I l sole, le giornate che si allungano, la voglia di stare in compagnia: la primavera è una preziosa alleata per il nostro benessere. Ecco le cose migliori da fare con l'arrivo della bella stagione

La primavera è tornata e con lei la voglia di passare del tempo all’aria aperta, godendoci la natura ma anche la compagnia degli amici. Le giornate si allungano e ci proiettano verso l’estate e il sole produce numerosi benefici sul nostro corpo che aiutano ad allontanare nervosismo e stanchezza.

Ecco perché è importante sfruttare questo periodo di rinascita dopo il letargo dell’inverno, scoprendo le cose migliori da fare per il tuo benessere con l'arrivo della bella stagione.

Vivere il tuo tempo

“Vivere il mio tempo è un equilibrio dentro”, cantavano i Litfiba. L’arrivo della bella stagione simboleggia una rinascita e può aiutarci a ritrovare l'equilibrio e ad aumentare il nostro benessere fisico e mentale. Ecco perché è importante sfruttarla a dovere, iniziando proprio dal nostro tempo. Perché se è vero che ogni cosa ha bisogno della giusta motivazione, sicuramente il buonumore può aiutarci a prendere una decisione, iniziare una nuova attività o più semplicemente prenderci cura di noi stesse e del nostro corpo, ritagliandoci il giusto spazio dalla routine quotidiana.

Se il lockdown ci ha insegnato a riappropriarci del nostro tempo, spesso è ancora difficile conciliare e trovare un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Perché non approfittare delle belle giornate per riprendere i buoni propositi e dedicare anche solo qualche minuto in più al giorno al nostro benessere? Facendo una passeggiata per andare al lavoro, tirando fuori la bici impolverata dal garage, sfruttando il bel tempo per un aperitivo in più con i colleghi o con gli amici. Il buonumore è contagioso, sfruttiamolo!

Dieta sana e colorata

La primavera è sempre associata ai colori, per via degli alberi e della natura in fiore, ma anche per la frutta e la verdura di stagione che arricchiscono le nostre tavole con nuovi gusti e colori. Via a centrifugati e frullati per una pelle più luminosa e una dieta più sana, ma anche per depurarci e rigenerarci dopo l’inverno. Spesso può infatti capitare che nei mesi invernali ci si muova un po’ di meno e si mangi un po’ di più, e non c’è nulla di sbagliato. È giusto approfittare della bella stagione per rimettersi in forma, ma senza lasciarsi abbindolare da diete miracolose e promesse di dimagrimento istantaneo: è importante seguire un regime alimentare bilanciato e, nel caso di una dieta, affidarci a un esperto.

Intanto, frutta e verdura ci vengono in aiuto perché ricche di sali minerali, vitamine e acqua di cui il nostro corpo ha bisogno. Meglio scegliere sempre prodotti di stagione, per mantenere la freschezza e le proprietà nutritive dei cibi. E se anche l’occhio vuole la sua parte, ecco che i colori della primavera ci restituiscono un pieno di energia. Color is power!

Allenarsi all’aria aperta

Più energia, buonumore e voglia di fare: la bella stagione è il momento ideale per cominciare o ricominciare ad allenarsi, meglio ancora se all’aria aperta. Corsa, bici, camminata veloce ma anche yoga o attività di gruppo, la natura ci offre la possibilità di stare in forma godendo anche della luce, del sole e del verde che ci circonda. In più, allenarsi all'aria aperta fa bene all’umore, grazie al rilascio della serotonina, l’ormone della felicità che incide sul buonumore e sul benessere psicofisico.

Puoi approfittarne per spostarti a piedi o in bici, informarti sui corsi all’aperto nella tua città o semplicemente fare attività in un parco o area verde. Oltre che per allenarsi, questo è un buon modo per conoscere persone e condividere nuove esperienze. La mente è più aperta rispetto ai luoghi chiusi come la palestra, in cui è più facile isolarsi, e risente dell’esposizione alla luce, che riduce malumore e negatività e aumenta le endorfine. Cosa aspetti? Finisci di leggere l’articolo e goditi la primavera!

Fare spazio al nuovo

Ma attenzione, fin qui abbiamo detto e ripetuto che la primavera porta benessere e buonumore. Tutto vero, ma il mondo è bello perché è vario e per qualcuno il cambio di stagione può anche significare stanchezza, sonnolenza e cambi d’umore. Il corpo infatti si deve abituare a nuove temperature e può reagire in maniera diversa. Mentre gli concediamo il giusto tempo per adattarsi, proviamo a trovare lo spazio – reale e metaforico – per accogliere la bella stagione.

E allora via giacche e cappotti dagli armadi, sì a vestiti colorati – oppure no, de gustibus non disputandum est – e ai pensieri positivi. Il cambio dell’armadio e a volte anche il fatto di buttare vestiti o oggetti che non ci servono più alleggerisce gli spazi ma anche la mente. Provare per credere! Approfittatene anche per darci un taglio e rifarvi il look, uscire a fare shopping, passare più tempo con gli amici o semplicemente godere del sole e della primavera, la stagione della rinascita.