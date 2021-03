Sanremo 2021: i voti a canzoni e look della terza serata

È la serata delle cover, quella tradizionalmente più divertente dal punto di vista musicale: ecco com'è andata

Se c’è una cosa che non sta funzionando in queste edizione che stenta a decollare sono i siparietti dei conduttori. Non sono meno bravi dello scorso anno Amadeus e Fiorello (magari un po’ prevedibili, eh), è che la nostra voglia di ridere è sommersa sotto la terza ondata di contagi e preferiamo ascoltare le canzoni e basta. Devono averlo capito perché la serata delle cover comincia subito benissimo con i Negramaro che onorano “4 marzo 1943” di Lucio Dalla e “Meraviglioso” di Domenico Modugno. Sarebbe bello che le prossime ore (magari non troppe, ecco) fossero semplicemente così.

Sul palco salgo per primi Noemi e Neffa, che si esibiscono in un duetto a dirla tutti un po’ freddo, anche se lei rimane pazzesca. Canzone: 7. Look: 7 mezzo. Oggi si procede spediti ed è già la volta di Fulminacci, che canta con il comico Valerio Lundini e Roy Paci uno dei grandi successi di Jovanotti, “Penso positivo”, uscito quando lui non era ancora nato. Però è davvero bravo e la sua energia ci serviva. Canzone: 8. Look: 8.

Casadilego e Francesco Renga, una strana coppia davvero. Il problema è che lei è troppo avanti e spinge la versione di “Una ragione di più” della Vanoni verso un’originalità che lui non ha. Per non dire del look, lui è vestito di nero stessa barba stessi capelli da almeno dieci edizioni, lei scende da un altro mondo tra capelli blu e ultrazeppe. Fare una sintesi è impossibile. Quindi nel caso non si fosse capito, Casadilego ci è piaciuta tantissimo e anche se non è in gara, votiamo lei. Canzone: 8. Look: 8. Intanto la conduttrice ospite della terza serata è la splendida Vittoria Ceretti, top model italiana tra le più ricercate nella moda. Bellissima ed eterea in abito couture di Valentino, scende le scale emozionata e un po’ le trema la voce quando presenta. Vedremo cosa ci riserverà più tardi.

Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images I Negramaro Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Noemi e Neffa Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Francesco Renga e Casadilego Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Fulminacci e Roy Paci Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Vittoria Ceretti in Valentino Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Extraliscio e Davide Toffolo Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Nesli e Fasma Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Bugo e I pinguini tattici nucleari Jacopo Raule/Daniele Venturelli/Getty Images Francesca Michielin (in Miu Miu) e Fedez (in Versace)

Gli Extraliscio e Davide Toffolo duettano con Peter Pichler in una travolgente "Rosamunda" di Gabriella Ferri. Stasera comanda l’orchestra, a decidere la gara è il voto dei professionisti (che comunque hanno già preso le misure a tutti durante le prove) e chi sa suonare per davvero non si tira indietro. Canzone 8. Look: non pervenuto sul palco sono in troppi. Dopo «un piccolo cortocircuito» e cioè che non funzionavano i microfoni (ah, il bello della diretta!) Fasma e Nesli, che a pronunciarli insieme sembra una scioglilingua, cantano “La fine” dello stesso Nesli, un brano a cui il 24enne cantante in gara ha detto di essere molto legato. Dopo il folklore del liscio torna il momento emotivo, forse un po’ troppo presto sulla scaletta però. Canzone: 6 e mezzo. Look: 6.

Bugo e i Pinguini tattici nucleari cantano "Innamorato" di Battisti. Elio Biffi frontman dei Pinguini sovrasta con la voce Bugo (ci vuole poco), Bugo con il completo doppiopetto rosso sovrasta Biffi (anche qui basta poco, è in camicia e T-Shirt). Partita pari, palla la centro. Canzone 5. Look: 5. Francesca Michielin e Fedez scelgono invece la formula del medley, da “Felicità” di Al Bano a “Fiumi di parole” dei Jalisse, e già per questo si meritano tutta la nostra stima. Più sciolti rispetto alla prima serata, sembrano divertirsi di più e funzionano bene insieme. Bravi. Canzoni: 8. Look: 8.

È quindi la volta di Irama, che canta “Cyrano” di Francesco Guccini, che compare all’inizio con un piccolo cameo registrato. Irama è ancora in isolamento dopo che un suo collaboratore è risultato positivo al Covid-19: ci dispiace che non abbia potuto calcare il palco, però questa sua versione del grande classico di Guccini non ci ha convinto affatto. Canzone: 5 e mezzo. Look: 6 e mezzo.