G li agrumi hanno tantissime proprietà e, ancora di più, ne hanno gli oli essenziali estratti dalla loro scorza. Oggi scopriamo insieme l’essenza al limone.

Cos’è l’olio essenziale di limone

Risultato dell’estratto della buccia dei frutti della famiglia delle Rutaceae (attraverso spremitura o distillazione), l'olio essenziale di limone è un vero toccasana per corpo, mente, organismo e anima.

Oltre a un profumo intenso e che riporta alla mente la calda estate, questa essenza ha tantissime proprietà curative che riguardano la pelle ma anche l'apparato digerente.

Le proprietà e gli impieghi dell’olio essenziale di limone

Proprio come l’essenza di arancio, l’olio essenziale di limone è un concentrato di benefici da conoscere assolutamente e da sfruttare quotidianamente. Tra le sue proprietà sono assolutamente da ricordare:

antibatteriche e antivirali e quindi perfetto da vaporizzare negli ambienti domestici;

e quindi perfetto da vaporizzare negli ambienti domestici; digestive , da avere sottomano in caso di nausea;

, da avere sottomano in caso di nausea; antiossidanti , per combattere i segni del tempo;

, per combattere i segni del tempo; antibatteriche e astringenti, utili nel caso di pelle grassa e acneica;

benefici sulla circolazione che migliorano l’aspetto della cellulite.

Ma non solo, l’olio essenziale di limone è usato anche in aromaterapia perché riesce a stimolare il sistema nervosa migliorando la concentrazione sullo studio e sul lavoro. Immancabile poi nella manicure routine di chi soffre di unghie deboli, che si sfaldano e che si spezzano facilmente. Basterà massaggiarlo sulle unghie un paio di volte a settimana per aiutare le unghie a diventare più dure e sane.

Non da meno, poi, l’uso per i capelli: basterà aggiungerne qualche goccia nello shampoo per rendere i capelli più lucidi e migliorare anche le cuti più grasse già dalla prima applicazione.

Olio essenziale di limone: i prodotti da provare

Gli oli essenziali sono ottimi sia a livello topico che per l'organismo e, per questo, possono essere aggiunti ad acqua e alimenti vari. La cosa importante è aggiungere essenze solo e solamente per l'uso alimentare. Ma non esistono solo le formulazioni pure, ma anche prodotti che lo contengono al loro interno.

Olio essenziale di limone Bio

Olio anticellulite

Per uso alimentare

Per diffusore

Gel doccia all'olio di limone

Crema corpo

Qui, invece, una selezione degli oli essenziali al limone puri.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.