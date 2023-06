S erve coraggio, ambizione e audacia. Con il fuoco della Luna Piena e Venere che ci accende di passione, questa settimana ci divertiremo un mondo



Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

In questi giorni ti senti invasa da un’energia che non sai nemmeno spiegarti. Approfittane per fare un progetto, anche contando sull’aiuto di persone che ti sono vicine, avrai fortuna. Lasciati coccolare, è il momento ideale per chiedere di più, per essere passionale.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Il cielo sostiene le tue scelte con complicità e amicizia, per questo puoi avventurarti su terreni sempre diversi e autentici. Muoviti sicura, crea occasioni, accetta nuove situazioni. Lunedì prova a dedicare più tempo e energie alla casa. Dai un segno a chi abita con te, è importante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

In questi giorni non devi avere assolutamente fretta, soprattutto riguardo a cose che non conoscio di cui non sei così sicura. Domenica potrai approfittare dell’energia della Luna Piena per fare chiarezza. Avrai anche l’occasione di porre tutte le domande che ti frullano per la testa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Questi sono gli ultimi giorni in compagnia di Venere. Goditeli e continua a muoverti con leggerezza, senza pensare alle conseguenze dei tuoi gesti. Lascia parlare la parte migliore di te. Lunedì non dare retta a voci o sensazioni che ti fanno diffidare di chi ti è accanto.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Finalmente il cielo si accorge che ci sei e asseconda la tua voglia di esprimerti. Domenica, grazie a una Luna Piena che ha bisogno di distrarsi, potrai fare qualcosa di bello e importante. Poi non ti resterà che aspettare Venere, che lunedì arriva nel tuo segno per scaldarti il cuore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Qualcosa ti convince a iniziare il nuovo mese con idee e propositi inediti e una voglia matta di trascorrere giornate sempre diverse e curiose.Metti a tacere la tua parte più razionale e apri mente e cuore al destino. Non devi gestire ogni cosa, e nemmeno pensare sempre tu a tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Le stelle invitano a essere un po’ meno seri e a lasciarsi andare a pensieri e desideri: non avere paura di dichiarare chi sei e quello che vuoi. Lo chiede Venere che prova a spostare la tua energia sui sogni, lo spiega la Luna Piena che vorrebbe vederti più coraggiosa e passionale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Magari hai capito quali sono le tue reali possibilità, ed è il motivo per cui hai voglia di dire apertamente ciò che pensi per far valere le tue opinioni, ristabilendo equilibri e punti di forza. Attenta solo a Venere con i suoi movimenti, non sottovalutare le reazioni e le capacità degli altri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Non aver paura di apparire, se vuoi attirare l’attenzione favorevole delle stelle. La Luna Piena brilla già accanto a te e, presto, Venere passerà dalla tua parte regalandoti dosi extra di energia e tanta voglia di andare d’accordo con tutti. Butta il cuore oltre l’ostacolo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Questo cielo ti invoglia a essere quella di sempre, cioè concreta, solida, decisa. Mercurio accende le idee migliori e aiuta anche a realizzarle.Ma anche Venere smette di osteggiarti e non ti obbliga più a dimostrare una leggerezza che non senti. Sii spontanea, lascia fare alle stelle.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Il messaggio che la Luna Piena ti sta mandando riguarda la condivisione, ovvero il bisogno di credere che i tuoi desideri e le tue ambizioni appartengano anche agli altri. Qualcuno aspetta solo un invito o un gesto. Sviluppa intesa e empatia verso chi ti è vicino.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Non solo Saturno, ma anche le persone che ti sono vicine e certe situazioni nuove sembrano volerti riportare alla realtà. Prova ad affrontare la quotidianità in modo più razionale e sii concreta. Non temere di mettere in gioco la tua intelligenza per accontentare qualcuno.