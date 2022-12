D ecorazioni ecologiche ed economiche? Ecco tante idee per le decorazioni natalizie da fare con pigne, bacche, rami, frutta, spezie

Decorazioni natalizie : idee da realizzare con elementi della natura

Sei stanca delle solite decorazioni di Natale che si trovano nei negozi già pronte? Scopri come creare l'atmosfera delle feste in casa semplicemente prendendo spunto dalla natura! Non sono lavori di fai da te che richiedono molta manualità: ti basterà passeggiare per qualche parco o bosco e raccogliere rami, bacche e pigne. Oppure guardare in dispensa e disporre noci, spezie e frutta in modo originale, sfruttando qualche contenitore o qualche stoffa dai colori natalizi. Decorare casa a costo zero è davvero facile. Lasciati ispirare dalle nostre idee una più suggestiva dell'altra, per vestire a festa la tua casa o per fare i regali.

Centrotavola arance e noci

Come centrotavola o poggiato su un mobile, il portafrutta con le arance e le noci fa pensare subito al Natale. Se al posto della classica ciotola usiamo una base di legno adornata con arance essiccate, noci, pigne e qualche rametto di abete o agrifoglio, questa composizione può diventare un centrotavola natalizio di grande effetto.

Portacandele con mele

Cosa c'è di più natalizio dei colori del muschio e delle mele rosse? Stupisci gli ospiti del pranzo di Natale con questa decorazione d'effetto. Due candele al centro della tavola natalizia daranno la giusta atmosfera.

Scacciapensieri natalizio

Questa piccola composizione con pigne, arance essiccate e cannella, tenuta insieme da rafia è molto carina da appendere per personalizzare ad esempio le sedie durante la cena della Vigilia. Un tocco di profumo da poter anche regalare agli ospiti

Corona di bacche

Rami di cedro e bacche sono elementi naturali perfetti per decorare casa per il Natale. Puoi disporli in un vaso, appoggiarli su una ciotola larga o intrecciarli per farne una corona come in foto

Il pomander portacandela

Decora le arance con tanti chiodi di garofano. Disponile su un vassoio insieme a mele rosse, anice stellato e stecche di cannella: una composizione semplice e molto natalizia. Un'idea particolare e di grande effetto è usare il pomander come portacandela: si abbinerà alla calda luce anche un profumo molto natalizio.

Centrotavola rami di abete e pigne

Tra gli elementi più classici del Natale c'è l'abete. I suoi rami possono essere sfruttati tantissimo per gli addobbi. Questa immagine mostra una bellissima tavola decorata con rami e pigne: fai una piccola scenografia con candele, bacche, rametti e piccoli pezzi di legno

Bacche rosse portatovaglioli

Le bacche rosse sono molto natalizie e possono essere usate semplicemente in vaso per dare colore e allegria alla tua casa oppure puoi realizzare una corona da appendere alla porta o inserire dei rametti alle posate della tavola natalizia per un originale porta tovaglioli.

Vasetto shabby con pigne e candela

Se hai un vaso che non utilizzi starà benissimo riempito di pigne. Aggiungi una candela per dare profumo e colore e crea il tuo angolo shabby chic

Lumini di cannella

Un'idea per trasformare le tue semplici candele di vetro in lumini natalizi. Rivesti il portacandele in vetro incollando delle stecche di cannella a cui avvolgerai dello spago e un rametto di abete. Un nuovo look alla tua candela che lascerà tutti d'incanto.

Pacchetti regalo eco-friendly

La cannella, le arance e i rametti si prestano ad ogni tipo di decorazione. Cosa ne dici di questo originale modo di confezionare i tuoi pensierini di Natale? Sono molto graziosi ed ecologici

Rametti di agrifoglio per decorare i piatti

Disponi dei rametti di agrifoglio per decorare la tavola di Natale: un gesto semplice che crea subito l'atmosfera delle feste. Gli agrifogli sono talmente belli che nella loro semplicità sono molto d'effetto anche per decorare le tue portate.

Anice stellato

Una manciata di anice stellato in una composizione è quell'elemento che le attribuirà la giusta atmosfera natalizia. Cospargi di anice stellato le tue decorazioni con cannella, frutta secca e tanta fantasia!

