La dieta detox per smaltire gli eccessi e fare bella la pelle

S copri il menù disintossicante che ti farà perdere quella ciccia di troppo, rigenerandoti e migliorando persino la tua pelle

Se hai messo su qualche chilo di troppo e un po’ di ciccia comincia ad accumularsi sui tuoi fianchi, è il momento di concentrarsi di più su te stessa. Anche la tua pelle appare più sciupata e c’è bisogno di darle nuovo vigore. Dedicati allora a una dieta detox che in pochi giorni ti farà stare meglio: ecco il menù disintossicante che fa al caso tuo.

Dieta detox, pochi giorni per dimagrire e migliorare la tua pelle

Acqua calda, limone, miele e zenzero sono gli ingredienti giusti per regolarizzare il tuo metabolismo. Per smaltire gli eccessi, e quei chili di troppo che non sopporti più, poche regole disintossicanti ti aiuteranno a perdere peso e anche a fare bella la pelle. Un facile menù detox può fare la differenza.

Prima regola? Presta attenzione al supermercato. Anche per fare la spesa serve ordine (e forza di volontà, perché resistere alle milioni di tentazioni che tappezzano gli scaffali è davvero difficile). Per rispettare al massimo la tua dieta detox, non comprare prodotti che possano indurti a sgarrare. In dispensa, invece, non possono mancare: limoni, mele, carote, verdure a foglia verde e quelle dal sapore amaro, come rucola, radicchio e carciofi. Aggiungi riso basmati o integrale, legumi, olio di semi di lino, ma anche i semi di lino e quelli di sesamo bianco. Fanno bene il muesli integrale senza zucchero e lo yogurt probiotico e/o di soia.

Colazione e pranzo, cosa scegliere?

Per iniziare bene la giornata, circa un quarto d’ora prima della colazione, bevi un bicchiere d’acqua naturale con succo di limone. Per la colazione il consiglio è di gustare un buon centrifugato di limone, carote e mele. In alternativa, prova il succo d’uva. Per darti l’energia giusta, mangia un vasetto di yogurt probiotico o di soia, a cui aggiungere tre cucchiai di muesli. Per accompagnare questa colazione sana e ricca, bevi due tazze di tè verde: è la vera ciliegina sulla torta, vantando un effetto disintossicante e una funzione depurativa.

Non tralasciare il pranzo, che però non deve essere casuale. Quindi, opta per un antipasto salutare a base di insalata mista. Rinuncia alla pasta e al suo posto privilegia il riso bollito. Per arricchire il pasto, mangia anche ortaggi amari cotti: sono salutari, aiutano il fegato a ripulire il sangue e fanno bene alla tua dieta.

Dopo una giornata di lavoro o a termine delle lezioni, non c’è niente di meglio di un aperitivo con i colleghi. Dopo una settimana intensa e stressante, si è in trepidante attesa del weekend. E cosa c’è di meglio di un bell’aperitivo in compagnia? Eppure, quando arriva il momento della dieta devi imparare a rinunciarci. Al posto di stuzzicare e sorseggiare un drink, goditi un buon grappolo d’uva.

La cena

La dieta detox, inoltre, prevede una cena a base di passato di verdure, a cui aggiungere una cucchiaiata di miso. Non farti mancare una ciotola di riso bollito e tre cucchiai di legumi bolliti. Per dare più sapore a piatti leggerissimi, scegli prezzemolo, pepe o cipollotto.

Per una settimana evita formaggi, carne e prodotti da forno. Sgranocchiare il pane caldo è la tua passione? Per i tuoi giorni di detox devi rinunciarci. Lo stesso vale per l’amatissima pizza. E se a colazione eri solita gustarti qualche biscotto o qualche fetta biscottata, per alcuni giorni dovrai lasciarli chiusi in dispensa.

Altri consigli per la tua dieta detox

Mangiare sano, eliminare alcuni alimenti e privilegiarne altri: per la tua dieta detox ci sono tanti accorgimenti utili da seguire. Tra questi, non rinunciare a un bel bagno caldo prima di dormire. Non è solo un vero toccasana dopo una giornata impegnativa: se la sera prima di coricarti ti immergi nell’acqua a circa 40 gradi, anche la tua salute ti ringrazierà e ti sentirai rigenerata.

Un altro consiglio prima di infilarti sotto le coperte? In un bicchiere d’acqua aggiungi un cucchiaio di semi di lino. In questo modo, l’indomani mattina, l’acqua sarà più densa e non dovrai fare altro che berla per disintossicare e riattivare l’intestino. Anche la tua pelle ne gioverà.