Combatte lo stress, favorisce la digestione e ha un effetto antinfiammatorio: scopri tutte le proprietà dell’olio essenziale di menta e come sfruttarlo al meglio

Olio essenziale di menta

Conosciuta e utilizzata sin dall’antichità, la menta piperita è considerata in aromaterapia un potente alleato per la nostra salute e per il nostro benessere.

Dalle sue foglie, attraverso un processo di distillazione in corrente di vapore, si ricava l’olio essenziale di menta, sostanza dai molteplici benefici, per il corpo ma anche per la mente. Un rimedio naturale prezioso da tenere in casa e da sfruttare in modi diversi a seconda delle esigenze: si può infatti diffondere il sua aroma nell’ambiente ma anche massaggiarlo sul corpo, diluito con altri oli, o semplicemente annusarlo.

Le proprietà e i benefici dell'olio di menta

Vuoi saperne di più? Ecco allora i principali benefici dell’olio essenziale di menta

Proprietà digestive . L’olio essenziale di menta è considerato da sempre uno dei più efficaci digestivi. Utilissimo contro la nausea, puoi utilizzarlo anche in caso di mal d’auto o mal di mare. Come? Ti basta annusarlo dalla boccetta o versarne due gocce su un fazzoletto. Il suo effetto ti stupirà.

Proprietà antibatteriche. L'olio essenziale di menta è un ottimo rimedio anche contro gli attacchi di alcuni ceppi di batteri e si rivela utile anche in caso di infezioni alle vie urinarie. (Vedi anche l'olio di incenso)

Proprietà antinfiammatorie. Tensioni cervicali, emicrania, dolori muscolari o mestruali? L'olio di menta ti sarà allora utilissimo. Mescolato a un olio vegetale e massaggiato sulla zona dolente sarà da subito un vero e proprio toccasana.

Proprietà antisettiche e antipiretiche. Per contrastare i classici malanni di stagione, come tosse e raffreddore, anche accompagnate da febbre, la soluzione è utilizzare l'olio essenziale di menta per fare dei suffumigi: 2 o 4 gocce nell'acqua bollente aiuteranno ad alleviare i sintomi da congestione nasale. L'unica raccomandazione, in questo caso, è di eseguire i fumenti tenendo gli occhi ben chiusi, perché la menta ha un effetto irritante.

Effetti anti stress. Ti sembrerà forse strano ma l'olio essenziale ricavato dalla menta piperita ha un effetto rigenerante anche sulla psiche, specie in caso di affaticamento psico-fisico da stress. Non solo, è utilissimo anche per ritrovare la concentrazione, in ufficio come nello studio. Come utilizzarlo a questo scopo? Ti basta un diffusore per l'ambiente o in alternativa il semplice umidificatore del calorifero, nel quale versare due gocce di olio essenziale.

Olio di menta in capsule per il colon irritabile

Un utilizzo particolarmente apprezzato dell'olio di menta, e che merita un discorso a parte, è quello relativo all'intestino. L'olio di menta infatti può rivelarsi efficace nell'attenuare i sintomi della sindrome del colon irritabile, che pur non essendo una patologia grave può essere molto fastidiosa. A questo scopo si utilizzano della capsule gastroresistenti a base di olio di menta. Ovviamente prima di assumere le capsule è bene parlarne con il medico, che saprà indicarti se questo tipo di soluzione è adatta a te.

Olio di menta e topi

Terminiamo la nostra carrellata sugli usi dell'olio di menta con un utilizzo che forsi in pochi immaginano: l'olio di menta è un metodo efficace, e anche ecologico, per tenere lontani i topi. Questo perchè l'olio essenziale di menta ha un odore fortissimo, che risulta estremamente fastidioso per i topi, che peraltro hanno un olfatto sviluppatissimo. Sembra che l'odore della menta mandi i roditori in confusione, motivo per il quale ne stanno alla larga.

Come usare l'olio di menta contro i topi? Basta spruzzarne un po' negli ambienti infestati dai topi, oppure distribuire nei punti giusti pezzi di cotone idrofilo imbevuti di olio di menta.

Convinta? Ecco allora i migliori oli essenziali di menta che puoi acquistare online

Olio essenziale di menta Mystic Moments

Un olio essenziale di menta piperita 100% puro e caratterizzato da un profumo intenso e piacevole. Puoi utilizzarlo con un diffusore per l'ambiente o versarne un paio di gocce su un fazzoletto per avere sempre a portata di tasca un rimedio per la digestione. Il vantaggio? Un prezzo decisamente accessibile.

Olio essenziale di menta piperita Aromatika

Ha un aroma forte e fresco, l'olio di menta proposto da Aromatika. Puoi usarne 4 o 7 gocce per un massaggio, diluito in 15 ml di olio vegetale, ma anche in un diffusore aggiungendo una o 3 gocce in 1 o 2 litri di acqua. E se sei una vera esperta, puoi utilizzarlo anche per la preparazione di speciali trattamenti di bellezza per la pelle e per i capelli. I suoi effetti ti sorprenderanno.

Olio essenzaile di menta di Mindbreaker

Naturale e biologico, l'olio di menta di Mindbreaker è perfetto per l'aromaterapia. Lo puoi usare con un diffusore per l'ambiente ma anche per preparare oli da massaggio o sali di bagno. La confezione in vetro di alta qualità ti permette un utilizzo molto pratico e anti-spreco grazie alla presenza del contagocce.

Olio essenziale di menta piperita Mearome

L'olio essenziale di Mearome è biologico, 100% puro e naturale. Perfetto per purificare l’ambiente di casa, puoi utilizzarlo in tantissimi modi diversi, anche per uso alimentare, utilizzandone una o 2 gocce nella preparazione di pietanze o bevande. E per alleviare il mal di testa basta massaggiarne due gocce sulle tempie

Olio essenzaile di menta Puressentiel

In un pratico formato da 10 ml, anche l'olio essenzaile di menta di Puressentiel può essere usato come profumazione per l'ambiente o massaggiato sulle tempie per il mal di testa. Puoi tenerlo in borsetta anche come rimedio last minute per contrastare una nausea improvvisa o per ritrovare la concentrazione.

