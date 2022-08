Vai in montagna? Con questi 5 trucchi la tua vacanza andrà al meglio

L e vacanze in montagna possono essere un perfetto mix di natura, relax e attività fisica. Ecco alcuni trucchi per viverle al meglio

Le vacanze al mare non sono niente male, ma per chi ama la natura, il relax all'aria aperta e non disdegna un po' di attività fisica, non c'è nulla di meglio della montagna.

Per vivere al meglio questa esperienza estiva, basta seguire 5 trucchi per le vacanze in montagna; sono apparentemente semplici e potrebbero sembrare banali ma faranno tutta la differenza del mondo quando sarai tra i monti!

Non portare mai scarponcini nuovi

Prima di partire per la montagna hai comprato un paio di scarponcini da trekking nuovi di zecca e sei carica per affrontare i sentieri più impervi.

Ma li hai provati prima di metterti in cammino? Non c'è nulla di più sbagliato che iniziare a camminare con un paio di scarpe nuove, mai provate e trovarsi ad affrontare kilometri e kilometri con... le vesciche!

Eh sì, perché le scarpe nuove hanno questo difetto e se sono troppo rigide potrebbero causarti fiacche e altri fastidi che rovinerebbero sicuramente la gita.

Quindi, se parti con delle scarpe da trekking nuove, assicurati di provarle sia coi calzini più sottili che con quelli in spugna più spessi e camminarci un po' in casa per ammorbidirle e abituare il piede.

Non sottovalutare la variabilità del meteo in montagna

Il meteo tra i monti può cambiare in fretta e tra i 5 trucchi per le vacanze in montagna non poteva mancare il classico vestiti a cipolla e non dimenticare mai il k-way.

Un cielo limpido e terso potrebbe infatti rannuvolarsi all'improvviso e camminare sotto la pioggia battente può essere davvero stancante, senza contare che rischi di prenderti un fastidioso raffreddore che potrebbe rovinarti le vacanze.

E se spunta improvvisamente un sole cocente? Mai dimenticare il cappello con la visiera e, ovviamente, la crema solare - ricordati anche di scegliere la più adatta per il tuo fototipo.

Studia sempre i sentieri la sera prima di metterti in cammino

La buona vecchia carta dei sentieri potrebbe sembrare un po' vecchio stile nell'era degli smartphone e di internet, ma spesso e volentieri in montagna il telefono non prende e i sentieri potrebbero non essere sempre segnati al meglio.

Per questo è sempre meglio portare con sé una carta dei sentieri e consultarla la sera prima della gita, o la mattina a colazione, per farsi un'idea del tragitto.

Attenzione anche a leggere bene la legenda e il grado di difficoltà, per non trovarsi ad affrontare un percorso al di sopra delle proprie possibilità, rischiando anche di farsi male o mettersi in una situazione di pericolo.

Bacchette o bastone da passeggio: ideali per i tragitti più lunghi

Potrebbe sembrare una sciocchezza ma dotarsi di bacchette da camminata o di un buon vecchio bastone da passeggio, magari un ramo solido raccolto da terra proprio su un sentiero, può essere un valido alleato nei sentieri più impervi o nei tragitti più lunghi.

Aiutano infatti a superare con più agilità salite e discese, danno stabilità anche sui terreni un po' franosi e fanno sentire meno la stanchezza nelle gambe, offrendoti un valido supporto.

Le bacchette inoltre, se ben usate ti permettono anche di allenare i muscoli delle braccia, per un training completo e total body.

Porta con te tutto l'essenziale nello zaino

Preparare lo zaino il giorno prima è fondamentale e bisogna fare molta attenzione a portare con sé solo lo stretto necessario, affinché non sia troppo pesante ma contenga allo stesso tempo tutto il necessario.

Cruciale un piccolo kit di pronto soccorso con ghiaccio secco, disinfettante, bende e cerotti: non deve essere nulla di complesso, ma solo le cose base per fornire un primo soccorso in caso di necessità.

Anche un piccolo snack e la borraccia piena d'acqua sono molto importanti: porta con te una barretta energetica in caso di stanchezza improvvisa e ricordati di bere tanto, in particolare se cammini sotto il sole.

Non meno importante, porta con te un piccolo sacchetto di plastica; ti servirà per buttare la tua spazzatura e, se te la senti, per raccogliere eventuali cartacce che potresti trovare e raccogliere sui sentieri, per lasciare la montagna più pulita di come la hai trovata e fare una vacanza sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Infine porta sempre un repellente per insetti, in particolare zecche e tafani; se ne trovano anche di naturali e non dannosi per l'ambiente. Questi insettini potrebbero essere infatti molto fastidiosi e rovinarti la vacanza.

Questi 5 trucchi per le vacanze in montagna sono molto semplici e magari ti saranno sembrati banali: in realtà si tratta di consigli che possono davvero fare la differenze per vivere i sentieri in modo sicuro e consapevole.

La montagna è un posto meraviglioso, ma merita rispetto e bisogna sempre prestare attenzione.