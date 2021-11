Per fare un massaggio ai piedi ci sono diversi metodi che è possibile mettere in pratica anche con le proprie mani. Vediamo insieme 3 tecniche e i diversi benefici.

Il massaggio ai piedi è un vero e proprio metodo di rilassamento, utile per calmare il sistema nervoso e prepararci al sonno. Chiunque di noi può concedersi un momento di relax anche stando comodamente in casa, vediamo come!

Benefici del massaggio ai piedi

I piedi sono un punto delicato del nostro corpo, in quanto sono attraversati da tantissime terminazioni nervose. Il massaggio ai piedi in riflessologia, infatti, è un caposaldo indispensabile per stimolare gli organi del corpo e ritrovare il benessere. Questo perché ogni parte del piede è connessa a una parte della colonna vertebrale e di conseguenza è in contatto con gli organi.

Ad ogni modo, il principale beneficio di un massaggio ai piedi, è l'effetto rilassante, che porta anche ad un miglioramento del sonno e un alleviamento dello stress. Grazie alle manipolazioni ai piedi, poi, è possibile diminuire il gonfiore e alleviare il senso di pesantezza. Di conseguenza, è possibile migliorare anche l'umore e l'irritabilità.

Tra i benefici del massaggio ai piedi riconosciuti nella riflessologia, ci sono poi anche:

Miglioramento e risoluzione di problemi gastrointestinali

Riduzione di mal di testa, mal di schiena e altri stati dolorosi

Una buona idea è fare il massaggio ai piedi in associazione a un bel pediluvio.

Tecniche di massaggio ai piedi

Per realizzare il massaggio ai piedi possiamo optare per 3 differenti tecniche, che eventualmente possono anche alternarsi. Possiamo poi usare una crema o un'olio naturale per facilitare i movimenti, come ad esempio l'olio di jojoba o l'olio di cocco. Questo ammorbidirà anche la pelle, nutrendola. Il massaggio può essere infine un auto-massaggio, quindi effettuato su sé stessi, oppure un massaggio fatto su un'altra persona.

1. Tecnica della pressione graduale

Afferra il piede e giralo con la pianta rivolta verso di te. Inizia a strofinare la pianta aumentando gradualmente la pressione e spostandoti dall'alto verso il basso.

Ripeti l'operazione al contrario partendo dal tallone e risalendo verso le punte, diminuendo man mano l'intensità della pressione.

2. Tecnica circolare

Afferra il piede come nella tecnica precedente e inizia a muovere le dita con un movimento circolare in senso orario.

Ripeti per due giri completi di tutta la pianta e poi procedi in senso antiorario.

3. Massaggio alle dita dei piedi

L'obiettivo in questo caso è massaggiare le dita dei piedi: inizia dunque afferrando un dito alla volta e tirandolo delicatamente.

Friziona la parte posteriore del dito con la base del pollice, con movimenti dal basso verso l'alto.

Intreccia le dita della mano con quelle del piede e fai piccoli movimenti avanti e indietro.

