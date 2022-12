I modi per rafforzarsi naturalmente e prevenire i malesseri di stagione

I l freddo è arrivato e con lui anche i malesseri di stagione. Ecco come prevenirli proteggendo il corpo in modo naturale

I primi freddi sono definitivamente arrivati. Le temperature sono calate (in alcune zone più che in altre) e con loro puntuali come orologi svizzeri ecco che sono tornati anche i classici malesseri di stagione, raffreddori, febbre, mal di gola, ecc. Insomma, tutto ciò che in modo più o meno frequente, colpisce il nostro organismo durante la stagione invernale.

Ma come fare, quindi, per prevenire questi malanni e per rinforzare il corpo, schermandolo dagli attacchi esterni che possono comprometterne il naturale benessere? Magari optando per dei piccoli stratagemmi 100% naturali, utili a difendersi dai malesseri di stagione e in grado di donare all’organismo un pieno di energia e forza.

Stop ai malesseri di stagione con una sana alimentazione

Il primo modo utile per rafforzare l’organismo e permettergli di autoproteggersi dai malesseri di stagione è quello di curare ciò che introduciamo nel corpo e che gli dona forza ed energia. In poche parole, prestando attenzione all’alimentazione. Per prima cosa, quindi, mai saltare i pasti e mai dimenticare di prevedere una porzione di frutta e/o verdura a ognuno di essi. Raggiungendo le famose cinque dosi al giorno.

Per fare in modo che il corpo, poi, acquisti una bella quantità di protezione dai malesseri di stagione, è buona norma optare per dei cibi ricchi di vitamina C, come gli agrumi e i broccoli o anche di alimenti che stimolino il sistema immunitario come le patate dolci e le carote (meglio crude che cotte). Ma non solo. Tra i cibi che maggiormente aiutano e rinforzano il corpo ci sono anche:

l’aglio, ottimo come antibatterico naturale;

il cioccolato fondente, che agisce contro le infezioni;

la frutta secca come nocciole, mandorle e noci, ricche di vitamina E e di Omega 3 e che contengono tantissimi minerali importanti nei cambi di stagione;

come nocciole, mandorle e noci, ricche di vitamina E e di Omega 3 e che contengono tantissimi minerali importanti nei cambi di stagione; i legumi come ceci, lenticchie e fagioli che aiutano l’intestino e garantiscono un buon equilibrio all’organismo favorendo anche la produzione di anticorpi;

all’organismo favorendo anche la produzione di anticorpi; la curcuma che svolge un’azione antinfiammatoria naturale e regola la risposta immunitaria del corpo proteggendolo dall’attacco di virus, funghi e batteri;

ecc.

In più è bene aiutarsi anche con degli integratori alleati dell’organismo, come l’echinacea. Ottima per stimolare la risposta immunitaria del corpo di fronte ad attacchi esterni e da assumere anche sotto forma di una bella tisana.

Praticare sport all’aperto

Per qualcuno potrà sembrare un controsenso, uscire fuori al freddo per rinforzare il corpo contro i malesseri di stagione. Eppure è esattamente così.

Che lo sport faccia bene al corpo è un dato di fatto indiscutibile. Ma farlo all’aperto, ovviamente coprendosi bene, aiuta a mantenere il sistema immunitario attivo, forte e vigoroso, favorendo la circolazione, migliorando l’ossigenazione e permettendo al corpo di reagire meglio ad eventuali attacchi di virus.

Oltre allo sport, poi, lo stare all’aria aperta è utilissimo anche per fare il pieno di vitamina D. Ottimo motivo per uscire più spesso!

Riposare bene ed evitare lo stress

Lo stress si sa, è uno dei nemici peggiori del corpo e della mente, tanto da indebolire il sistema immunitario, rendendoci più vulnerabili di fronte ai malesseri di stagione e più inclini ad ammalarci. Evitare di stressarsi e stancarsi eccessivamente, quindi, oltre a fare bene in generale, è un validissimo rimedio per tenere il corpo al sicuro, mantenendo alto il proprio umore ed energia e si, anche le difese immunitarie.

Ecco perché è importante dormire bene e almeno otto ore a notte e aiutarsi nelle gestione dello stress con pratiche come la meditazione, lo yoga, dedicandosi del tempo per sé, per un bel bagno caldo e per una coccola. Una carezza allo spirito ma anche al corpo.

Piccoli e semplicissimi accorgimenti e ingredienti di buona salute, per preservare l’organismo e il suo benessere anche nei mesi più difficili, proteggendolo dai malesseri di stagione e garantendogli tutta la forza e l’energia necessaria per restare in forma e in piena salute.