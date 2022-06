L 'acqua salata svolge un'azione rilassante e rigenerante per la pelle ma i suoi benefici non si fermano qui

Estate, la bella stagione che ci apre le porte a mesi di belle giornate, sole cocente e bagni al mare. Ma avete mai notato che, dopo un tuffo, la pelle appare più luminosa e sana? Tutto merito dell'acqua salata e dei suoi naturali benefici.

L'acqua del mare è un vero toccasana per la nostra pelle, anzi si tratta di uno degli ingredienti più potenti in assoluto per migliorarne l'aspetto e la salute. Scopriamo nel dettaglio i benefici dell'acqua salata e come possiamo renderla parte della nostra routine in modo semplice ma super efficace.

Svolge un'azione esfoliante

L'acqua salata agisce sulla pelle del nostro corpo come un esfoliante naturale, delicato ma al contempo molto efficace. È questa la ragione per cui, subito dopo il bagno al mare, ci sentiamo più lisce: il sale marino elimina le cellule morte, favorendo la rigenerazione cellulare. E in più l'acqua idrata e rende la cute più morbida.

Favorisce la guarigione della pelle

Favorire la rigenerazione cellulare è una caratteristica dell'acqua salata che la rende utilissima anche nel processo di guarigione della pelle. Il sale del mare, infatti, stimola il flusso sanguigno e ciò fa sì che, aumentando la circolazione, la pelle può guarire più rapidamente di quanto previsto. Cosa significa tutto questo? Vuol dire che un bagno in acqua salata apporta benefici anche in caso di problemi della pelle come psoriasi, eczema e persino acne.

Allevia i dolori e lo stress muscolare

I benefici dell'acqua salata non si limitano esclusivamente alla cura della pelle e sì, il sale marino riesce a donare un benessere all'organismo che nemmeno immaginiamo. Tanto per fare un altro esempio (che vi piacerà), immergersi nell'acqua di mare è super rilassante, distende i muscoli e contribuisce persino ad alleviare i dolori. Ciò si deve alle sue proprietà antinfiammatorie, che la rendono un ottimo rimedio naturale per riprendersi dopo un forte stress o sforzo fisico.

Piccola curiosità: sapevate che ben 2500 anni fa Ippocrate nell'Antica Grecia aveva scoperto i benefici dell'acqua salata? Il padre della medicina la utilizzava per guarire le ferite e negli impacchi per i dolori alla schiena e i reumatismi. Ippocrate, in verità, fece molto di più perché fu il primo a studiare i diversi tipi di acqua e i benefici che apportano al nostro organismo, tanto da esser considerato il "creatore" delle cure termali.

È un potente antisettico

Pensavate che i benefici dell'acqua salata fossero solo questi? Ne abbiamo altri da elencare e dobbiamo ammettere che sono uno più incredibile dell'altro. Come abbiamo visto, il sale marino ha un grande potere antinfiammatorio e allevia i dolori, riducendo lo stress muscolare. Oltre a ciò, però, non possiamo tralasciare le proprietà antisettiche, antibiotiche e antibatteriche di questa preziosa risorsa tutta naturale. Vuol dire che il contatto con l'acqua salata inibisce la crescita batterica ed ecco il motivo per cui, anche chi soffre di una forte acne o ha la pelle molto grassa, dopo un bagno si vede più luminosa e sana.

Stimola il metabolismo (e non solo)

Forse non ci avete mai fatto caso ma il nostro sangue è salato, proprio come l'acqua di mare. La verità è che gli ingredienti in essa contenuti si trovano già nel nostro organismo ed è per questo che c'è una certa "affinità" tra l'acqua salata e il nostro organismo. Lo possiamo constatare in mille modi, oltre a quelli che abbiamo già visto, come ad esempio nel fatto che i minerali al suo interno migliorano il metabolismo e stimolano il sistema endocrino, regolando la produzione ormonale.

Depura l'organismo dalle tossine

Ancora non vi basta? Beh, sappiate che l'acqua salata svolge anche un'azione detox per tutto l'organismo. La medicina orientale ci insegna che bere acqua e sale ogni giorno - chi non soffre di ipertensione o altri problemi gravi, ovviamente - riduce il rischio di costipazione e meteorismo, combatte l'acidità di stomaco e depura fegato e reni, prevenendo la formazione di calcoli. Tutto questo ci fa comprendere ancor di più quanto sia importante il sale per il nostro organismo, fonte inesauribile di benefici sia all'esterno che all'interno del nostro corpo.

Altri benefici dell'acqua salata che dovreste conoscere

L'acqua salata ha il vantaggio di essere un prodotto naturale al cento per cento, facilissimo da trovare (basta andare in spiaggia o sciogliere del sale marino in acqua minerale) e super economico. Cosa che si traduce in un bel risparmio economico, visto che spesso e volentieri funziona anche meglio di creme e altri prodotti cosmetici che costano un po'.

I nutrienti che contiene sono innumerevoli e non si limitano al semplice sale, ragion per cui è il miglior toccasana che potremmo scegliere per la nostra pelle. Un esempio? L'acqua salata del mare contiene anche calcio, zinco e magnesio che sono minerali indispensabili per la salute della cute. Il magnesio, in particolare, apporta innumerevoli benefici perché contribuisce alla riparazione delle cellule danneggiate, favorisce la guarigione in caso di scottature solari e controlla la grassezza della pelle.