdentali, gli scovolini sono tra gli accessori da avere per una perfetta igiene orale. Quelli di Sunstar hanno manico ergonomico per garantirti il massimo comfort e un collo pieghevole che permette un facile accesso anche ai denti posteriori. Le setole inoltre sono trattate con clorexidina, un agente antibatterico, e per mantenere lo scovolino pulito fra un uso e l'altro c'è anche il cappuccio salva-igiene.

Il kit anti-tartaro

Il tartaro, si sa, è il nemico numero uno dei nostri denti. Ecco allora uno strumento utile: il kit dotato di 2 testine di pulizia per rimuovere efficacemente tartaro e placca dentale oltre che residui ostinati. Dotato di un solo pulsante, è facile da usare ma anche sicuro grazie all'impugnatura in silicone antiscivolo e la luce LED. La batteria integrata inoltre ti assicura un'autonomia di lunga durata.

Il pulisci lingua in rame

Sapevi che anche la lingua deve essere pulita per prevenire problemi di alitosi? Tra le soluzioni da provare il raschietto in rame, materiale conosciuto per le sue proprietà antimicrobiche. Utilizzato nel campo della medicina tradizionale Ayurveda, ha molti benefici tra i quali quello di liberare le papille gustative così da restituire al meglio il sapore del cibo.

Il kit per lo sbiancamento

Infine, se vuoi regalarti un sorriso luminoso, punta su un kit per lo sbiancamento dentale. Dotato di tecnologia LED e di tecnologia a vibrazione blu, permette di distribuire uniformemente il gel sbiancante sui denti. Comodo da usare, non irrita le gengive e garantisce risultati ottimali.

