C hi ha detto che la citronella serve solo come rimedio contro le zanzare? La citronella ha mille usi e benefici, dai capelli all'ambiente, dal benessere della pelle fino alle pulizie di casa. Scopriamoli tutti

Citronella, non solo contro le zanzare

Da che mondo e mondo, noi la citronella la conosciamo come unico rimedio super efficace contro insetti, zanzare e mosche. Gli animaletti e bestioline estive che tanto ci infastidiscono e ci costringono a grattarci fino a formare piccole piaghe su polsi e caviglie. Allora tiriamo fuori la nostra candela di citronella (forse un po' tossica ormai) e in pochi minuti questo rimedio della nonna toglieva il fastidio di torno.

Eppure, al di là di problematiche tanto minuscole quanto gli insetti, la citronella si rivela efficacissima anche in contesti che non sospettavate. Ecco quali.

Cento gocce di citronella per i miei capelli

L'olio di citronella è un ottimo balsamo avvolgente per i capelli, anche i più fragili. Le sue proprietà idratanti e ammorbidenti rendono i capelli di sani e forti, luminosi e "pettinabili". Per i capelli ricci o frisè, e un vero toccasana! La soluzione migliore è usare qualche gocce sopra le punte prima di andare a dormire, legare i capelli (almeno la parte finale) in qualche treccia e poi scicquare i capelli il mattino dopo. L'olio di citronella non appesantisce i capelli fragili e non sporca: è praticamente un tuttofare silenzioso!

Burro per il corpo alla citronella

Per questa ricetta bastano pochi ingredienti e tanta fantasia! Il burro di citronella si acquista senza problemi in erboristeria (essendo un prodotto non propriamente tipico probabilmente andrà ordinato perchè non è così famoso) e di solito lo si trova in forma liquida o comunque sciolta.

Una volta acquistato il burro di citronella, aggiungete qualche cristallo di sale o del sale rosa: darà al burro sciolto un ph meno forte e lo aiuterà a solidificarsi. Riponetelo in frigorifero per qualche ora e poi, una volta solidificato, riportatelo a temperatura ambiente (così da non gelarvi il corpo). Passatelo delicatamente sulle zone di braccia, gambe, spalla. Assolutamente non sulle zone sensibili come inguine, collo e faccia: il burro di citronella è perfetto per la pelle più spessa e contro le insolazioni, ma rischia di essere troppo forte per le zone sensibili (potrebbe causare irritazioni ed eritemi)

Citronella in cucina

Nella cucina orientale la citronella è utilizzatissima: il suo sapore, simile ma più forte rispetto a quello del limone, si sposa bene con ingredienti altrettanto forti come zenzero, cannella, peperoncino o aglio. La citronella si trova nei mercati etnici e anche in alcuni alimentari specializzati in piante aromatiche e spezie.

Alcune foglie della pianta di citronella sono utili anche nelle ricette tradizioni come polli arrosto o brasati. che ricorda quello del limone, si sposa bene con aglio, zenzero e peperoncino. Quache foglia di può aggiungere per insaporire brodi e verdure bollite, ma anche nelle preparazioni asiatiche come riso alla cantonese o pollo al curry e latte di cocco.

Citronella per pulire

I prodotti a base di citronella sono pochi, ma in realtà lo spray alla citronella è estremamente efficace per le superfici in alluminio, metallo, plastica o legno. Basta usare il normale spray alla citronella come rimedio contro le zanzare: ne bastano poche spruzzate su una spugna per rendere di nuovo i fornelli limpidi e lucidi.

Uno spray alla citronella è utile anche per disinfettare le superfici del bagno; e rilascia un gradevole odore.