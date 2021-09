C onosciuto e usato fin da tempi antichissimi, l'olio di oliva ha qualità nutrizionali preziose per la salute di cuore e arterie. Non solo: mantiene giovani ed è portentoso per pelle e capelli

Olio d'oliva: un concentrato di polifenoli

L'olio d'oliva è una miniera dorata di potenti antiossidanti naturali: i polifenoli, fondamentali per la salute perché in grado di preservare l'integrità delle membrane cellulari, garantendo una difesa contro la formazione e lo sviluppo di molti tipi di tumori. Non solo, i polifenoli sarebbero anche in grado di contrastare l'invecchiamento della pelle, ma anche l'alterazione delle altre funzioni cognitive legata all'avanzare dell'età. Sono proprio i polifenoli a conferire all'olio extravergine d'oliva quell'inconfondibile nota amara e lievemente piccante. Leggere le etichette per capire se stiamo consumando olio buono: gli oli di alta qualità contengono almeno 250 mg per chilo di polifenoli, dei veri e propri elisir di salute.

Amico del cuore

L'olio d'oliva, meglio ancora se extravergine, è un alimento, non un condimento. Particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, importanti per la prevenzione dei disturbi cardiovascolari, e povero invece di grassi saturi, responsabili dell'aumento dei livelli di colesterolo nel sangue e correlati a problematiche che interessano il nostro cuore come l'occlusione delle arterie, l'arteriosclerosi e l'infarto.

A essere presente in quantità generose nell'olio d'oliva è soprattutto l'acido oleico, un grasso monoinsaturo capace di regolare i livelli di colesterolo "cattivo" nel sangue. L’acido oleico, dunqu, riduce il rischio di infarto, ictus, trombosi e coronaropatie. I grassi monoinsaturi, inoltre, rendono l’olio d'oliva resistente alle alterazioni. Grazie a loro, l'olio non irrancidisce e, se cucinato a elevate temperature, non dà luogo alla formazione di sostanze nocive (cosa che avviene invece con gli oli di semi).

Ricco di vitamina E, alleata della bellezza

L'olio d'oliva è un alleato naturale di bellezza. Il merito di questo suo potere è dovuto alla vitamina E, antiossidante che protegge le membrane cellulari dai processi d'invecchiamento e dalla formazione dei radicali liberi. Per questa sua proprietà è considerata la vitamina della bellezza. Ecco come utilizzarlo per prendersi cura di pelle e capelli.

Contro le smagliature

L'olio d'oliva previene la formazione di smagliature in gravidanza già dai primi mesi (ma è utile proseguire anche dopo il parto, durante l'allattamento) e in caso di diete. Come applicarlo: massaggiate due o tre volte al giorno l'olio d'oliva puro sulle zone critiche, ossia cosce, glutei, pancia, seni e interno delle braccia.

Maschera anti age

Un trattamento semplice che aiuterà ad attenuare le rughe e a purificare la pelle. Una maschera semplice da preparare a casa mescolando un cucchiaino di olio di oliva a un cucchiaio di argilla bianca con due gocce di olio essenziale di lavanda. Applicate uno strato sottile di maschera su tutto il viso a esclusione del contorno occhi, lasciate in posa per 8-10 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Da ripetere una o due volte la settimana.

Protegge la pelle sensibile

La pelle brucia e si arrosa. Con i primi freddi, l'olio d'oliva può venire in soccorso e lenire le pelli più sensibili, che si irritano e infiammano facilmente. Come fare? Potete semplicemente massaggiate qualche goccia di olio di oliva due volte al giorno sulle zone arrossate oppure aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda per ottenere un effetto decongestionante immediato.

Crema nutriente per pelli secche

Una crema morbida da massaggiare sulle pelli molto secche, da conservare in un barattolo e applicare su talloni, gomiti e zone particolarmente screpolate. Fate così: mescolate 10 gr di olio di oliva con 40 grammi di burro di karité (ammorbidito in precedenza), 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di geranio. Travasate in un vasetto pulito e asciutto e conservate al riparo da luce e calore per al massimo tre mesi.

Mani e unghie idratate

Una lozione emolliente e super profumata per mani e unghie sane. Basterà fare un'emulsione di olio d'oliva e succo di limone e applicarla sulle mani lasciando in posa per una ventina di minuti. Infine, risciacquate con acqua e un sapone delicato. Ripetete il trattamento due volte a settimana: vi aiuterà non solo a idratare pelle e cuticole, ma anche a contrastare la formazione di macchie scure.

Impacco per capelli secchi e sfibrati

I capelli sono aridi, secchi e sfibrati? Molti balsami o impacchi costosissimi lasciano spazio all'olio d'oliva, rimedio naturale portentoso per chiome spente. Preparate una maschera con 2 cucchiai di olio d'oliva, 1 cucchiaio di olio di jojoba e 50 gocce di olio essenziale al rosmarino. Applicate sui capelli umidi e lasciate in posa per almeno quaranta minuti, poi lavate i capelli con cura per eliminare i residui di olio.

Scrub naturale con olio d'oliva e sale

Grazie al suo potere idratante e riparatore, l'olio d'oliva è un ottimo ingrediente da utilizzare come base per un potente esfoliante da applicare non solo su tutto il corpo, ma anche come scrub su zone delicate come viso, decolleté e labbra. Preparate uno scrub con olio d'oliva e sale grosso, strofinate con leggeri massaggi circolari sulle zone da esfoliare. Lasciate agire per 5 minuti e risciacquate. Potete ripetere anche un paio di volte al mese.

Ciglia più forti e folte

Avete notato che le vostre ciglia sono fragili e tutt'altro che voluminose. Correre ai ripari con una lozione da applicare tutti i giorni per stimolare la loro crescita e rinforzarle. L'ingrediente principale è ovviamente l'olio d'oliva. Come fare: inumidite d'olio un applicatore da mascara accuratamente lavato e senza residui di prodotto e passatelo sulle ciglia dalla radice fino alle punte. Tutti i giorni prima di andare a dormire aggiungete questo passaggio alla beauty routine serale.