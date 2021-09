C onosci l’olio essenziale di arancio? Un vero e proprio antistress naturale da conoscere a fondo per capire come utilizzarlo al meglio

Cos’è l’olio essenziale di arancio

Se conosci gli oli essenziali sai benissimo che sono dei composti di derivazione vegetale e sono caratterizzati dal loro aroma e alcune proprietà benefiche.

Tra le varie essenze è impossibile non menzionare l’olio essenziale di arancio (dolce o amaro) che viene estratto attraverso la spremitura a freddo o distillazione della buccia esterna del frutto quasi giunto a maturazione.

Le proprietà e gli impieghi dell’olio essenziale di arancio

Proprio come tanti oli essenziali, quello di arancio non ha solo proprietà aromatiche dedicate agli ambienti e alla formulazione di profumi. Le essenze naturali, inoltre, hanno delle vere e proprie proprietà benefiche che si possono sfruttare attraverso applicazioni topiche come impacchi e massaggi, inalazioni e assunzione per via orale.

Tutti i benefici, infatti, sono alla base dell’aromaterapia che sfrutta questi oli e le loro virtù benefici dedicati corpo e alla mente.

Ad esempio l’olio di arancio è famoso e caratterizzato per le seguenti proprietà:

diuretico

anticellulite;

antisettico;

antidepressivo;

calmante.

Per questi motivi l’essenza d’arancio viene usata per trattare i disturbi legati all’insonnia e, inoltre, è un vero portento per la pelle. Aiuta infatti a combattere le rughe oltre a rassodare i tessuti e contrastare eczemi e irritazioni del derma.

Ne basterà aggiungere qualche goccia all'interno del diffusore, su un fazzoletto all'interno di una federa o miscelarlo alla propria crema corpo per ottenerne tutti i benefici per corpo e anima.

