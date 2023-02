Influenza: come sentirti meno triste quando ti ammali

S ei rimasta a casa perché hai l'influenza, ma ti senti triste e irritabile. Ti arrabbi per qualsiasi cosa, piangi come una bambina. C'è un motivo per cui accade: ecco qual è e come migliorare la situazione

Capita anche a te di sentirti depressa e irritabile quando ti ammali? Rimani a casa perché hai l'influenza, ma poi ti lamenti perché il lavoro così si accumula. Ti arrabbi se accade qualsiasi cosa, anche la più insignificante. Per esempio, se la consegna del cibo che hai ordinato è in ritardo, se un email importante arriva proprio quando ti stai infilando nel letto per fare un pisolino. Ti senti come se stessi per scoppiare a piangere in qualsiasi momento. Insomma, ti comporti come una bambina.

Mai sentito parlare del “comportamento di malattia”?

C'è una ragione scientifica per cui essere malati fa piangere e piagnucolare: i cambiamenti di umore sono un sintomo di una sindrome nota come "comportamento di malattia". Gli esperti la definiscono come un insieme di cambiamenti comportamentali che possono verificarsi durante infezioni come Covid, influenza e raffreddamento. Ammalarsi può abbattere il tuo umore, farti sentire pigra e, persino, ridurre la memoria, l'attenzione e le prestazioni cerebrali. I comportamenti di malattia possono farti non voler stare con altre persone e rendere difficile dormire e mangiare. A parte l'intera faccenda della tosse-starnuti-singhiozzare-vomitare, è uno dei motivi principali per cui ammalarsi è una grande seccatura.

Hai l'influenza e ti senti triste? Ecco perché accade

Essere ammalata può farti tornare bambina. Quando sei esposta a un agente patogeno, il tuo corpo produce citochine, piccole proteine che si diffondono in tutto il corpo per regolare l'infiammazione. Questa risposta infiammatoria è incredibilmente efficace nel prevenire le infezioni e dare il via al processo di guarigione, ma può anche farti sentire peggio, prima di sentirti meglio. Infatti, sebbene le citochine e l'infiammazione che innescano siano una componente cruciale della risposta immunitaria del tuo corpo, possono causare tutti i tipi di sintomi spiacevoli, tra cui febbre, mal di testa, dolori muscolari e malessere. Le citochine viaggiano anche nel tuo cervello, in particolare all'interno dell'ippocampo, una regione che si occupa dell'umore. Man mano che l'infiammazione si accumula nel tuo cervello, potresti sperimentare fluttuazioni dell'umore e problemi di attenzione e memoria. In breve: le citochine sono probabilmente ciò che ti fa sentire più lacrimosa e irritabile.

L'influenza causa sintomi simili a quelli della depressione

Tra i comportamenti di malattia ci sono sentirsi affaticate, malessere, mancanza di motivazione, scarsa concentrazione, perdita di interesse per le cose che di solito ti piacciono, scarso appetito, disturbi del sonno, instabilità emotiva e pianto. Sono tutti elementi caratteristici della depressione. Il tuo corpo non lo fa per caso. Secondo alcune ricerche i comportamenti di malattia possono servire a uno scopo legittimo: ti costringono a rallentare e conservare la tua energia, in modo che il tuo corpo possa concentrarsi sulla guarigione. Alcuni scienziati ritengono che i comportamenti di malattia motivino i tuoi cari a prendersi cura di te per aiutarti a riprenderti più velocemente.

Più gravi sono i sintomi, più ti sentirai depressa e irritabile

I comportamenti di malattia variano da persona a persona e da malattia a malattia. Ci sono un paio di cose che influenzano il modo in cui diventi lunatica quando combatti un'infezione. In primo luogo, se hai già a che fare con un problema di salute mentale, come la depressione o l'ansia, ammalarti può peggiorare le cose. In secondo luogo, più gravi sono i sintomi della tua infezione, maggiore sarà probabilmente il colpo che subirà il tuo umore. Ma anche le infezioni totalmente asintomatiche possono farti sentire triste e irritabile. A peggiorare le cose c'è il fatto che, quando sei malata, non sei in grado di tenere il passo con le attività e le abitudini che ti danno energia e ti portano gioia. La palestra e le uscite con gli amici vengono sostituiti dall'accovacciarsi a letto con una scatola di fazzoletti.

Influenza, cosa fare per sentirti meno triste

C'è qualcosa che puoi fare per sentirti meno triste quando sei malata? La cattiva notizia è che non esiste una cura magica per il comportamento di malattia. Esistono, tuttavia, alcuni modi per ridurre l'infiammazione e, almeno teoricamente, mitigare l'impatto che ha sul tuo umore. Mangia cibi ricchi di nutrienti, rimani idratata e dai al tuo corpo tutto ciò di cui ha bisogno per combattere l'infezione. Prendi in considerazione l'idea di fare una passeggiata, se te la senti. La luce solare stimola il rilascio di serotonina, un neurotrasmettitore che può aiutarti a sentirti più felice ed emotivamente stabile. La depressione è solo un altro segno che il tuo sistema immunitario sta lavorando sodo per rimetterti in sesto. Presta attenzione ai segnali del tuo corpo e sappi che, man mano che la tua infezione migliora, anche il tuo umore lo farà.