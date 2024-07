All’afa estiva non si sfugge soprattutto in città, e spesso il caldo estremo ci sorprende con sbalzi di temperatura che ci buttano giù. Se le ferie sono ancora lontane tanto vale farsene una ragione e cercare di gestire il caldo nel modo più green possibile. Ovunque tu sia (casa, mare, ufficio o in giro per la città) nelle giornate afose puoi sfruttare una serie di rimedi naturali contro l’afa, e nei casi più estremi per allontanare il rischio di un colpo di calore.

Leggi i nostri suggerimenti per poterti refrigerare in modo naturale, prestando attenzione ad alcune necessità dell’organismo ad abitudini alimentari e qualche dritta sull’uso di piante che possono stupirti con le loro proprietà.

Come combattere la stanchezza da caldo e afa con i rimedi naturali

Quando fa caldo, il clima è afoso, si fatica a respirare e la stanchezza dopo un lungo anno di lavoro (o studio) si fa sentire in tutta la sua pesantezza.

Ciò che viene a tutti spontaneo è buttarsi su tè, caffè o bibite a base di caffeina per cercare di tenersi un po’ su. Ma sappiamo tutti che questi gesti non sono il massimo del benessere e dosi eccessive possono avere controindicazioni, dalla tachicardia all’insonnia.

Esistono tanti rimedi naturali che aiutano a mantenere un buon equilibrio psico-fisico: scopriamo quali sono.

Rimedi naturali contro l’afa: idratarsi

Gli esperti confermano che, prima di utilizzare prodotti energizzanti quali guaranà o ginseng è bene depurare a fondo il nostro organismo perché le tossine accumulate nel nostro corpo sono una zavorra che impedisce ai nuovi alimenti introdotti sotto forma di integratori di reagire prontamente nei momenti di stress. Potrebbero addirittura contribuire ad acutizzare la sensazione di spossatezza.

Oltre a bere due litri di acqua al giorno e consumare bevande fresche, può essere utile mangiare melone e anguria che dissetano, oltre a possedere virtù diuretiche. Evita le bevande di produzione industriale, con un alto contenuto di zucchero e prepara a casa tisane, da bere anche fredde, che dissetano in modo più efficace.

Tieni una borraccia in borsa: ti permetterà di conservare fresca l’acqua e dissetarti con piccoli sorsi frequenti, un comportamento più corretto rispetto a chi beve grosse quantità di acqua in poco tempo

Prepara un infuso con erbe miste, aggiungi un rametto di menta, dal sapore fresco, e conserva in frigo.

Rimedi naturali contro l’afa: adottare una dieta leggera

Per combattere l’afa e il caldo adotta una dieta leggera. La merenda della nonna è un’abitudine salutare anche da adulti: il pane con un filo d’olio profumato e un pizzico di sale ti aiuterà se soffri di pressione bassa. Invece del gelato, più calorico e ricco di zucchero, fai merenda con i frullati. Inizia la giornata con frutta fresca, tè e un tramezzino… Un tocco di fresca golosità, perfetto per affrontare il caldo con buon umore!

Per fare scorta di liquidi e sali minerali sfrutta acqua, frutta e verdura, da mangiare nei pasti principali e come spuntino: ottime anche le banane, ricche di potassio.

Mangia tante insalate, yogurt, in generale scegli cibi semplici e poco manipolati, più facili da digerire e che non appesantiscono.

Frutta e verdura di stagione

Nell’ambito di una dieta leggera, occorre affidarsi alla frutta di stagione e mangiarne in grandissime quantità:

Le pesche garantiscono minerali come potassio e calcio .

garantiscono minerali come . Le prugne invece hanno un grande potere depurativo , grazie al contenuto di fruttosio, sali minerali e vitamina A.

invece hanno un grande , grazie al contenuto di fruttosio, sali minerali e vitamina A. Per chi vuole mantenere un buon tono muscolare le ciliegie sono il frutto più adatto perché ricche di sostanze remineralizzanti e disintossicanti .

sono il frutto più adatto perché ricche di sostanze . Con le albicocche si assimilano pochissime calorie e molta acqua, necessaria per mantenere alto il livello di idratazione .

si assimilano pochissime calorie e molta acqua, necessaria per mantenere alto il . Il melone, così come anche l’ anguria , è altamente dissetante e ha funzioni diuretiche .

così come anche l’ , è altamente dissetante e ha . Le zucchine (così come tutta la verdura di colore verde) sono “verdure antifatica” grazie all’alto apporto di potassio.

Rimedi naturali contro l’afa: usare erbe ed oli essenziali

Per chi soffre di sudorazione eccessiva è consigliata la salvia, ma anche ginseng e rosmarino sono ingredienti preziosi contro il caldo.

Hai mai sperimentato l’olio essenziale di Mulla mulla? Si utilizza in caso di eritemi solari, ustioni e scottature ed è consigliato in menopausa per trovare sollievo dalle caratteristiche vampate.

Rimedi naturali contro l’afa: dare sollievo alle gambe gonfie

Se in pausa pranzo sei a casa adotta la strategia di distenderti sul divano, tenendo le gambe sollevate per qualche minuto. A fine giornata immergi i piedi in un catino di acqua tiepida, dove gettare due pugni di sale grosso o bicarbonato. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di menta, lavanda, o arancio amaro. Poi massaggia le gambe dal basso verso l’alto con un olio profumato e dedicati un quarto d’ora sul divano.

Ricorda che puoi mescolare gli oli essenziali e una base (per esempio, olio al karitè o a base di avocado) creando la tua formula personalizzata. Di notte dormi con un cuscino sotto le gambe: puoi aiutarti a tenerle alzate anche infilando una valigia o uno spessore tra la rete e il materasso: strategia usata dalle hostess, abituate ai lunghi viaggi. Sei al mare? Via libera alle passeggiate avanti e indietro lungo il bagnasciuga, con le caviglie immerse nell’acqua.

Rimedi naturali contro l’afa: refrigerare il corpo

Bagnarsi è il primo istinto che si ha quando fa molto caldo. La temperatura ottimale della doccia è tiepida. Utilizzando acqua fredda, infatti, il corpo soffrirà in maniera ancora più pronunciata lo sbalzo di temperatura. Quando sei sotto la doccia usa un olio essenziale di arancio amaro o mentolo da mescolare al bagnoschiuma o all’olio naturale. Se la crema risulta appiccicosa sulla pelle sostituiscila: chiudi per un attimo il getto d’acqua e massaggia il corpo con un olio naturale oppure una maschera fai da te in cui mescolare un barattolo di yogurt e miele. Effetto benessere assicurato.

Rimedi naturali contro l’afa: gli integratori

Gli integratori sono molto importanti per combattere i sintomi legati all’afa e al caldo. Questi preziosi alleati, infatti, ci aiutano a risollevarci e a recuperare le forze.

Magnesio

La spossatezza è spesso dovuta all’abbassamento della pressione arteriosa. Cosa significa?

In pratica, per disperdere maggior calore il corpo dilata i vasi cutanei aumentando la quantità di sangue che circola negli strati superficiali del corpo. Questo da un certo punto di vista è un bene perché permette di resistere meglio al caldo, ma, d’altro canto, significa anche una forte mancanza di forze.

Il cloruro di magnesio è probabilmente il rimedio più efficace per sostenere naturalmente la pressione: questo minerale oltre a svolgere una buona azione contro l’ipotensione è indispensabile all’organismo per sfruttare al massimo l’energia. Non solo. Il magnesio è utile anche in caso di irritabilità, perdita di appetito e insonnia, tipici del troppo caldo.

Baobab

L’aumento delle temperature oltre a farci diventare fiacchi e deboli, causa dolori muscolari e articolari, la cefalea, una forte insonnia, difficoltà mnemoniche e talvolta anche irritabilità, aggressività e depressione. Nei casi più estremi si può rischiare un colpo di calore. Ecco perché occorre un aiuto da parte degli integratori.

Oltre ai più classici ginseng (aiuta il corpo a resistere allo stress e agli sforzi fisici) e guaranà (uno stimolante che aiuta la risposta dell’organismo agli stimoli esterni) si possono tenere d’occhio anche l’eleuterococco e il baobab. Quest’ultimo il baobab serve a dare una carica in più nei periodi di forte stress fisico ed è indicato per le persone che stanno facendo una dieta ipocalorica perché favorisce il raggiungimento del senso di sazietà e regolarizza l’intestino.

Eleuterococco

L’eleuterococco è un tonico adattogeno: significa che si ‘organizza’ in base alle necessità dell’organismo intervenendo solo quando il corpo ne sente il bisogno. È perfetto durante i cambi di stagione o nei momenti di maggiore stress: questi integratori vanno assunti per almeno un paio di settimane per iniziare a sentirne i benefici. Insomma, integratori sì, ma completamente naturali!

Strategie anti caldo se si è in casa

Come fare a contrastare l’afa e il caldo se si è in casa? La mattina, prima di uscire di casa, chiudi le tapparelle in modo da preservare l’ambiente dal caldo: potrai riaprirle con il fresco della sera.

Prima di dormire spalanca le finestre e fai arieggiare la stanza, a luci spente. Lascia cadere qualche goccia di olio essenziale di lavanda sul cuscino: terrà lontane le zanzare, oltre a conciliare con dolcezza l’ora della buona notte.

Nel caso, valuta l’idea di un ventilatore da soffitto, che contribuirà a abbassare la temperatura di qualche grado mantenendo contenuti i costi. Scegli tende di tessuto chiaro da appendere alle finestre e per ridurre l’afa cerca di tenere spenti gli elettrodomestici, o evita di utilizzarli nelle ore più calde. Aumenta la quantità di verde fuori e dentro casa: alberi e piante hanno effetti benefici contro il caldo.

Il frigorifero non serve solo per mantenere freschi i cibi: dedica un posto ai vasetti di crema e tonico, oltre all’effetto idratante potrai godere di una piacevole fresca carezza.

Una strategia per rendere più fresche le creme d’estate? Aggiungi qualche goccia di mentolo, eucalipto o olio essenziale di lavanda nella crema: effetto ghiaccio assicurato!

Come vestirsi quando si esce

Per proteggersi dal caldo non servono vestiti eccessivamente scollati: non è detto che scoprendo più centimetri di pelle si senta meno caldo, anzi potrebbe essere il contrario. Piuttosto concentrati sulla scelta dei materiali, ma anche sulla misura dei vestiti. Infatti gli abiti troppo aderenti o in materiali sintetici come nylon e acrilici fanno si che si accusi molto di più il caldo.

Prediligi cotone e lino: le fibre naturali, quale la canapa, aiutano a mantenere fresca la pelle. E ricordati di scegliere colori chiari, dal bianco all’azzurro polvere o l’arancione di tonalità sfumate.

Come regolare la temperatura corporea

Se sei in giro e sei alla ricerca di un “effetto freddo”, massaggia le tempie con qualche goccia di olio essenziale di menta. Puoi usare anche il balsamo di tigre, ottimo anche per difendersi dalle zanzare. In borsa tieni con te uno spray di acqua termale: vaporizzarla su viso e gambe contribuirà a abbassare la temperatura corporea, oltre a darti un’epidermide più liscia e fresca.